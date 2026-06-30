ประชุมสุดยอดด้านความปลอดภัยของอุตสาหกรรม PV & ESS ปี 2569: วางเส้นทางใหม่สู่การพัฒนาที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
News provided byHuawei Digital Power
30 Jun, 2026, 21:27 CST
มิวนิก, 30 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- ระหว่างงาน Intersolar Europe 2026 นั้น Huawei Digital Power ร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก ได้จัดการประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยของเซลล์แสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงาน (PV & ESS Safety Industry Summit) ครั้งปฐมฤกษ์ ปี 2569 ณ มิวนิก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความไม่สอดคล้องกันของความคุ้มครองประกันภัยในการพัฒนาระบบ PV+ESS (เซลล์แสงอาทิตย์+ระบบกักเก็บพลังงาน) ขนาดใหญ่ภายใต้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานระดับโลก การประชุมสุดยอดครั้งนี้ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญที่มีอำนาจ ผู้นำสมาคม และตัวแทนบริษัทประกันภัย เพื่อหารือเชิงลึกเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบกักเก็บพลังงาน ความท้าทายในกรณีฉุกเฉินจากอัคคีภัย วิวัฒนาการของขั้นตอนการทดสอบ และนวัตกรรมด้านประกันภัย เพื่อวางเส้นทางใหม่สู่การพัฒนาที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
ความปลอดภัยของ PV+ESS เน้นการพัฒนาคุณภาพสูง
Xia Hesheng รองประธาน Huawei Digital Power และประธาน Huawei Digital Power Strategy & Marketing เน้นย้ำว่า ความปลอดภัยของระบบ PV+ESS ไม่ใช่ทางเลือกในการพัฒนาระบบพลังงานใหม่ แต่เป็นสิ่งจำเป็น ไม่ใช่เพียงแค่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างเดียว แต่เป็นการบูรณาการจากสหสาขาวิชา รวมถึงเคมีไฟฟ้า การจัดการความร้อน อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เทคโนโลยีดิจิทัล และ AI โดย Huawei ยึดมั่นในหลักการคุณภาพมาก่อนเสมอ ได้ลงทุนระยะยาวในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีความปลอดภัยของ PV+ESS เพื่อให้ปลอดภัยตลอดทั้งห่วงโซ่ Huawei จะร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาการบูรณาการอย่างลึกซึ้งของการประเมินความปลอดภัยเชิงปริมาณและกลไกการประกันภัย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน
ความก้าวหน้าด้านความปลอดภัยจากมุมมองระดับโลก
Gerrit Lührung หัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบและระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS) ของ Bundesverband Energiespeicher Systeme e. V. (BVES) กล่าวว่า ในการเผชิญ "วิกฤติการลดกำลังการผลิต" ระบบกักเก็บพลังงานได้พัฒนาจากเครื่องมือในการทำกำไรเชิงพาณิชย์กลายเป็นสินทรัพย์หลักของระบบ ปัจจุบัน ความจุ BESS รวมในเยอรมนีอยู่ที่ 19 กิกะวัตต์ โดยการเติบโตได้รับแรงขับเคลื่อนจากภาคสาธารณูปโภค ภาคการค้า และภาคอุตสาหกรรม ในอีกสามปีข้างหน้า อุตสาหกรรมจะต้องก้าวข้ามข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ ปฏิบัติตามแนวทางใหม่ด้านความปลอดภัย และปลดล็อกคุณค่าของระบบ
Tom Hessels ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางพลังงานและการขนส่งของสถาบันความปลอดภัยสาธารณะแห่งเนเธอร์แลนด์ (NIPV) เชื่อว่าเหตุเพลิงไหม้แบตเตอรี่กำลังเพิ่มขึ้น โดยความท้าทายหลักคือ "การแยกส่วนข้อมูล" เขาเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลการทดสอบ UL 9540A (เช่น ระยะเวลาการเกิดความร้อนสูงเกินควบคุม) และช่องทางการสนับสนุนจากผู้ผลิตตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อปิดช่องว่างข้อมูลระหว่างหน่วยดับเพลิงและผู้ผลิต
