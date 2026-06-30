Hội nghị ngành công nghiệp an toàn PV & ESS năm 2026: Xây dựng lộ trình mới cho phát triển an toàn và tin cậy

MUNICH, ngày 1 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Trong sự kiện Intersolar Europe 2026, Huawei Digital Power cùng với các đối tác toàn cầu đã tổ chức Hội nghị Công nghiệp An toàn PV & ESS 2026 tại Munich vào ngày 24 tháng 6 năm 2026, tập trung vào khoảng cách giữa rủi ro an toàn và phạm vi bảo hiểm trong các dự án PV+ESS quy mô lớn trong quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Hội nghị quy tụ các chuyên gia uy tín, lãnh đạo hiệp hội và đại diện các công ty bảo hiểm để đối thoại chuyên sâu về các tiêu chuẩn an toàn lưu trữ năng lượng, thách thức khẩn cấp về hỏa hoạn, phát triển quy trình thử nghiệm và đổi mới bảo hiểm, vạch ra lộ trình mới cho phát triển an toàn và đáng tin cậy.

2026 PV & ESS Safety Industry Summit (PRNewsfoto/Huawei Digital Power) Release Ceremony of the Grid-Forming ESS Safety White Paper (PRNewsfoto/Huawei Digital Power)

An toàn PV+ESS đòi hỏi phát triển chất lượng cao

Xia Hesheng, Phó chủ tịch Huawei Digital Power và Chủ tịch Chiến lược và Marketing của Huawei Digital Power, nhấn mạnh rằng an toàn PV+ESS không phải là một lựa chọn trong phát triển hệ thống năng lượng mới mà là điều cần thiết. Đây không phải là một đột phá công nghệ đơn lẻ, mà là sự tích hợp của nhiều lĩnh vực bao gồm điện hóa học, quản lý nhiệt, điện tử công suất, công nghệ kỹ thuật số và AI. Huawei luôn tuân thủ nguyên tắc chất lượng đầu tiên, đầu tư dài hạn vào đổi mới công nghệ an toàn PV+ESS để đảm bảo an toàn toàn diện. Huawei sẽ hợp tác với ngành để thúc đẩy tích hợp sâu các cơ chế bảo hiểm và đánh giá an toàn định lượng, thúc đẩy phát triển chất lượng cao cho ngành năng lượng tái tạo.

Những đột phá về an toàn từ góc độ toàn cầu

Gerrit Lührung, Trưởng bộ phận Cơ sở hạ tầng hệ thống và BESS, Bundesverband Energiespeicher Systeme e. V. (BVES) cho biết rằng khi đối mặt với "cuộc khủng hoảng cắt giảm công suất", lưu trữ năng lượng đã phát triển từ một công cụ chênh lệch giá thương mại thành một tài sản hệ thống cốt lõi. Hiện tại, tổng công suất hệ thống lưu trữ năng lượng pin (BESS) ở Đức là 19 GW, trong đó tăng trưởng được thúc đẩy bởi các lĩnh vực dịch vụ công cộng, thương mại và công nghiệp. Trong ba năm tới, ngành phải vượt qua các hạn chế theo quy định, tuân thủ các hướng dẫn an toàn mới và mở khóa giá trị hệ thống.

Tom Hessels, Cố vấn về An toàn Năng lượng và Giao thông tại Viện An toàn Công cộng Hà Lan (NIPV), tin rằng các vụ hỏa hoạn liên quan tới pin đang gia tăng, với thách thức cốt lõi là "sự phân mảnh thông tin". Ông kêu gọi phát hành dữ liệu thử nghiệm UL 9540A (chẳng hạn như thời gian thoát nhiệt không kiểm soát) và các kênh hỗ trợ 24/7 của nhà sản xuất để thu hẹp khoảng cách thông tin giữa cơ quan cứu hỏa và nhà sản xuất.

Mikel Arrese-Igor, Kỹ sư lưu trữ năng lượng cao cấp tại DNV, cho biết khoảng 70% số lỗi BESS xảy ra ở cấp độ hệ thống. Các thử nghiệm toàn diện, chẳng hạn như các thử nghiệm được thực hiện trong hệ thống Huawei LUNA2000, cho phép xác thực triết lý an toàn và phương pháp tiếp cận an toàn theo thiết kế. Trong tương lai, ngành công nghiệp này có thể sẽ nâng cấp các tiêu chuẩn kiểm nghiệm lên "cấp độ lắp đặt", bao trùm cả các kịch bản cháy lan liên quan đến các ngăn chứa xung quanh không phải pin.

Bill Reaugh, Giám đốc điều hành và Kỹ sư chính của Hiệp hội các nhà sản xuất điện và điện tử Đức (VDE), cho biết việc chuyển đổi hệ thống năng lượng mang lại những rủi ro mới. An toàn phải phát triển từ cấp độ cấu phần đến hệ sinh thái tận dụng Mô hình Niềm tin kỹ thuật số. An toàn và Bảo mật cần được thực hiện trong toàn bộ vòng đời và khép kín từ giai đoạn thiết kế đến sản xuất và vận hành.

Kỹ thuật xuất sắc và tăng cường năng lực tài chính

Zhu Jun, Giám đốc Sản phẩm ESS tạo lưới cấp độ lớn tại Huawei Digital Power, chỉ ra rằng ngành công nghiệp phải đối mặt với bốn thách thức lớn: sự cố ranh giới thoát nhiệt mất kiểm soát, sự cố cách điện cao áp, xáo trộn lưới điện và thiếu số hóa. Một khuôn khổ đánh giá định lượng an toàn toàn vòng đời đầy đủ phải được thiết lập để nâng cấp mức độ rủi ro từ "Giảm thiểu rủi ro vùng B" thành "Vùng C chấp nhận được". Huawei đã xây dựng một mạng lưới phòng thủ "bảo vệ thụ động + cảnh báo chủ động" thông qua lớp cách nhiệt chịu nhiệt độ cao, hệ thống xả khói áp suất dương, kiến trúc hai giai đoạn chuỗi thông minh và các công nghệ cảnh báo sớm dựa trên AI, đảm bảo rằng sự cố thoát nhiệt mất kiểm soát không lan truyền trong các tình huống cực đoan.

Alastair Nicklin, ACII, Giám đốc cấp cao về Phát triển Kinh doanh tại Willis Natural Resources, WTW, ủng hộ việc ngành bảo hiểm chuyển sang mô hình "thiết kế như kiểm soát rủi ro", định lượng "xác suất rủi ro × mức độ nghiêm trọng của tổn thất" để xây dựng cơ chế bảo vệ vòng kín ba chiều trên các khía cạnh vật lý, tài chính và môi trường. Điều này bao gồm việc mở rộng khoảng cách ngăn chặn hỏa hoạn đến ngăn chặn vi môi trường, nâng cấp sửa chữa thiết bị lên phòng ngừa gián đoạn doanh thu và chuyển từ tuân thủ tiêu chuẩn sang khả năng chống chịu và phục hồi trên tiêu chuẩn.

Trong hội nghị, Sách trắng An toàn ESS tạo lưới đã được phát hành, tập trung vào khung đánh giá định lượng, hệ thống kiểm nghiệm tấn công-phòng thủ và lộ trình số hóa. Sách trắng đã phân tích logic của "thúc đẩy phòng thủ thông qua tấn công, phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu và quy trình lặp vòng kín", cung cấp hướng dẫn cho R&D, quy định và xây dựng, và thúc đẩy ngành hướng tới một mô hình an toàn thống nhất.

SOURCE Huawei Digital Power