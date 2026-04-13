CGTN AMERICA & CCTV UN: Obchody Dnia Języka Chińskiego ONZ z wydarzeniem „Język chiński rozświetla cywilizacje"

WASZYNGTON, 13 kwietnia r. 2026 r. /PRNewswire/ -- CGTN America & CCTV UN publikują artykuł pt. Obchody Dnia Języka Chińskiego ONZ z wydarzeniem „Język chiński rozświetla cywilizacje"

(Za dystrybucję materiału odpowiada spółka MediaLinks TV, LLC działająca w imieniu CCTV. Dodatkowych informacji udziela Departament Sprawiedliwości, Washington D.C.)

W ramach obchodów 17. Dorocznego Dnia Języka Chińskiego ONZ, Stałe Przedstawicielstwo Chińskiej Republiki Ludowej przy Narodach Zjednoczonych, przy współpracy z China Media Group, prezentuje wydarzenie „Język chiński rozświetla cywilizacje" (Chinese Language Shining Civilizations).

To międzynarodowe wydarzenie, które zaplanowano na 13 kwietnia 2026 r., poświęcone będzie bogatemu dziedzictwu kulturowemu i międzynarodowemu znaczeniu języka chińskiego.

Dzień Języka Chińskiego ONZ, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2010 r., obchodzony jest każdego roku 20 kwietnia na cześć Canga Jie, legendarnej postaci, której przypisuje się autorstwo chińskich znaków. Data ta zbiega się z tradycyjnym Chińskim słonecznym terminem „Zbożowy deszcz" (Guyu), co podkreśla głębokie kulturowe korzenie i historyczne dziedzictwo tego jednego z najstarszych systemów pisma na świecie.

Przy ponad miliardzie rodzimych użytkowników, język mandaryński (standardowy chiński) cieszy się statusem jednego z sześciu oficjalnych języków Narodów Zjednoczonych od 1946 r. Język chiński odgrywa kluczową rolę w promowaniu wielojęzyczności i różnorodności kulturowej na skalę globalną.

Zainteresowanie nauką języka mandaryńskiego rośnie na całym świecie, jako niepowtarzalna siła zrozumienia, pisania i wyrażania rzeczywistości. Zbliża do siebie społeczeństwa i tworzy ducha przyjaźni. Dzień Języka Chińskiego ONZ tworzy platformę dialogu i wsparcia dla wzajemnej nauki, wymiany kulturowej i międzynarodowej współpracy.

Język mandaryński to nie tylko narzędzie komunikacji lecz również więź, która umacnia przyjaźnie i otwiera drzwi dla niezliczonych rzeszy uczniów i studentów do nowych ścieżek kariery i zrozumienia chińskiej cywilizacji.

Poniedziałkowe wydarzenie w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku uświetnią wystąpienia uznanych dyplomatów i ekspertów językowych, oraz koncerty muzyki klasycznej będące okazją do uhonorowania chińskich tradycji artystycznych.

Wydarzenie „Język chiński rozświetla cywilizacje" jest dumnym przypomnieniem nie tylko nieustannego wpływu języka chińskiego w historii, lecz również jego obecnej kluczowej roli we wsparciu komunikacji i wymiany kulturowej na całym świecie.

