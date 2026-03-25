Blokees ogłasza zaktualizowaną misję marki podczas Globalnej Konferencji Partnerów 2026

SZANGHAJ, 26 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- 25 marca 2026 r. firma Blokees, globalna marka zajmująca się w szczególności tworzeniem figurek do składania, zaprezentowała swoją zaktualizowaną misję marki – „Inspirujemy do kreatywności, dzielimy się radością" – podczas Globalnej Konferencji Partnerów Blokees 2026 odbywającej się pod hasłem „FORWARD, TOGETHER (Naprzód, razem)".

Zhu Weisong, założyciel Blokees, powiedział, że aktualizacja misji marki stanowi element długoterminowego rozwoju strategicznego firmy. Blokees będzie dalej zwiększać przewidywalność produktów, wzmacniać ekosystem BFC oraz przyspieszać realizację strategii „powszechna atrakcyjność; stopniowanie cen; globalna promocja".

Produkty Blokees zostały zaprojektowane w oparciu o założenie „składaj – twórz – dziel się". Po zakończeniu procesu składania użytkownicy mogą personalizować swoje modele poprzez malowanie, modyfikacje oraz tworzenie scen, rozszerzając tym samym doświadczenie zabawy. Takie podejście zachęca użytkowników do wyjścia poza samo składanie i dzielenia się swoimi projektami z globalną społecznością twórców z rodziny Blokees (BFC, Blokees Family Creator).

Sheng Xiaofeng, prezes Blokees, wskazał, że system oparty na wysokiej atrakcyjności figurek stanowi fundament strategii produktowej firmy oraz określa pozycjonowanie jej dwóch kluczowych kategorii – zestawów modelarskich Blokees oraz Blokees Wheels. Produkty zaprezentowane podczas konferencji obejmowały m.in. globalnie rozpoznawalne pozycje oparte na własności intelektualnej, takie jak Ultraman, Kamen Rider, Transformers i Hatsune Miku.

Tak zbudowane ramy produktowe umożliwiają Blokees rozwój w głównych segmentach zabawek, obejmujących produkty oparte na postaciach i pojazdach, przy jednoczesnym ciągłym doskonaleniu doświadczenia użytkownika oraz efektywności operacyjnej dzięki opiniom użytkowników i iteracyjnemu rozwojowi produktów.

Kierownictwo Blokees podkreśliło, że firma będzie nadal wzmacniać swoje kluczowe kategorie, jednocześnie rozwijając nowe serie i produkty przeznaczone dla szerszego grona odbiorców, w tym kolekcjonerów dorosłych. Firma będzie realizować strategię produktową „80% kategorii podstawowych, 20% innowacji", aby zachować równowagę między rozbudowywaniem kategorii a eksploracją nowych koncepcji.

Firma Blokees zwróciła również uwagę na rosnące znaczenie swojej globalnej społeczności twórców BFC, która umożliwia fanom prezentowanie spersonalizowanych projektów, fotografii oraz autorskich treści inspirowanych produktami marki.

Ye Shanshan, wiceprezes ds. marketingu marki w Blokees, podkreśliła podczas konferencji, że BFC będzie dalej rozwijać się w kierunku większego profesjonalizmu i globalizacji. W przyszłości platforma ma obejmować konkursy, działania oparte na doświadczeniach, wystawy i interakcje społecznościowe połączone w kompleksowy ekosystem twórczy, zapewniając twórcom na całym świecie wspólną przestrzeń do wyrażania siebie, nawiązywania kontaktów i rozwoju.

Blokees planuje przyspieszyć globalną ekspansję, jednocześnie kontynuując inwestycje w innowacje produktowe, społeczności twórców oraz partnerstwa, aby wspierać długoterminowy rozwój w globalnym przemyśle zabawkarskim.