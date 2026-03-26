Blokees Umumkan Misi Terbaru dalam Konferensi Mitra Global Blokees 2026

Produk Blokees dirancang dengan pengalaman "merakit-berkreasi-berbagi". Setelah proses perakitan mainan selesai, pengguna dapat menyesuaikan model melalui pengecatan, modifikasi, dan pembuatan diorama, sehingga memperluas pengalaman bermain. Dengan pendekatan tersebut, pengguna tidak hanya merakit mainan, namun juga membagikan kreasi mereka dengan komunitas global BFC (Blokees Family Creator).

Menurut Sheng Xiaofeng, President, Blokees, sistem berbasiskan playability menjadi fondasi strategi produk Blokees, serta menentukan posisi dua kategori produk utama—Blokees Model Kits dan Blokees Wheels. Produk yang dipamerkan Blokees dalam konferensi ini mencakup berbagai karakter global seperti Ultraman, Kamen Rider, Transformers, dan Hatsune Miku.

Melalui kerangka produk ini, Blokees berekspansi ke berbagai tema mainan utama, termasuk produk berbasiskan karakter dan kendaraan, sekaligus meningkatkan pengalaman produk dan efisiensi operasional melalui umpan balik pengguna serta iterasi produk.

Eksekutif Blokees menyatakan bahwa perusahaannya akan terus memperkuat kategori produk utama, serta mengeksplorasi seri dan produk baru yang dirancang untuk menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk kolektor dewasa. Blokees akan menerapkan strategi produk "80% kategori inti, 20% inovasi" guna menyeimbangkan kedalaman kategori dengan eksplorasi konsep baru.

Blokees juga menekankan pentingnya komunitas kreator global, BFC (Blokees Family Creator) yang mendukung penggemar untuk menampilkan kreasi kustom, fotografi, serta konten orisinal yang terinspirasi dari produk Blokees.

Ye Shanshan, Vice President, Brand Marketing, Blokees, juga menyampaikan, BFC akan selalu berkembang menuju tingkat profesionalisme dan globalisasi yang lebih tinggi. Ke depan, platform BFC akan mengintegrasikan kompetisi, aktivitas berbasiskan pengalaman, pameran, serta interaksi komunitas dalam sebuah ekosistem kreatif yang komprehensif sehingga memberikan wadah terpadu bagi kreator di seluruh dunia untuk berekspresi, saling terhubung, dan berkembang.

Ke depan, Blokees akan mempercepat ekspansi global sekaligus terus berinvestasi dalam inovasi produk, komunitas kreator, serta kemitraan guna mendukung pertumbuhan jangka panjang di industri mainan global.

