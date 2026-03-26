Blokees anuncia una actualización de su misión de marca en la Conferencia Global de Socios 2026

SHANGHÁI, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El 25 de marzo de 2026, Blokees, una marca mundial dedicada a los juguetes de personajes para armar, presentó su nueva misión de marca —"Inspirar la creatividad, compartir la alegría"— en la Conferencia Global de Socios 2026 de Blokees, celebrada bajo el lema "ADELANTE, JUNTOS".

Zhu Weisong, fundador de Blokees, afirmó que la actualización de la misión de marca de la empresa forma parte de su estrategia de desarrollo a largo plazo. Blokees mejorará aún más la fiabilidad de los productos, reforzará el ecosistema de BFC y acelerará la puesta en práctica de su estrategia "Atractivo universal; precios escalonados; promoción a nivel mundial".

Los productos de Blokees se han diseñado en torno a una experiencia de "armar, crear y compartir". Una vez finalizado el proceso de armado, los usuarios pueden personalizar sus modelos pintándolos, modificándolos y creando escenas, lo que amplía la experiencia de juego. Este enfoque anima a los usuarios a ir más allá del simple armado y a compartir sus creaciones con la comunidad mundial BFC (Blokees Family Creator).

Sheng Xiaofeng, presidente de Blokees, afirmó que el sistema de la empresa, centrado en la jugabilidad, constituye la base de su estrategia de producto y define el posicionamiento de sus dos categorías principales: los kits para armar Blokees y las ruedas Blokees. Entre los productos presentados en la conferencia se encontraban artículos basados en propiedades intelectuales reconocidas a nivel mundial, como Ultraman, Kamen Rider, Transformers y Hatsune Miku.

Este marco de productos permite a Blokees ampliar su oferta en las principales categorías de juguetes, incluidos los productos basados en personajes y en vehículos, a la vez que mejora continuamente la experiencia del producto y la eficiencia operativa gracias a los comentarios de los usuarios y a la iteración de los productos.

Los directivos de Blokees afirmaron que la empresa seguirá consolidando sus categorías principales, a la vez que explorará nuevas series y productos dirigidos a un público más amplio, incluidos los coleccionistas adultos. La empresa seguirá una estrategia de producto basada en un "80 % de categorías principales y un 20 % de innovación" para equilibrar la profundidad de las categorías con la exploración de nuevos conceptos.

Blokees también destacó la creciente importancia de su comunidad mundial de creadores, BFC (Blokees Family Creator), que permite a los seguidores mostrar creaciones personalizadas, fotografías y contenido original inspirado en los productos de la marca.

Ye Shanshan, vicepresidenta de Marketing de Marca de Blokees, señaló además durante la conferencia que el BFC seguirá evolucionando hacia una mayor profesionalidad y globalización. De cara al futuro, la plataforma tiene como objetivo integrar concursos, actividades experienciales, exposiciones e interacción con la comunidad en un ecosistema creativo integral, lo que proporciona a los creadores de todo el mundo un espacio común para expresarse, conectar y crecer.

De aquí en adelante, Blokees tiene previsto acelerar su expansión mundial y seguir invirtiendo en innovación de productos, comunidades de creadores y colaboraciones para impulsar el crecimiento a largo plazo del sector mundial del juguete.

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FUENTE Blokees