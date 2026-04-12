CGTN AMERICA et CCTV UN : Célébration de la Journée de la langue chinoise des Nations Unies con l'événement « Chinese Language Shining Civilizations »

WASHINGTON, 12 avril 2026 /PRNewswire/ -- CGTN America & CCTV UN publie le communiqué « UN Chinese Language Day Celebration with "Chinese Language Shining Civilizations" Event » (Célébration de la Journée de la langue chinoise de l'ONU avec l'événement « Chinese Language Shining Civilizations »).

(Ce communiqué est distribué par MediaLinks TV, LLC pour le compte de CCTV. Des informations complémentaires sont disponibles au département de la Justice, Washington, D.C.)

À l'occasion de la 17e Journée annuelle de la langue chinoise, la mission permanente de la République populaire de Chine auprès des Nations unies, en partenariat avec China Media Group, présente « Chinese Language Shining Civilizations ».

Cet événement international, qui aura lieu le 13 avril 2026, célébrera le riche héritage culturel et l'importance mondiale de la langue chinoise.

La Journée de la langue chinoise, instituée par les Nations unies en 2010, est célébrée chaque année le 20 avril en l'honneur de Cang Jie, la figure légendaire à qui l'on doit la création des caractères chinois. Cette date coïncide avec le terme solaire traditionnel chinois « pluie de céréales » (Guyu), soulignant les racines culturelles profondes et l'héritage historique de l'un des plus anciens systèmes d'écriture au monde.

Avec plus d'un milliard de locuteurs natifs, le chinois mandarin a la particularité d'être l'une des six langues officielles des Nations unies depuis 1946. Le chinois joue un rôle essentiel dans la promotion du multilinguisme et de la diversité culturelle sur les plateformes mondiales.

Le chinois mandarin suscite un intérêt croissant dans le monde entier, car il constitue une force unique pour comprendre, écrire et exprimer la réalité. Il rapproche les sociétés et crée un esprit d'amitié. La Journée de la langue chinoise de l'ONU crée une plateforme de dialogue et favorise l'apprentissage mutuel, les échanges culturels et la coopération mondiale.

Le chinois mandarin n'est pas seulement un outil de communication, mais aussi un lien qui renforce les amitiés et ouvre à d'innombrables étudiants des portes vers de nouvelles carrières et une meilleure compréhension de la civilisation chinoise.

L'événement qui aura lieu lundi au siège des Nations unies à New York comprendra des discours d'ouverture prononcés par d'éminents diplomates et experts linguistiques, ainsi que des représentations musicales classiques qui célèbrent les traditions artistiques chinoises.

L'exposition « Chinese Language Shining Civilizations » rappelle avec fierté l'influence durable de la langue chinoise à travers l'histoire et le rôle vital qu'elle joue aujourd'hui pour favoriser la communication et les échanges culturels dans le monde entier.

Contact : Jose

[email protected]