Blokees annonce une mise à niveau de la mission de la marque lors de la conférence mondiale des partenaires 2026

SHANGHAI, 26 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le 25 mars 2026, Blokees, une marque mondiale axée sur les jouets d'assemblage de figurines, a dévoilé la nouvelle mission de sa marque - « Susciter la créativité, partager la joie » - lors de la conférence mondiale des partenaires de Blokees 2026, qui s'est tenue sur le thème « AVANCER, ENSEMBLE ».

Zhu Weisong, fondateur et directeur de Blokees, a déclaré que la mise à niveau de la mission de la marque de l'entreprise s'inscrivait dans le cadre de son développement stratégique à long terme. Blokees améliorera encore la sécurité des produits, renforcera l'écosystème BFC et accélérera la mise en œuvre de sa stratégie « Attraction universelle, tarification progressive, promotion mondiale ».

Les produits Blokees sont conçus autour d'une expérience « assembler-créer-partager ». Une fois le processus d'assemblage terminé, les utilisateurs peuvent personnaliser leurs modèles en les peignant, en les modifiant et en les mettant en scène, prolongeant ainsi l'expérience de jeu. Cette approche encourage les utilisateurs à aller au-delà du simple assemblage et à partager leurs créations avec la communauté mondiale BFC (Blokees Family Creator).

Sheng Xiaofeng, président de Blokees, a déclaré que le système de l'entreprise axé sur la jouabilité constituait le fondement de sa stratégie de produits et définissait le positionnement de ses deux catégories principales - Blokees Model Kits et Blokees Wheels. Les produits présentés lors de la conférence comprenaient des articles basés sur des propriétés intellectuelles mondialement reconnues telles que Ultraman, Kamen Rider, Transformers et Hatsune Miku.

Ce cadre de produits permet à Blokees de se développer sur les principaux thèmes de jouets, y compris les produits basés sur des personnages et des véhicules, tout en améliorant continuellement l'expérience produit et l'efficacité opérationnelle grâce au retour d'information des utilisateurs et à l'itération des produits.

Les dirigeants de Blokees ont déclaré que l'entreprise continuerait à renforcer ses catégories de base tout en explorant de nouvelles séries et de nouveaux produits destinés à un public plus large, y compris les collectionneurs adultes. L'entreprise suivra une stratégie de produits « 80 % catégories de base, 20 % innovation » afin d'établir un équilibre entre la profondeur des catégories et l'exploration de nouveaux concepts.

Blokees a également souligné l'importance croissante de sa communauté mondiale de créateurs, BFC (Blokees Family Creator), qui permet aux fans de présenter des créations personnalisées, des photographies et des contenus originaux inspirés par les produits de la marque.

Ye Shanshan, vice-président du marketing de la marque Blokees, a par ailleurs indiqué lors de la conférence que BFC continuerait à évoluer vers un plus grand professionnalisme et une plus grande mondialisation. Pour la suite, la plateforme vise à intégrer les concours, les activités expérientielles, les expositions et l'interaction avec la communauté dans un écosystème créatif complet, offrant aux créateurs du monde entier une scène unifiée pour s'exprimer, se connecter et se développer.

À l'avenir, Blokees prévoit d'accélérer son expansion mondiale tout en continuant à investir dans l'innovation des produits, les communautés de créateurs et les partenariats afin de favoriser la croissance à long terme de l'industrie mondiale du jouet.

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