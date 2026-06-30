Sidang Kemuncak Industri Keselamatan PV & ESS 2026: Merintis Laluan Baharu ke Arah Pembangunan yang Selamat dan Boleh Dipercayai

MUENICH, 30 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Semasa Intersolar Europe 2026, Huawei Digital Power bersama rakan kongsi global, telah menganjurkan Sidang Kemuncak Industri Keselamatan PV & ESS 2026 yang julung kali diadakan di Munich pada 24 Jun 2026, dengan memberi tumpuan kepada risiko keselamatan dan ketidakpadanan perlindungan insurans dalam pembangunan berskala besar PV+ESS di bawah peralihan tenaga global. Sidang kemuncak ini menghimpunkan pakar berwibawa, pemimpin persatuan dan wakil industri insurans bagi mengadakan dialog mendalam mengenai piawaian keselamatan penyimpanan tenaga, cabaran kecemasan kebakaran, evolusi prosedur ujian dan inovasi insurans, sekali gus merintis laluan baharu ke arah pembangunan yang selamat dan boleh dipercayai.

2026 PV & ESS Safety Industry Summit (PRNewsfoto/Huawei Digital Power) Release Ceremony of the Grid-Forming ESS Safety White Paper (PRNewsfoto/Huawei Digital Power)

Keselamatan PV+ESS Memerlukan Pembangunan Berkualiti Tinggi

Xia Hesheng, Naib Presiden Huawei Digital Power dan Presiden Strategi & Pemasaran Huawei Digital Power, menegaskan bahawa keselamatan PV+ESS bukan lagi satu pilihan dalam pembangunan sistem tenaga baharu, sebaliknya satu keperluan. Ia bukan bergantung kepada satu kejayaan teknologi semata-mata, tetapi merupakan integrasi pelbagai disiplin termasuk elektrokimia, pengurusan haba, elektronik kuasa, teknologi digital dan AI. Huawei sentiasa berpegang kepada prinsip mengutamakan kualiti dengan membuat pelaburan jangka panjang dalam inovasi teknologi keselamatan PV+ESS bagi memastikan keselamatan menyeluruh sepanjang rantaian nilai. Huawei akan bekerjasama dengan industri untuk memajukan integrasi mendalam antara penilaian keselamatan kuantitatif dan mekanisme insurans, sekali gus memacu pembangunan berkualiti tinggi industri tenaga boleh diperbaharui.

Penemuan Keselamatan dari Perspektif Global

Gerrit Lührung, Ketua Infrastruktur Sistem dan BESS di Bundesverband Energiespeicher Systeme e. V. (BVES), berkata bahawa berdepan "krisis pengurangan bekalan", penyimpanan tenaga telah berkembang daripada alat arbitraj komersial kepada aset sistem yang teras. Pada masa ini, jumlah kapasiti sistem penyimpanan tenaga bateri (BESS) di Jerman mencecah 19 GW, dengan pertumbuhan dipacu oleh sektor utiliti, komersial dan perindustrian. Dalam tempoh tiga tahun akan datang, industri perlu mengatasi sekatan kawal selia, mematuhi garis panduan keselamatan baharu dan membuka nilai sistem.

Tom Hessels, Penasihat Keselamatan Tenaga dan Pengangkutan di Netherlands Institute for Public Safety (NIPV), berpandangan bahawa kebakaran bateri semakin meningkat, dengan cabaran utama ialah "silo maklumat". Beliau menggesa data ujian UL 9540A (seperti tempoh larian terma) didedahkan dan saluran sokongan pengeluar 24/7 diwujudkan bagi merapatkan jurang maklumat antara jabatan bomba dan pengeluar.

Mikel Arrese-Igor, Jurutera Kanan Penyimpanan Tenaga di DNV, berkata kira-kira 70% kecacatan BESS berlaku pada peringkat sistem. Ujian berskala penuh seperti yang dijalankan pada sistem Huawei LUNA2000 membolehkan falsafah keselamatan dan pendekatan keselamatan terancang yang disahkan. Pada masa depan, industri dijangka menaik taraf piawaian ujian ke "peringkat pemasangan", meliputi senario kebakaran berantai yang melibatkan sekeliling struktur penutup bukan bateri.

Bill Reaugh, Eksekutif Solar dan Jurutera Utama di German Electrical and Electronic Manufacturers' Association (VDE), berkata transformasi sistem tenaga membawa risiko baharu. Keselamatan perlu berkembang daripada peringkat komponen kepada keseluruhan ekosistem dengan memanfaatkan Model Kepercayaan Digital. Keselamatan dan Jaminan perlu meliputi keseluruhan kitaran hayat dan proses gelung tertutup merangkumi reka bentuk, pembuatan dan operasi.

Kecemerlangan Teknologi dan Pemerkasaan Kewangan

Zhu Jun, Pengarah Produk bagi Utility GFM ESS di Huawei Digital Power, berkata industri kini berdepan empat cabaran utama iaitu kegagalan sempadan larian terma, kegagalan penebatan voltan tinggi, gangguan grid dan kekurangan pendigitalan. Rangka kerja penilaian kuantitatif keselamatan sepanjang kitaran hayat perlu diwujudkan bagi menaik taraf tahap risiko daripada "pengurangan risiko Zon B" kepada "Zon C yang boleh diterima". Huawei membangunkan rangkaian pertahanan "perlindungan pasif + amaran proaktif" menerusi penebatan tahan suhu tinggi, sistem pelepasan asap bertekanan positif, seni bina rentetan pintar dua peringkat dan teknologi amaran awal berasaskan AI bagi memastikan larian terma tidak merebak walaupun dalam senario ekstrem.

Alastair Nicklin ACII, Pengarah Kanan Pembangunan Perniagaan di Willis Natural Resources, WTW, menggesa industri insurans beralih kepada paradigma "reka bentuk sebagai kawalan risiko", dengan mengkuantifikasikan "kebarangkalian risiko × tahap keterukan kerugian" untuk membina mekanisme pertahanan gelung tertutup tiga dimensi merangkumi dimensi fizikal, kewangan dan alam sekitar. Ini termasuk memperluaskan jarak pemisahan kebakaran kepada pembendungan persekitaran mikro, menaik taraf pembaikan peralatan kepada perlindungan gangguan hasil serta beralih daripada pematuhan piawaian kepada daya tahan yang melangkaui piawaian.

Semasa sidang kemuncak, Kertas Putih Keselamatan Pembentukan Grid ESS telah dilancarkan dengan memberi tumpuan kepada rangka kerja penilaian kuantitatif, sistem ujian serangan-pertahanan dan laluan pendigitalan. Ia menganalisis logik "memperkukuh pertahanan melalui serangan, pendekatan dipacu data dan iterasi gelung tertutup", sekali gus menyediakan panduan kepada aktiviti penyelidikan dan pembangunan, kawal selia dan pembinaan, di samping memacu industri ke arah paradigma keselamatan yang bersatu.

SOURCE Huawei Digital Power