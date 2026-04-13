CGTN AmericaおよびCCTV UN：国連中国語デー記念イベント「中国語が輝く文明」開催

ワシントン, 2026年4月14日 /PRNewswire/ -- CGTN AmericaおよびCCTV UNは、「国連中国語デー記念『中国語が輝く文明』イベント開催（ "UN Chinese Language Day Celebration with "Chinese Language Shining Civilizations" Event"）」と題するリリースを発表しました。

（本資料は、CCTVに代わりMediaLinks TV, LLCが配信しています。追加情報は、ワシントンD.C.のDepartment of Justiceで閲覧できます。）

第17回国連中国語デーを記念し、Permanent Mission of the People's Republic of China at the United NationsはChina Media Groupと連携して、「中国語が輝く文明」（"Chinese Language Shining Civilizations"）を実施します。

2026年4月13日に開催されるこの国際イベントでは、中国語の豊かな文化遺産と世界的意義をたたえるものです。

2010年に国連が制定した国連中国語デーは、漢字を創ったとされる伝説上の人物Cang Jieを記念して、毎年4月20日に祝われます。この日は、中国の伝統的な二十四節気の一つである「穀雨」（Guyu）に当たり、世界最古級の文字体系の一つである漢字の深い文化的ルーツと歴史的遺産を浮き彫りにしています。

10億人を超える母語話者を有する標準中国語は、1946年以来、国連の6つの公用語の一つとなっています。中国語は、世界的な場における多言語主義と文化的多様性の促進に重要な役割を果たしています。

現実を理解し、書き記し、表現するための独自の力として、世界中で標準中国語への関心が高まっています。標準中国語は、社会をより緊密に結び付け、友好の精神を育みます。国連中国語デーは、対話を促し、相互学習、文化交流、国際協力を後押しする場を生み出します。

標準中国語は、コミュニケーションの手段であるだけでなく、友情を深め、数え切れないほど多くの学生に新たな進路を開き、中国文明への理解を深める絆でもあります。

月曜日にニューヨークの国連本部で開催されるこのイベントでは、著名な外交官や言語の専門家による基調講演に加え、中国の芸術的伝統をたたえるクラシック音楽の演奏が予定されています。

「中国語が輝く文明」（"Chinese Language Shining Civilizations"）は、中国語が歴史を通じて持ち続けてきた息の長い影響力と、今日、世界中のコミュニケーションと文化交流の促進に果たしている重要な役割を、あらためて誇りをもって思い起こさせるものです。

連絡先：Jose

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