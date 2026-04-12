CGTN AMERICA y CCTV ONU: Celebración del Día del Idioma Chino de la ONU con el evento "Civilizaciones brillantes del idioma chino"

WASHINGTON, 12 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- CGTN America y CCTV UN lanzan "UN Chinese Language Day Celebration with "Chinese Language Shining Civilizations" Event"

(Este material es distribuido por MediaLinks TV, LLC en nombre de CCTV. Puede encontrar información adicional en el Departamento de Justicia, Washington, D. C.)

Con motivo del 17º Día de la Lengua China de la ONU, la Misión Permanente de la República Popular China ante las Naciones Unidas, en asociación con China Media Group, presenta "Civilizaciones brillantes de la lengua china".

Este evento internacional del 13 de abril de 2026 celebrará el rico patrimonio cultural y la importancia mundial de la lengua china.

El Día de la Lengua China de la ONU, establecido por las Naciones Unidas en 2010, se celebra cada año el 20 de abril para honrar a Cang Jie, la legendaria figura a la que se le atribuye la creación de caracteres chinos. La fecha se alinea con el término solar tradicional chino "Lluvia de granos" (Guyu), destacando las profundas raíces culturales y el legado histórico de uno de los sistemas de escritura más antiguos del mundo.

Con más de mil millones de hablantes nativos, el chino mandarín tiene la distinción de ser uno de los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas desde 1946. El chino desempeña un papel vital en la promoción del multilingüismo y la diversidad cultural en las plataformas globales.

Hay un interés creciente en el chino mandarín en todo el mundo como una fuerza única para comprender, escribir y expresar la realidad. Une a las sociedades y crea un espíritu de amistad. El Día del Idioma Chino de la ONU crea una plataforma para el diálogo y fomenta el aprendizaje mutuo, el intercambio cultural y la cooperación mundial.

El chino mandarín no es solo una herramienta de comunicación, sino también un vínculo que fortalece las amistades y abre las puertas a innumerables estudiantes a nuevas carreras y a la comprensión de la civilización china.

El evento del lunes en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York contará con discursos de apertura de estimados diplomáticos y expertos en idiomas, junto con actuaciones musicales clásicas que celebran las tradiciones artísticas chinas.

"Chinese Language Shining Civilizations" sirve como un orgulloso recordatorio de la influencia duradera del idioma chino a lo largo de la historia y su papel vital hoy en día en el fomento de la comunicación y el intercambio cultural en todo el mundo.

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