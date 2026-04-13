CGTN AMERICA a CCTV OSN: Oslava Dňa čínskeho jazyka v OSN v rámci podujatia „Žiariace civilizácie čínskeho jazyka"

Apr 13, 2026, 10:09 ET
WASHINGTON, 13. apríla 2026 /PRNewswire/ -- CGTN America a CCTV OSN prichádzajú s podujatím pri príležitosti „Oslavy Dňa čínskeho jazyka v OSN pod názvom ‚Žiariace civilizácie čínskeho jazyka'"
(Tento materiál distribuuje MediaLinks TV, LLC v mene CCTV. Ďalšie informácie sú k dispozícii na ministerstve spravodlivosti, Washington, D.C.)
Pri príležitosti 17. ročníka Dňa čínskeho jazyka v OSN predstavuje Stála misia Čínskej ľudovej republiky pri Organizácii Spojených národov v spolupráci s China Media Group podujatie s názvom „Žiariace civilizácie čínskeho jazyka".
Toto medzinárodné podujatie, ktoré sa bude konať 13. apríla 2026, oslávi bohaté kultúrne dedičstvo a globálny význam čínskeho jazyka.
Deň čínskeho jazyka v OSN, ktorý v roku 2010 ustanovila Organizácia Spojených národov, sa oslavuje každoročne 20. apríla na počesť Cchang Ťie (Cang Jie), legendárnej postavy, ktorej sa pripisuje vynález čínskeho písma. Tento dátum sa zhoduje s tradičným čínskym slnečným obdobím „Dažďa zrna" (Kujü), čím sa zdôrazňujú hlboké kultúrne korene a historické dedičstvo jedného z najstarších systémov písania na svete.
S viac ako miliardou rodených hovoriacich je mandarínčina čínština od roku 1946 jedným zo šiestich oficiálnych jazykov Organizácie Spojených národov. Čínština zohráva kľúčovú úlohu pri podpore viacjazyčnosti a kultúrnej rozmanitosti na globálnych platformách.
Na celom svete rastie záujem o mandarínsku čínštinu ako o jedinečnú silu pre pochopenie, písanie a vyjadrovanie reality. Zbližuje spoločnosti a vytvára ducha priateľstva. Deň čínskeho jazyka v OSN vytvára platformu pre dialóg a podporu vzájomného učenia sa, kultúrnej výmeny a globálnej spolupráce.
Mandarínska čínština nie je len nástrojom komunikácie, ale aj putom, ktoré posilňuje priateľstvá a otvára dvere nespočetnému množstvu študentov k novým profesijným dráham a pochopeniu čínskej civilizácie.
Podujatie, ktoré sa uskutoční v pondelok v sídle OSN v New Yorku, bude zahŕňať hlavné prejavy vážených diplomatov a jazykových expertov, ako aj vystúpenia klasickej hudby oslavujúce čínske umelecké tradície.
Podujatie „Žiariace civilizácie čínskeho jazyka" slúži ako hrdá pripomienka trvalého vplyvu čínskeho jazyka v celej histórii a jeho životne dôležitej úlohy v súčasnosti pri podpore komunikácie a kultúrnej výmeny na celom svete.