Mikel Arrese-Igor วิศวกรอาวุโสด้านการกักเก็บพลังงานของ DNV กล่าวว่า ข้อบกพร่องของ BESS ประมาณ 70% เกิดขึ้นในระดับระบบ การทดสอบเต็มรูปแบบ เช่น การทดสอบที่ดำเนินการในระบบ Huawei LUNA2000 ช่วยให้ตรวจสอบความถูกต้องของปรัชญาความปลอดภัยและแนวทางการออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยได้ ในอนาคต อุตสาหกรรมนี้มีแนวโน้มที่จะยกระดับมาตรฐานการทดสอบไปสู่ "ระดับการติดตั้ง" ซึ่งครอบคลุมสถานการณ์ไฟลามที่เกี่ยวข้องกับตู้หรืออุปกรณ์อื่น ๆ รอบข้างที่ไม่ใช่แบตเตอรี่
Bill Reaugh ผู้บริหารด้านพลังงานแสงอาทิตย์และวิศวกรหลักของสมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งเยอรมนี (VDE) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของระบบพลังงานมาพร้อมความเสี่ยงใหม่ ๆ ความปลอดภัยต้องพัฒนาจากระดับส่วนประกอบไปสู่ระบบนิเวศ โดยใช้แบบจำลองความเชื่อมั่นทางดิจิทัล (Digital Trust Model) ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตและเป็นระบบปิด ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต และการดำเนินงาน
ความเป็นเลิศทางเทคนิคและการสนับสนุนทางการเงิน
Zhu Jun ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์ระบบกักเก็บพลังงาน GFM ESS สำหรับภาคสาธารณูปโภคของ Huawei Digital Power ชี้ให้เห็นว่า อุตสาหกรรมเผชิญกับสี่ความท้าทายหลัก ได้แก่ การพังทลายของขอบเขตความร้อนสูงเกินควบคุม ความล้มเหลวของฉนวนไฟฟ้าแรงสูง ความไม่เสถียรของโครงข่ายไฟฟ้า และการขาดการใช้ระบบดิจิทัล จำเป็นต้องมีการสร้างกรอบการประเมินความปลอดภัยเชิงปริมาณตลอดวงจรชีวิต เพื่อยกระดับความเสี่ยงจาก "โซน B การบรรเทาความเสี่ยง" ไปสู่ "โซน C ยอมรับได้" Huawei ได้สร้างเครือข่ายป้องกันแบบ "การป้องกันเชิงรับ + การเตือนเชิงรุก" ผ่านฉนวนที่ทนอุณหภูมิสูง ระบบระบายควันแบบแรงดันบวก สถาปัตยกรรมสตริงแบบสองขั้นตอนอัจฉริยะ และเทคโนโลยีการเตือนล่วงหน้าด้วย AI เพื่อให้ความร้อนสูงเกินควบคุมไม่ลุกลามในสถานการณ์ที่รุนแรง
Alastair Nicklin ACII ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Willis Natural Resources, WTW สนับสนุนให้อุตสาหกรรมประกันภัยเปลี่ยนมาใช้กระบวนทัศน์ "การออกแบบเพื่อควบคุมความเสี่ยง" โดยระบุปริมาณ "ความน่าจะเป็นของความเสี่ยง × ความรุนแรงของความเสียหาย" เพื่อสร้างกลไกป้องกันแบบวงปิดสามมิติในมิติทางกายภาพ การเงิน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการขยายระยะห่างเพื่อป้องกันเพลิงไหม้ไปสู่การควบคุมสภาพแวดล้อมเฉพาะจุด การอัปเกรดการซ่อมแซมอุปกรณ์เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากรายได้หยุดชะงัก และการเปลี่ยนจากการปฏิบัติตามมาตรฐานไปสู่ความยืดหยุ่นที่สูงกว่ามาตรฐาน
ระหว่างการประชุมสุดยอด ได้มีการเผยแพร่ไวท์เปเปอร์ว่าด้วยความปลอดภัยของระบบกักเก็บพลังงานแบบสร้างกริด (Grid-Forming ESS Safety White Paper) ซึ่งเน้นกรอบการประเมินเชิงปริมาณ ระบบการทดสอบการโจมตีและการป้องกัน และเส้นทางสู่การแปลงเป็นดิจิทัล เอกสารดังกล่าววิเคราะห์ตรรกะของ "การส่งเสริมการป้องกันผ่านการโจมตี แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และการทำซ้ำแบบวงปิด" โดยให้คำแนะนำสำหรับการวิจัยและพัฒนา กฎระเบียบ และการก่อสร้าง และผลักดันอุตสาหกรรมไปสู่กระบวนทัศน์ด้านความปลอดภัยที่เป็นเอกภาพ
SOURCE Huawei Digital Power
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