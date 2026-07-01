2026 PV & ESS 안전 산업 서밋, 안전하고 신뢰할 수 있는 발전을 향한 새 길 제시

뮌헨 2026년 7월 1일 /PRNewswire/ -- 화웨이 디지털 파워(Huawei Digital Power)가 인터솔라 유럽 2026(Intersolar Europe 2026) 기간에 글로벌 파트너들과 함께 2026년 6월 24일 뮌헨에서 제1회 2026 PV & ESS 안전 산업 서밋(2026 PV & ESS Safety Industry Summit)을 개최하고, 글로벌 에너지 전환 속에서 PV+ESS의 대규모 발전에 따른 안전 위험과 보험 보장 범위 불일치 문제를 집중 조명했다. 이번 서밋에는 권위 있는 전문가, 협회 지도자, 보험 업계 대표들이 참석해 에너지 저장 안전 표준, 화재 비상 대응 과제, 시험 절차의 진화, 보험 혁신에 대해 심도 있는 대화를 나누며 안전하고 신뢰할 수 있는 발전을 이룩할 새 길을 제시했다.

PV+ESS 안전, 고품질 발전 요구

2026 PV & ESS Safety Industry Summit (PRNewsfoto/Huawei Digital Power) Release Ceremony of the Grid-Forming ESS Safety White Paper (PRNewsfoto/Huawei Digital Power)

샤허성(Xia Hesheng) 화웨이 디지털 파워 부사장 겸 화웨이 디지털 파워 전략 및 마케팅 부문 사장은 PV+ESS 안전이 신에너지 시스템 발전에서 선택 사항이 아니라 필수 요건이라고 강조했다. 기술 혁신 하나가 아니라 전기화학, 열 관리, 전력전자, 디지털 기술, AI를 포함한 여러 분야의 통합이라는 것이다. 화웨이는 항상 품질 우선 원칙을 견지하며 PV+ESS 안전 기술 혁신에 장기적으로 투자해 전체 체인의 안전을 보장해 왔다. 화웨이는 업계와 협력해 정량적 안전 평가와 보험 메커니즘의 심층 통합을 추진하고, 재생에너지 산업의 고품질 발전을 이끌 예정이다.

글로벌 관점에서 본 안전 혁신

게리트 뤼링(Gerrit Lührung) 독일 에너지저장시스템협회(Bundesverband Energiespeicher Systeme e. V., BVES) 시스템 인프라 및 BESS 책임자는 에너지 저장장치가 '출력 제한 위기'에 직면해 상업적 차익거래 수단에서 핵심 시스템 자산으로 진화했다고 말했다. 현재 독일의 총 배터리 에너지 저장 시스템(Battery Energy Storage System, BESS) 용량은 19GW에 달하며, 유틸리티, 상업 및 산업 부문이 성장을 견인하고 있다. 향후 3년 동안 업계는 규제 제한을 극복하고 새로운 안전 지침을 준수하며 시스템 가치를 실현해야 한다.

톰 헤셀스(Tom Hessels) 네덜란드 공공안전연구소(Netherlands Institute for Public Safety, NIPV) 에너지 및 운송 안전 고문은 배터리 화재가 증가하고 있으며, 핵심 과제는 '정보 사일로'라고 봤다. 그러면서 소방서와 제조업체 간 정보 격차를 해소하기 위해 UL 9540A 시험 데이터(열폭주 지속 시간 등) 공개와 제조업체의 24시간 연중무휴 지원 채널 구축을 촉구했다.

미켈 아레세-이고르(Mikel Arrese-Igor) DNV 선임 에너지 저장 엔지니어는 BESS 결함의 약 70%가 시스템 수준에서 발생했다고 말했다. 화웨이 LUNA2000 시스템에서 수행된 것과 같은 전체 규모 시험은 안전 철학과 안전 내재 설계 접근 방식의 검증을 가능하게 한다. 앞으로 업계는 시험 표준을 '설치 수준'으로 격상해, 주변의 다른 비배터리 외함이 관련된 연쇄 화재 시나리오까지 포괄할 가능성이 높다.

빌 로(Bill Reaugh) 독일전기전자제조업협회(German Electrical and Electronic Manufacturers' Association, VDE) 태양광 부문 임원 겸 수석 엔지니어는 에너지 시스템의 전환이 새로운 위험을 가져온다고 말했다. 안전은 디지털 신뢰 모델(Digital Trust Model)을 활용해 부품 수준에서 생태계 수준으로 진화해야 한다. 안전과 보안은 설계, 제조, 운영을 포괄하는 전체 수명주기 및 폐쇄 루프 개념이다.

기술적 우수성과 금융 지원

화웨이 디지털 파워의 주준(Zhu Jun) 유틸리티 GFM ESS 제품 담당 이사는 업계가 열폭주 경계 붕괴, 고전압 절연 고장, 전력망 교란, 디지털화 부족이라는 네 가지 큰 문제에 직면해 있다고 지적했다. 위험 수준을 'B구역 위험 완화'에서 'C구역 허용 구역'으로 높이기 위해서는 전체 수명주기 안전 정량 평가 프레임워크를 구축해야 한다. 화웨이는 고온 내구 절연, 양압 배연, 스마트 스트링 2단계 아키텍처, AI 기반 조기 경보 기술을 통해 '수동적 보호 + 능동적 경고' 방어망을 구축해 극한 시나리오에서도 열폭주가 확산되지 않도록 보장하고 있다.

알라스테어 니클린(Alastair Nicklin ACII) WTW 윌리스 내추럴 리소스(Willis Natural Resources) 사업 개발 부문 선임 이사는 보험 업계가 '위험 통제로서의 설계' 패러다임으로 전환해야 한다고 주장하며, '위험 발생 확률 × 손실 심각도'를 정량화해 물리적, 재무적, 환경적 차원을 아우르는 3차원 폐쇄 루프 방어 메커니즘을 구축해야 한다고 강조했다. 이를 위해 화재 이격 거리를 미세 환경 격리로 확장하고, 장비 수리를 수익 중단 헤지로 고도화하며, 표준 준수에서 표준을 상회하는 회복탄력성으로 전환해야 한다는 것이다.

서밋 기간에는 그리드 포밍 ESS 안전 백서(Grid-Forming ESS Safety White Paper)도 발표됐다. 정량 평가 프레임워크, 공격-방어 시험 시스템, 디지털화 경로가 주된 내용이다. 또한 '공격을 통한 방어 촉진, 데이터 기반 접근 방식, 폐쇄 루프 반복'의 논리를 분석해 연구개발, 규제, 구축을 위한 지침을 제공하고, 업계가 통합된 안전 패러다임으로 나아가야 한다는 내용도 담겼다.

SOURCE Huawei Digital Power