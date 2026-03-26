Blokees、2026年グローバル・パートナー・カンファレンスで新ブランドミッションを発表

上海、2026年3月26日 /PRNewswire/ -- 2026年3月25日、組み立て式キャラクタートイに注力するグローバルブランドBlokeesは、「共に前へ（FORWARD, TOGETHER）」をテーマに開催された2026年Blokeesグローバル・パートナー・カンファレンス（2026 Blokees Global Partner Conference）において、刷新されたブランドミッション「創造性を刺激し、喜びを分かち合う（Inspire Creativity, Share Joy）」を発表しました。

Blokeesの創業者であるZhu Weisong氏は、同社のブランドミッションの刷新は長期的な戦略的発展の一環であると述べました。Blokeesは、製品の信頼性をさらに高め、BFCエコシステムを強化するとともに、「幅広い層への訴求、段階的な価格設定、世界中での展開（Universally appealing; Stepwise pricing; Globally promoting）」という戦略の実行を加速していきます。

Blokeesの製品は、「組み立てる・創造する・共有する（assemble–create–share）」という体験を軸に設計されています。組み立て工程を完了した後、ユーザーは塗装や改造、シーン制作を通じてモデルをカスタマイズでき、遊びの体験をさらに広げることができます。このアプローチにより、ユーザーは単なる組み立てにとどまらず、自身の作品をグローバルなBFC（Blokees Family Creator）コミュニティと共有するよう促されます。

Blokeesの社長であるSheng Xiaofeng氏は、同社の遊びやすさを重視したシステムが製品戦略の基盤を成しており、Blokees Model KitsおよびBlokees Wheelsという2つの中核カテゴリーのポジショニングを規定していると述べました。カンファレンスでは、ウルトラマン、仮面ライダー、トランスフォーマー、初音ミクなど、世界的に認知された知的財産（IP）を基にした製品が紹介されました。

この製品フレームワークにより、Blokeesはキャラクター系およびビークル系を含む主要な玩具テーマ全体へと展開を広げるとともに、ユーザーフィードバックや製品の継続的な改良を通じて、製品体験および運用効率を継続的に向上させていきます。

Blokeesの経営陣は、同社が中核カテゴリーの強化を継続するとともに、成人コレクターを含むより幅広い層に向けた新シリーズおよび新製品の展開を進めていくと述べました。同社は、「80％の中核カテゴリー、20％のイノベーション（80% core categories, 20% innovation）」という製品戦略に基づき、カテゴリーの深掘りと新たなコンセプトの探索とのバランスを図っていきます。

Blokeesはまた、グローバルなクリエイターコミュニティであるBFC（Blokees Family Creator）の重要性が高まっていることを強調しました。同コミュニティは、ファンが同社製品に着想を得たカスタマイズ作品や写真、オリジナルコンテンツを発信できる場を提供しています。

Blokeesのブランドマーケティング担当バイスプレジデントであるYe Shanshan氏は、カンファレンスにおいて、BFCが今後さらに専門性とグローバル化の両面で進化を続けていくと述べました。今後、このプラットフォームは、コンテスト、体験型イベント、展示、コミュニティ交流を統合した包括的なクリエイティブエコシステムの構築を目指し、世界中のクリエイターに対して、表現し、つながり、成長できる統一された場を提供していきます。

将来に向けて、Blokeesはグローバル展開を加速させるとともに、製品イノベーション、クリエイターコミュニティおよびパートナーシップへの投資を継続し、世界の玩具業界における長期的な成長を支えていく計画です。

SOURCE Blokees