CGTN 아메리카 & CCTV UN: 유엔 중국어의 날 기념 '중국어, 문명을 빛나게 하다' 행사 개최

워싱턴, 2026년 4월 13일 /PRNewswire/ -- CGTN 아메리카 & CCTV UN이 '유엔 중국어의 날 기념 '중국어, 문명을 빛나게 하다(Chinese Language Shining Civilizations)' 행사 개최' 관련 내용을 보도자료로 배포했다.

(본 자료는 CCTV를 대신해 미디어링크스 TV(MediaLinks TV, LLC)가 배포한다. 추가 정보는 워싱턴 D.C.의 법무부에서 확인할 수 있다.)

제17회 연례 유엔 중국어의 날을 맞아 유엔의 중화인민공화국 상주 대표부(Permanent Mission of the People's Republic of China)가 차이나 미디어 그룹(China Media Group)과 공동으로 '중국어, 문명을 빛나게 하다'를 개최한다.

2026년 4월 13일 열리는 이 국제 행사는 중국어의 풍요로운 문화유산과 세계적인 의의를 기념한다.

2010년 유엔이 제정한 유엔 중국어의 날은 중국 문자를 창제한 것으로 알려진 전설적인 인물 창힐(Cang Jie)을 기리기 위해 매년 4월 20일에 기념된다. 이 날짜는 전통 중국 절기인 '곡우(Grain Rain, Guyu)'와 일치하며, 세계에서 가장 오래된 문자 체계 중 하나의 깊은 문화적 뿌리와 역사적 유산을 부각한다.

10억 명 이상의 모국어 화자를 보유한 만다린 중국어는 1946년부터 유엔 6개 공식 언어 중 하나라는 특별한 위상을 유지하고 있다. 중국어는 글로벌 플랫폼 전반에 걸쳐 다중 언어 현상과 문화 다양성 증진에 중요한 역할을 담당한다.

현실을 이해하고 기록하며 표현하는 고유한 힘으로서 만다린 중국어에 대한 전 세계적인 관심이 높아지고 있다. 이는 사회를 더 가깝게 이어주고 우정의 정신을 만들어낸다. 유엔 중국어의 날은 대화와 상호 학습, 문화 교류, 글로벌 협력을 촉진하는 플랫폼을 제공한다.

만다린 중국어는 소통의 도구일 뿐만 아니라, 우정을 강화하고 수많은 학생에게 새로운 커리어 경로와 중국 문명에 대한 이해의 문을 여는 유대이기도 하다.

월요일 뉴욕 유엔 본부에서 열리는 이 행사에는 저명한 외교관과 언어 전문가들의 기조연설과 함께 중국 예술 전통을 기리는 클래식 음악 공연이 펼쳐진다.

'중국어, 문명을 빛나게 하다'는 역사 전반에 걸친 중국어의 지속적인 영향력과 오늘날 전 세계 소통 및 문화 교류 증진에서 중국어가 수행하는 중요한 역할을 자랑스럽게 상기시키는 행사다.

문의처: 호세(Jose)

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SOURCE MediaLinks TV LLC