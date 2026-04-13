CGTN AMERICA a CCTV UN: Oslava Dne čínského jazyka OSN v rámci akce „Čínský jazyk - zářící civilizace"
Apr 13, 2026, 06:33 ET
WASHINGTON, 13. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Čínské státní televizní stanice CGTN America a CCTV UN zveřejňují zprávu „Oslava Dne čínského jazyka Organizace spojených národů v rámci akce ‚Čínský jazyk – zářící civilizace'"
U příležitosti 17. výročí Dne čínského jazyka OSN pořádá Stálá mise Čínské lidové republiky při OSN ve spolupráci s Čínskou mediální skupinou akci „Čínský jazyk – zářící civilizace".
Tato mezinárodní akce, která se koná 13. dubna 2026, oslaví bohaté kulturní dědictví a globální význam čínského jazyka.
Den čínského jazyka OSN, který Organizace spojených národů vyhlásila v roce 2010, se každoročně slaví 20. dubna na počest Cchang Ťieho, legendární postavy, jíž se připisuje vytvoření čínských znaků. Toto datum se shoduje s tradičním čínským slunečním obdobím „Déšť obilí" (Ku-jü), což podtrhuje hluboké kulturní kořeny a historické dědictví jednoho z nejstarších písemných systémů na světě.
S více než miliardou rodilých mluvčích se mandarínská čínština od roku 1946 pyšní tím, že je jedním ze šesti úředních jazyků Organizace spojených národů. Čínština hraje zásadní roli při podpoře vícejazyčnosti a kulturní rozmanitosti na globálních platformách.
Po celém světě roste zájem o mandarínskou čínštinu jako o jedinečnou sílu pro porozumění, psaní a vyjadřování reality. Sbližuje společnosti a vytváří ducha přátelství. Den čínského jazyka OSN vytváří platformu pro dialog a podporuje vzájemné učení, kulturní výměnu a globální spolupráci.
Mandarínská čínština není jen nástrojem komunikace, ale také poutem, které posiluje přátelství a otevírá dveře nesčetným studentům k novým kariérním cestám a porozumění čínské civilizaci.
V rámci pondělní akce v sídle OSN v New Yorku zazní hlavní projevy renomovaných diplomatů a jazykových odborníků, doplněné vystoupeními klasické hudby oslavujícími čínské umělecké tradice.
Akce „Čínský jazyk – zářící civilizace" je hrdou připomínkou trvalého vlivu čínského jazyka v průběhu dějin a jeho zásadní role v dnešní době při podpoře komunikace a kulturní výměny po celém světě.
