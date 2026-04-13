CGTN AMERICA & CCTV UN: Lễ kỷ niệm Ngày tiếng Trung của Liên Hợp Quốc với sự kiện "Tiếng Trung - Những di sản văn minh rực rỡ"

WASHINGTON, ngày 13 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- CGTN America & CCTV UN thông báo về "Lễ kỷ niệm Ngày tiếng Trung của Liên Hợp Quốc thông qua sự kiện "Chinese Language Shining Civilizations" ("Tiếng Trung – Những nền văn minh rực rỡ")"

Nhân dịp kỷ niệm Ngày tiếng Trung lần thứ 17 tại Liên Hợp Quốc, Phái đoàn thường trực của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Liên Hợp Quốc, phối hợp với Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc, trân trọng giới thiệu chương trình "Chinese Language Shining Civilizations."

Sự kiện quốc tế này diễn ra vào ngày 13 tháng 4 năm 2026 nhằm tôn vinh di sản văn hóa phong phú và tầm quan trọng của tiếng Trung trên toàn thế giới.

Ngày tiếng Trung của Liên Hợp Quốc được thành lập năm 2010 và được tổ chức hàng năm vào ngày 20 tháng 4 nhằm tôn vinh Thương Hiệt, nhân vật huyền thoại được ghi nhận là người đã khai sinh ra chữ Hán. Ngày này trùng với tiết khí truyền thống của Trung Quốc "Cốc Vũ" (Guyu), khẳng định nguồn gốc văn hóa sâu sắc và di sản lịch sử của một trong những hệ thống chữ viết cổ nhất thế giới.

Với hơn một tỷ người bản ngữ, tiếng Quan thoại giữ vị trí là một trong sáu ngôn ngữ chính thức của Liên Hợp Quốc từ năm 1946. Tiếng Trung đóng vai trò thiết yếu trong việc thúc đẩy đa ngôn ngữ và đa dạng văn hóa trên toàn cầu.

Trên thế giới, ngày càng có nhiều người quan tâm đến tiếng Quan thoại như một công cụ độc đáo để hiểu, viết và diễn đạt thực tại. Nó giúp các xã hội xích lại gần nhau hơn và truyền tải tinh thần hữu nghị. Ngày tiếng Trung của Liên Hợp Quốc tạo ra một nền tảng cho đối thoại và thúc đẩy các hoạt động học hỏi lẫn nhau, giao lưu văn hóa và hợp tác toàn cầu.

Tiếng Quan thoại không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là sợi dây gắn kết tình bạn, mở ra cánh cửa cho vô số sinh viên đến với những con đường sự nghiệp mới và nâng cao hiểu biết về nền văn minh Trung Hoa.

Sự kiện diễn ra vào thứ Hai tại trụ sở Liên Hợp Quốc, thành phố New York và sẽ có các bài phát biểu quan trọng của các nhà ngoại giao và chuyên gia ngôn ngữ nổi tiếng, cùng các buổi biểu diễn âm nhạc cổ điển tôn vinh truyền thống nghệ thuật Trung Quốc.

"Chinese Language Shining Civilizations" là minh chứng đầy tự hào khẳng định tầm ảnh hưởng lâu dài của tiếng Trung trong suốt chiều dài lịch sử và vai trò quan trọng của nó ngày nay trong việc thúc đẩy giao tiếp và trao đổi văn hóa trên toàn thế giới.

