Szczyt branżowy 2026 dotyczący bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznych i systemów magazynowania energii (PV & ESS): Wytyczanie nowej drogi ku bezpiecznemu i niezawodnemu rozwojowi

MONACHIUM, 30 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów Intersolar Europe 2026 spółka Huawei Digital Power wraz z partnerami z całego świata zorganizowała 24 czerwca 2026 r. w Monachium pierwszy szczyt branżowy poświęcony bezpieczeństwu instalacji fotowoltaicznych i systemów magazynowania energii (PV & ESS) w 2026 r., podczas którego skupiono się na zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem oraz niedopasowaniu zakresu ubezpieczenia w kontekście rozwoju na dużą skalę rozwiązań PV+ESS w ramach globalnej transformacji energetycznej. Spotkanie zgromadziło uznanych ekspertów, liderów stowarzyszeń oraz przedstawicieli branży ubezpieczeniowej w celu przeprowadzenia dogłębnej dyskusji na temat norm bezpieczeństwa w zakresie magazynowania energii, wyzwań związanych z sytuacjami awaryjnymi związanymi z pożarem, ewolucji procedur testowych oraz innowacji w dziedzinie ubezpieczeń, wytyczając w ten sposób nową ścieżkę ku bezpiecznemu i niezawodnemu rozwojowi.

2026 PV & ESS Safety Industry Summit Release Ceremony of the Grid-Forming ESS Safety White Paper

Bezpieczeństwo w zakresie PV+ESS wymusza rozwój ukierunkowany na wysoką jakość

Xia Hesheng, wiceprezes Huawei Digital Power i dyrektor ds. strategii i marketingu w Huawei Digital Power, podkreślił, że bezpieczeństwo systemów PV+ESS nie jest opcjonalnym elementem rozwoju nowego systemu energetycznego – to konieczność. Jest to nie tyle pojedynczy przełom technologiczny, co połączenie wielu dziedzin, w tym elektrochemii, zarządzania temperaturą, elektroniki mocy, technologii cyfrowej oraz sztucznej inteligencji. Firma Huawei zawsze kierowała się zasadą „jakość przede wszystkim", podejmując długoterminowe inwestycje w innowacje w zakresie technologii bezpieczeństwa systemów PV+ESS w celu zagwarantowania bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw. Huawei będzie współdziałać z branżą na rzecz pogłębienia integracji ilościowej oceny bezpieczeństwa z mechanizmami ubezpieczeniowymi, przyczyniając się tym samym do wysokiej jakości rozwoju sektora energii odnawialnej.

Przełomowe osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa z perspektywy globalnej

Gerrit Lührung, dyrektor ds. infrastruktury systemowej i akumulatorowych systemów magazynowania energii (BESS) w Bundesverband Energiespeicher Systeme e. V. (BVES), stwierdził, że w obliczu „kryzysu związanego z ograniczeniami dostaw energii" magazynowanie energii przekształciło się z narzędzia arbitrażu handlowego w kluczowy element systemu. Obecnie łączna moc akumulatorowych systemów magazynowania energii (BESS) w Niemczech wynosi 19 GW, a wzrost ten napędzają sektory energetyczny, handlowy i przemysłowy. Przez kolejne trzy lata branża musi pokonać ograniczenia regulacyjne, dostosować się do nowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa oraz uwolnić potencjał systemowy.

Tom Hessels, doradca ds. bezpieczeństwa energetycznego i transportowego w Holenderskim Instytucie Bezpieczeństwa Publicznego (NIPV), uważa, że liczba pożarów akumulatorów rośnie, a głównym wyzwaniem są „izolowane źródła informacji". Wezwał on do udostępnienia danych z badań przeprowadzonych zgodnie z normą UL 9540A (takich jak czas trwania niekontrolowanego wzrostu temperatury) oraz zapewnienia całodobowego wsparcia ze strony producentów, aby wypełnić lukę informacyjną między oddziałami straży pożarnej a producentami.

