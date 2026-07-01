2026年太陽光発電・蓄電システム（PV＆ESS）安全産業サミット：安全で信頼性の高い発展への新たな道を切り開く

ミュンヘン、2026年7月1日 /PRNewswire/ -- 「Intersolar Europe 2026」開催期間中、 Huawei Digital Powerは、世界各国のパートナー企業とともに、2026年6月24日にミュンヘンで初開催となる「2026年PV＆ESS安全産業サミット」を開催しました。本サミットでは、世界的なエネルギー転換が進む中で拡大する太陽光発電（PV）と蓄電システム（ESS）を組み合わせたシステム（PV＋ESS）の大規模導入に伴う安全上のリスクと、保険補償との不整合に焦点を当てました。本サミットには、各分野の有識者や業界団体の代表、保険業界の関係者が一堂に会し、蓄電システムの安全基準、火災対応上の課題、試験手法の進化、保険制度のイノベーションについて深く議論を交わし、安全で信頼性の高い発展に向けた新たな方向性を示しました。

2026 PV & ESS Safety Industry Summit (PRNewsfoto/Huawei Digital Power) Release Ceremony of the Grid-Forming ESS Safety White Paper (PRNewsfoto/Huawei Digital Power)

PV+ESSの安全性には高品質な開発が求められる

Huawei Digital Power副社長兼戦略・マーケティング担当プレジデントであるXia Hesheng氏は、新エネルギーシステムの開発において、PV+ESSの安全性は「選択肢」ではなく、「必須要件」であると強調しました。これは単一の技術的ブレークスルーではなく、電気化学、熱管理、パワーエレクトロニクス、デジタル技術、AIなど、複数の分野を統合した成果です。Huaweiは一貫して「品質第一」の原則を堅持し、PV+ESSの安全技術革新に長期的に投資することで、バリューチェーン全体にわたる安全性を確保しています。Huaweiは業界と連携し、定量的な安全性評価と保険メカニズムの高度な統合を推進することで、再生可能エネルギー産業の高品質な発展を牽引していきます。

グローバル視点から見る安全性のブレークスルー

ドイツ蓄電システム協会（BVES）のシステムインフラおよびBESS部門責任者であるGerrit Lührung氏は、次のように述べました。「『出力抑制危機』が深刻化する中で、エネルギー貯蔵は単なる商業的な裁定取引の手段から、電力システムの中核を担う資産へと進化しています。」現在、ドイツの蓄電システム（BESS）の総容量は19 GWに達し、その成長は公益事業、商業、および産業部門によって牽引されています。今後3年間で、業界は規制上の制約を克服し、新たな安全ガイドラインに対応しつつ、システム価値の創出を進める必要があります。

Netherlands Institute for Public Safety（NIPV）エネルギー・交通安全担当アドバイザーであるTom Hessels氏は、バッテリー火災が増加傾向にあると指摘し、その根本的な課題は「情報のサイロ化」にあるとの見解を示しています。同氏は、消防当局とメーカー間の情報格差を解消するため、UL 9540Aの試験データ（例：熱暴走の持続時間）の開示や、24時間365日対応のメーカーサポート体制の整備を要請しました。

DNVのエネルギー貯蔵シニアエンジニアであるMikel Arrese-Igor氏は、BESSにおける不具合の約70％がシステムレベルで発生していると指摘しました。Huawei LUNA2000システムで行われているようなフルスケール試験により、安全設計思想およびSafety-by-Designアプローチの考えが妥当かどうかを検証することができます。今後、業界では試験基準が「設置レベル」へと引き上げられ、バッテリー以外の周辺筐体を含む連鎖的発火シナリオまで評価対象が拡大する可能性が高くなっています。

German Electrical and Electronic Manufacturers' Association（VDE）のソーラー部門責任者兼主任エンジニアであるBill Reaugh氏は、エネルギーシステムの変革が新たなリスクをもたらすと指摘しました。安全性は部品レベルからエコシステム全体へと進化し、デジタルトラストモデルの活用が求められています。安全性およびセキュリティは、設計・製造・運用の全ライフサイクルを対象とするクローズドループ型の概念です。

技術的卓越性と財務的支援

Huawei Digital PowerのUtility GFM ESS担当製品ディレクターであるZhu Jun氏は、業界が以下の4つの主要課題に直面していると指摘しました：熱暴走による境界破壊、高電圧絶縁不良、電力系統の乱れ、デジタル化の遅れ。フルライフサイクルの安全性を定量的に評価するフレームワークを構築し、リスクレベルを「Zone B（リスク軽減）」から「Zone C（許容範囲）」へと移行させる必要があります。Huaweiは、高温耐性絶縁、正圧排煙、スマートストリング二段階アーキテクチャ、およびAIを活用した早期警告技術を組み合わせ「受動的保護＋能動的警告」の防御ネットワークを構築し、極端な状況下でも熱暴走が伝播しないよう設計しています。

WTWのWillis Natural Resourcesでビジネス開発担当シニアディレクターを務めるAlastair Nicklin（ACII）氏は、保険業界が「設計をリスク制御とする」パラダイムへ移行し「リスク発生確率×損害の深刻度」を定量化することで、物理・金融・環境の3領域にまたがるクローズドループ型防御モデルを構築すべきだと提唱しました。これには、防火区画の離隔距離をマイクロ環境レベルの封じ込めへと拡張すること、設備修理を収益中断リスクのヘッジとして捉えること、そして基準遵守からそれを上回るレジリエンスへの移行が含まれます。

本サミットでは「グリッド形成型ESS安全白書」が発表され、定量的評価フレームワーク、攻防試験システム、およびデジタル化への道筋に焦点が当てられました。本白書は「攻防による防衛強化、データ駆動型アプローチ、およびクローズドループ型の反復改善」という論理を分析し、研究開発・規制・建設の各領域に指針を示すとともに、業界を統一的な安全パラダイムへと導くものです。

SOURCE Huawei Digital Power