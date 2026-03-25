Blokees anuncia la actualización de su misión de marca en la Conferencia Global de Socios de 2026

SHANGHÁI, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El 25 de marzo de 2026, Blokees, una marca global especializada en juguetes de personajes para armar, presentó su misión de marca renovada: "Inspirar la creatividad, compartir la alegría", durante la Conferencia Global de Socios de Blokees 2026, celebrada bajo el lema "ADELANTE, JUNTOS".

Zhu Weisong, fundador de Blokees, afirmó que la renovación de la misión de marca forma parte de su estrategia de desarrollo a largo plazo. Blokees mejorará aún más la fiabilidad de sus productos, fortalecerá el ecosistema BFC y acelerará la implementación de su estrategia "Atractivo universal; Precios escalonados; Promoción global".

Los productos Blokees están diseñados en torno a una experiencia de "ensamblar, crear y compartir". Tras completar el proceso de ensamblaje, los usuarios pueden personalizar sus modelos pintándolos, modificándolos y creando escenas, lo que amplía la experiencia de juego. Este enfoque anima a los usuarios a ir más allá del simple ensamblaje y compartir sus creaciones con la comunidad global de BFC (Blokees Family Creator).

Sheng Xiaofeng, presidente de Blokees, destacó que el sistema de la compañía, centrado en la jugabilidad, constituye la base de su estrategia de producto y define el posicionamiento de sus dos categorías principales: Blokees Model Kits y Blokees Wheels. Entre los productos presentados en la conferencia se incluyeron artículos basados en propiedades intelectuales reconocidas mundialmente, como Ultraman, Kamen Rider, Transformers y Hatsune Miku.

Este marco de productos permite a Blokees expandirse a través de las principales temáticas de juguetes, incluyendo productos basados en personajes y vehículos, a la vez que mejora continuamente la experiencia del producto y la eficiencia operativa mediante la retroalimentación de los usuarios y la iteración de productos.

Los ejecutivos de Blokees afirmaron que la compañía continuará fortaleciendo sus categorías principales mientras explora nuevas series y productos diseñados para un público más amplio, incluyendo coleccionistas adultos. La compañía seguirá una estrategia de producto de "80% categorías principales, 20% innovación" para equilibrar la profundidad de las categorías con la exploración de nuevos conceptos.

Desde Blokees también destacaron la creciente importancia de su comunidad global de creadores, BFC (Blokees Family Creator), que permite a los fans mostrar creaciones personalizadas, fotografías y contenido original inspirado en los productos de la marca.

Ye Shanshan, vicepresidente de marketing de marca de Blokees, señaló además durante la conferencia que BFC seguirá evolucionando hacia una mayor profesionalización y globalización. De cara al futuro, la plataforma busca integrar concursos, actividades experienciales, exposiciones e interacción comunitaria en un ecosistema creativo integral, proporcionando a los creadores de todo el mundo un escenario unificado para expresarse, conectar y crecer.

De cara al futuro, Blokees planea acelerar su expansión global al tiempo que continúa invirtiendo en innovación de productos, comunidades de creadores y alianzas para respaldar el crecimiento a largo plazo en la industria mundial del juguete.