Společnost Blokees oznámila na Globální partnerské konferenci 2026 aktualizaci poslání značky
News provided byBlokees
Mar 26, 2026, 07:39 ET
ŠANGHAJ, 26. března 2026 /PRNewswire/ -- Dne 25. března 2026 představila společnost Blokees, globální značka zaměřená na stavebnicové figurky, na Globální partnerské konferenci společnosti Blokees 2026, která měla téma „KUPŘEDU, SPOLEČNĚ", své aktualizované poslání „Inspirovat kreativitu, sdílet radost".
Zhu Weisong, zakladatel společnosti Blokees, uvedl, že aktualizace poslání značky je součástí její dlouhodobé strategické transformace. Blokees bude dále zvyšovat stabilitu svých produktů, posilovat ekosystém BFC a urychlovat realizaci své strategie „Všeobecně přitažlivá značka; odstupňované ceny; celosvětová propagace".
Produkty Blokees jsou navrženy s přihlédnutím ke konceptu „sestavuj–tvoř–sdílej". Po sestavení produktu si mohou uživatelé své modely přizpůsobit prostřednictvím malování, úprav a tvorby scén, čímž se prodlužuje herní zážitek. Tento přístup podporuje uživatele, aby šli nad rámec samotného sestavení a sdíleli své výtvory s globální komunitou BFC (Blokees Family Creator).
Sheng Xiaofeng, prezident společnosti Blokees, uvedl, že systém založený na zážitku ze hry tvoří základ produktové strategie firmy a určuje pozici jejích dvou klíčových kategorií, což jsou stavebnice modelů Blokees a auta Blokees. Na konferenci byly představeny produkty založené na celosvětově známých značkách, jako jsou Ultraman, Kamen Rider, Transformers a Hatsune Miku.
Tento produktový rámec umožňuje společnosti Blokees rozšiřovat svou působnost napříč hlavními segmenty hraček včetně produktů založených na postavách i vozidlech a zároveň průběžně zlepšovat uživatelský zážitek i provozní efektivitu prostřednictvím zpětné vazby od uživatelů a iterace produktů.
Zástupci společnosti Blokees uvedli, že firma bude i nadále posilovat své klíčové kategorie a zároveň zkoumat nové řady a produkty určené širšímu publiku včetně dospělých sběratelů. Společnost se bude řídit produktovou strategií „80 % klíčových kategorií, 20 % novinek", aby vybalancovala hloubku jednotlivých kategorií s objevováním nových konceptů.
Společnost Blokees také zdůraznila rostoucí význam své globální tvůrčí komunity BFC (Blokees Family Creator), která umožňuje fanouškům prezentovat upravené výtvory, fotografie a originální obsah inspirovaný produkty značky.
Ye Shanshanová, viceprezidentka pro marketing značky ve společnosti Blokees, dále na konferenci uvedla, že BFC bude pokračovat ve vývoji směrem k větší profesionalitě a globalizaci. Platforma se bude nadále snažit integrovat soutěže, zážitkové aktivity, výstavy a komunitní interakci do komplexního tvůrčího ekosystému, čímž poskytne tvůrcům po celém světě jednotnou platformu pro vyjádření, propojení a rozvoj.
Do budoucna plánuje společnost Blokees urychlit svou globální expanzi a zároveň pokračovat v investicích do inovací produktů, tvůrčích komunit a partnerství, aby podpořila dlouhodobý růst na světovém trhu hraček.
Share this article