Sommet 2026 sur la sécurité dans le secteur du photovoltaïque et des systèmes de stockage d'énergie : Tracer une nouvelle voie vers un développement sûr et fiable

MUNICH, 30 juin 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion du salon Intersolar Europe 2026, Huawei Digital Power, en collaboration avec ses partenaires internationaux, a organisé le premier Sommet 2026 sur la sécurité dans le secteur du photovoltaïque et des systèmes de stockage d'énergie (PV & ESS) à Munich le 24 juin 2026. Cet événement était consacré aux risques liés à la sécurité et à l'inadéquation des couvertures d'assurance dans le cadre du développement à grande échelle des solutions PV+ESS dans le contexte de la transition énergétique mondiale. Ce sommet a réuni des experts de renom, des dirigeants d'associations et des représentants du secteur des assurances pour un dialogue approfondi sur les normes de sécurité en matière de stockage d'énergie, les défis liés aux urgences incendie, l'évolution des procédures d'essai et l'innovation dans le domaine de l'assurance, ouvrant ainsi une nouvelle voie vers un développement sûr et fiable.

2026 PV & ESS Safety Industry Summit Release Ceremony of the Grid-Forming ESS Safety White Paper

La sécurité des systèmes PV+ESS exige un développement de haute qualité

Xia Hesheng, vice-président de Huawei Digital Power et président de la division Stratégie et marketing de Huawei Digital Power, a souligné que la sécurité des systèmes PV+ESS n'est pas une option dans le développement du nouveau système énergétique, mais bien une nécessité. Il ne s'agit pas d'une avancée technologique isolée, mais d'une intégration de plusieurs disciplines, notamment l'électrochimie, la gestion thermique, l'électronique de puissance, les technologies numériques et l'intelligence artificielle. Huawei a toujours adhéré au principe de la « qualité avant tout » et investit à long terme dans l'innovation en matière de technologies de sécurité pour les systèmes PV+ESS afin de garantir la sécurité tout au long de la chaîne. Huawei collaborera avec les acteurs du secteur afin de favoriser une intégration approfondie entre les mécanismes d'évaluation quantitative de la sécurité et les mécanismes d'assurance, contribuant ainsi au développement de haute qualité du secteur des énergies renouvelables.

Les avancées en matière de sécurité dans une perspective mondiale

Gerrit Lührung, responsable de l'infrastructure des systèmes et des systèmes de stockage d'énergie (BESS), Bundesverband Energiespeicher Systeme e. V. (BVES) a déclaré que, face à la « crise des restrictions », le stockage d'énergie était passé du statut d'outil d'arbitrage commercial à celui d'élément essentiel du réseau. À l'heure actuelle, la capacité totale des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) en Allemagne s'élève à 19 GW, la croissance étant tirée par les secteurs des services publics, du commerce et de l'industrie. Au cours des trois prochaines années, le secteur devra surmonter les contraintes réglementaires, se conformer aux nouvelles directives de sécurité et exploiter pleinement le potentiel de ses systèmes.

Tom Hessels, conseiller en matière de sécurité énergétique et des transports à l'Institut néerlandais pour la sécurité publique (NIPV), estime que les incendies de batteries sont en augmentation, le principal défi résidant dans les « silos d'information ». Il a lancé un « » pour que soient rendues publiques les données d'essais de la norme UL 9540A (telles que la durée de l'emballement thermique) et pour que soient mis en place des canaux d'assistance des fabricants disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, afin de combler le manque d'informations entre les services d'incendie et les fabricants.

Mikel Arrese-Igor, ingénieur senior spécialisé dans le stockage d'énergie chez DNV, a déclaré qu' , environ 70 % des défaillances des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) se produisaient au niveau du système. Les essais à grande échelle, tels que ceux réalisés sur le système Huawei LUNA2000, permettent de valider la philosophie de sécurité et l'approche de la « sécurité dès la conception ». À l'avenir, le secteur devrait renforcer ses normes d'essai pour les porter au « niveau de l'installation », afin de couvrir les scénarios d'incendie en chaîne impliquant d'autres enceintes environnantes non équipées de batteries.

Bill Reaugh, responsable du secteur solaire et ingénieur principal à l'Association allemande des fabricants d'équipements électriques et électroniques (VDE), a déclaré que la transformation des systèmes énergétiques s'accompagnait de nouveaux risques. La sécurité doit évoluer du niveau des composants vers celui de l'écosystème, en s'appuyant sur un modèle de confiance numérique. La sûreté et la sécurité constituent un cycle de vie complet et un système en boucle fermée couvrant la conception, la fabrication et l'exploitation.

Excellence technique et autonomie financière

Zhu Jun, directeur produit de la division Utility GFM ESS chez Huawei Digital Power, a souligné que le secteur est confronté à quatre défis majeurs : défaillance due à un emballement thermique, défaillance de l'isolation haute tension, perturbation du réseau et manque de numérisation. Il convient de mettre en place un cadre d'évaluation quantitative de la sécurité couvrant l'ensemble du cycle de vie afin de faire passer le niveau de risque de la « zone B (atténuation des risques) » à la « zone C (zone acceptable) ». Huawei a mis en place un réseau de défense reposant sur une « protection passive et une alerte proactive » grâce à une isolation résistante aux hautes températures, un système d'évacuation des fumées à pression positive, une architecture intelligente à deux niveaux et des technologies d'alerte précoce basées sur l'IA, garantissant ainsi que l'emballement thermique ne se propage pas dans des situations extrêmes.

Alastair Nicklin ACII, directeur principal du développement commercial chez Willis Natural Resources, WTW, a plaidé pour que le secteur de l'assurance adopte un paradigme de « conception axée sur la maîtrise des risques », en quantifiant la « probabilité de risque × gravité du sinistre » afin de mettre en place un mécanisme de défense tridimensionnel en boucle fermée couvrant les dimensions physique, financière et environnementale. Cela implique notamment d'étendre les distances de séparation coupe-feu au confinement des micro-environnements, de faire évoluer la simple réparation des équipements vers une protection contre les pertes de chiffre d'affaires, et de passer de la simple conformité aux normes à une résilience supérieure aux normes.

Au cours du sommet, le livre blanc sur la sécurité des systèmes de stockage d'énergie (ESS) destinés à la stabilisation du réseau a été publié ; il porte notamment sur le cadre d'évaluation quantitative, le système de tests d'attaque et de défense, ainsi que les voies de numérisation. Il a analysé la logique consistant à « renforcer la défense par l'offensive, les approches fondées sur les données et l'itération en boucle fermée », fournissant ainsi des orientations en matière de R&D, de réglementation et de construction, et orientant le secteur vers un paradigme de sécurité unifié.

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