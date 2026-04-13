CGTN AMERICA & CCTV UN: UN Chinese Language Day Celebration Dengan Acara "Chinese Language Shining Civilizations"

WASHINGTON, 14 April 2026 /PRNewswire/ -- CGTN America & CCTV UN merilis "UN Chinese Language Day Celebration" dengan Acara "Chinese Language Shining Civilizations"

(Materi ini didistribusikan oleh MediaLinks TV, LLC atas nama CCTV. Informasi lain tersedia di Departemen Kehakiman, Washington, D.C.)

Dalam rangka memperingati Hari Bahasa Tionghoa PBB Ke-17, Misi Tetap Republik Rakyat Tiongkok di Perserikatan Bangsa-Bangsa bersama China Media Group mempersembahkan "Chinese Language Shining Civilizations."

Acara internasional pada tanggal 13 April 2026 ini akan merayakan kekayaan warisan budaya dan arti penting bahasa Tionghoa di seluruh dunia.

UN Chinese Language Day ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2010 dan dirayakan setiap tanggal 20 April untuk menghormati Cang Jie, tokoh legendaris yang berjasa dalam menciptakan aksara Tionghoa. Tanggal ini bertepatan dengan istilah matahari tradisional Tiongkok "Grain Rain" (Guyu), yang menyoroti akar budaya mendalam dan warisan sejarah dari salah satu sistem tulisan tertua di dunia.

Dengan lebih dari satu miliar penutur asli, bahasa Mandarin menjadi salah satu dari enam bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1946. Bahasa Mandarin berperan penting dalam mempromosikan beragam bahasa dan budaya di seluruh platform global.

Bahasa Mandarin semakin diminati di seluruh dunia sebagai kekuatan unik untuk memahami, menulis, dan mengekspresikan realita. Bahasa Mandarin mendekatkan masyarakat dan menciptakan semangat persahabatan. UN Chinese Language Day menciptakan sarana dialog dan memupuk belajar bersama, pertukaran budaya, dan kerja sama global.

Bahasa Mandarin adalah alat komunikasi sekaligus ikatan yang memperkuat persahabatan dan membuka kesempatan bagi banyak siswa untuk memiliki karier baru dan memahami peradaban Tiongkok.

Acara pada hari Senin di markas besar PBB di New York City ini akan menampilkan pidato utama oleh diplomat dan pakar bahasa terkemuka serta pertunjukan musik klasik untuk merayakan tradisi seni Tiongkok.

"Chinese Language Shining Civilizations" menjadi pengingat yang membanggakan mengenai pengaruh abadi bahasa Tionghoa di sepanjang sejarah dan peran pentingnya saat ini dalam mendorong komunikasi dan pertukaran budaya di seluruh dunia.

Kontak: Jose

[email protected]

SOURCE MediaLinks TV LLC