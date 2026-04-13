CGTN AMERICA & CCTV UN: празднование Дня китайского языка ООН с мероприятием «Сияющие цивилизации китайского языка»

ВАШИНГТОН, 13 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- CGTN America & CCTV UN сообщает о праздновании Дня китайского языка ООН с мероприятием «Сияющие цивилизации китайского языка»

(Этот материал распространен компанией MediaLinks TV, LLC от имени CCTV. Дополнительная информация доступна в Министерстве юстиции, г. Вашингтон, округ Колумбия, США)

Отмечая 17-й ежегодный День китайского языка ООН, Постоянное представительство Китайской Народной Республики при Организации Объединенных Наций в партнерстве с China Media Group представляет «Сияющие цивилизации китайского языка».

Это международное событие 13 апреля 2026 года отметит богатое культурное наследие и глобальное значение китайского языка.

День китайского языка ООН, учрежденный Организацией Объединенных Наций в 2010 году, отмечается каждый год 20 апреля в честь Цан Цзе, легендарной фигуры, которой приписывают создание китайских иероглифов. Дата совпадает с традиционным китайским солнечным термином «Зерновые дожди» (Гуюй), подчеркивая глубокие культурные корни и историческое наследие одной из старейших в мире систем письма.

Имея более миллиарда носителей, китайский язык считается одним из шести официальных языков Организации Объединенных Наций с 1946 года. Китайский язык играет жизненно важную роль в продвижении многоязычия и культурного разнообразия на глобальных платформах.

Во всем мире растет интерес к мандаринскому китайскому как уникальной силе для понимания, написания и выражения реальности. Это сближает общества и создает дух дружбы. День китайского языка ООН создает платформу для диалога и содействия взаимному обучению, культурному обмену и глобальному сотрудничеству.

Мандаринский китайский язык — это не только инструмент для общения, но и связь, которая укрепляет дружбу и открывает двери для многочисленных студентов к новым карьерным путям и пониманию китайской цивилизации.

На мероприятии, которое состоится в понедельник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, выступят уважаемые дипломаты и языковые эксперты, а также пройдут классические музыкальные представления, посвященные китайским художественным традициям.

«Сияющие цивилизации китайского языка» служат гордым напоминанием о непреходящем влиянии китайского языка на протяжении всей истории и его жизненно важной роли сегодня в содействии общению и культурному обмену во всем мире.

