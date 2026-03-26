Blokees تُعلن عن إطلاق مهمة علامتها التجارية المُحدَّثة خلال مؤتمر الشركاء العالمي لعام 2026

شانغهاي, 26 مارس 2026 /PRNewswire/ -- في 25 مارس 2026، كشفت شركة Blokees، وهي علامة تجارية عالمية متخصصة في ألعاب الشخصيات القابلة للتركيب، عن مهمتها المُحدَّثة — "إلهام الإبداع، ومشاركة الفرح" — وذلك خلال مؤتمر شركاء Blokees العالمي لعام 2026، الذي أُقيم تحت شعار "معًا نحو الأمام".

وقال Zhu Weisong، مؤسس شركة Blokees، إن تحديث مهمة العلامة التجارية للشركة هو جزء من تطويرها الاستراتيجي طويل الأجل. ستعمل Blokees على تعزيز موثوقية منتجاتها، وتطوير منظومة BFC، وتسريع تنفيذ استراتيجيتها القائمة على: "جاذبية عالمية؛ وتسعير مرحلي؛ وترويج عالمي".

تُصمَّم منتجات شركة Blokees وفق تجربة "ركّب – ابتكر – شارك"؛ فبعد إتمام عملية التركيب، يمكن للمستخدمين تخصيص نماذجهم من خلال التلوين والتعديل وإنشاء المشاهد، مما يوسّع نطاق تجربة اللعب. ويشجّع هذا النهج المستخدمين على تجاوز مجرد التركيب، ومشاركة إبداعاتهم مع مجتمع المبدعين العالمي BFC (مبدعو عائلة Blokees).

وأوضح Sheng Xiaofeng، رئيس شركة Blokees، أن النظام القائم على قابلية اللعب في الشركة يُشكّل الأساس لاستراتيجية منتجاتها، ويحدد موقع فئتيها الرئيسيتين — مجموعات نماذج Blokees وعجلات Blokees. وقد شملت المنتجات المعروضة في المؤتمر نماذج مستوحاة من علامات عالمية معروفة مثل Ultraman، وKamen Rider، وTransformers، وHatsune Miku.

ويتيح هذا الإطار للمنتجات التوسع عبر مختلف فئات الألعاب الرئيسية، بما في ذلك المنتجات القائمة على الشخصيات والمركبات، مع الاستمرار في تحسين تجربة المستخدم والكفاءة التشغيلية من خلال ملاحظات المستخدمين والتطوير المستمر للمنتجات.

وأشار مسؤولو الشركة التنفيذيون إلى أن Blokees ستواصل تعزيز فئاتها الأساسية، إلى جانب استكشاف سلاسل ومنتجات جديدة تستهدف شرائح أوسع من الجمهور، بما في ذلك هواة الجمع من البالغين. كما ستعتمد الشركة استراتيجية تقوم على "80% فئات أساسية و20% ابتكار" لتحقيق التوازن بين تعميق الفئات الحالية واستكشاف مفاهيم جديدة.

كما أكدت Blokees أيضًا على الأهمية المتزايدة لمجتمع المبدعين العالمي BFC (مبدعو عائلة Blokees)، الذي يتيح لعشاق العلامة عرض إبداعاتهم المخصصة، والتصوير الفني، والمحتوى الأصلي المستوحى من منتجات العلامة التجارية.

وأضافت Ye Shanshan، نائبة رئيس تسويق العلامة التجارية، خلال انعقاد المؤتمر أن مجتمع المبدعين العالمي BFC سيواصل التطور نحو مزيد من الاحترافية والعالمية. وتهدف المنصة مستقبلاً إلى دمج المسابقات والأنشطة التفاعلية والمعارض والتواصل المجتمعي ضمن منظومة إبداعية متكاملة، توفر للمبدعين حول العالم منصة موحّدة للتعبير والتواصل والنمو.

وفيما يتعلق بالمستقبل، تُخطط شركة Blokees لتسريع توسعها العالمي، مع مواصلة الاستثمار في ابتكار المنتجات، وتنمية مجتمعات المبدعين، وتعزيز الشراكات، بما يدعم تحقيق نمو مستدام طويل الأمد في صناعة الألعاب العالمية.