Mikel Arrese-Igor, starszy inżynier ds. magazynowania energii w DNV, stwierdził, że około 70% usterek systemów BESS występowało na poziomie systemu. Kompleksowe testy, takie jak te przeprowadzone w systemie Huawei LUNA2000, pozwalają na walidację filozofii bezpieczeństwa i podejścia opartego na bezpieczeństwie już na etapie projektowania. W przyszłości branża najprawdopodobniej dostosuje normy testowe do „poziomu instalacyjnego", uwzględniając scenariusze łańcuchowego rozprzestrzeniania się pożaru z udziałem innych systemów otaczających urządzenia, które nie są akumulatorami.

Bill Reaugh, dyrektor ds. energii słonecznej i główny inżynier w Niemieckim Stowarzyszeniu Producentów Urządzeń Elektrycznych i Elektronicznych (VDE), stwierdził, że transformacja systemów energetycznych wiąże się z nowymi zagrożeniami. Bezpieczeństwo musi ewoluować od poziomu komponentów do poziomu ekosystemu z wykorzystaniem modelu zaufania cyfrowego. Bezpieczeństwo i ochrona obejmują cały cykl życia produktu i stanowią system zamkniętej pętli, obejmujący etapy projektowania, produkcji i eksploatacji.

Doskonałość techniczna i wzmocnienie pozycji finansowej

Zhu Jun, dyrektor ds. produktów w dziale Utility GFM ESS w Huawei Digital Power, zwrócił uwagę, że branża stoi przed czterema głównymi wyzwaniami: przekroczeniem granicy niekontrolowanego wzrostu temperatury, awarią izolacji wysokonapięciowej, zakłóceniami w sieci energetycznej oraz brakiem cyfryzacji. Jego zdaniem należy opracować ramy ilościowej oceny bezpieczeństwa obejmujące cały cykl życia produktów, aby podnieść poziom ryzyka z „ograniczania ryzyka w strefie B" do „akceptowalnej strefy C". Firma Huawei stworzyła sieć zabezpieczeń opartą na zasadzie „ochrony pasywnej i proaktywnego ostrzegania", wykorzystując izolację odporną na wysokie temperatury, system odprowadzania dymu pod nadciśnieniem, inteligentną architekturę dwustopniową typu string oraz technologie wczesnego ostrzegania oparte na sztucznej inteligencji, co gwarantuje, że w skrajnych sytuacjach nie dojdzie do rozprzestrzenienia się niekontrolowanego wzrostu temperatury.

Alastair Nicklin ACII, starszy dyrektor ds. rozwoju biznesowego w Willis Natural Resources, WTW, opowiedział się za tym, aby branża ubezpieczeniowa przeszła na paradygmat „projektowania jako kontroli ryzyka", polegający na ilościowym określeniu równania „prawdopodobieństwo ryzyka × skala szkody" w celu stworzenia trójwymiarowego mechanizmu obronnego o zamkniętej pętli, obejmującego wymiar fizyczny, finansowy i środowiskowy. Obejmuje to rozszerzenie odległości przeciwpożarowych w celu zapewnienia izolacji mikrośrodowiskowej, ulepszenie systemu naprawy sprzętu w celu zabezpieczenia przed utratą przychodów oraz przejście od zgodności z normami do odporności wykraczającej poza standardy.

Podczas szczytu opublikowano Białą Księgę dotyczącą bezpieczeństwa systemów ESS typu „grid-forming", koncentrującą się na ramowych metodach ilościowej oceny, systemie testów typu atak-obrona oraz ścieżkach cyfryzacji. Przeanalizowano w niej logikę „wzmacniania obrony poprzez ofensywę, podejścia opartego na danych oraz iteracji w pętli zamkniętej", dostarczając wytycznych do prac badawczo-rozwojowych, procesów regulacji i konstrukcji, a także kierując branżę w stronę ujednoliconego paradygmatu bezpieczeństwa.

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