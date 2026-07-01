PV & ESS Safety Industry Summit 2026: nová cesta k bezpečnému a spoľahlivému rozvoju
News provided byHuawei Digital Power
Jul 01, 2026, 06:54 ET
MNÍCHOV, 1. júla 2026 /PRNewswire/ -- Počas veľtrhu Intersolar Europe 2026 usporiadala spoločnosť Huawei Digital Power spolu so svojimi globálnymi partnermi v Mníchove 24. júna 2026 prvý ročník samitu PV & ESS Safety Industry Summit 2026, ktorý sa zameral na bezpečnostné riziká a nesúlad v poistnom krytí pri rozsiahlom rozvoji systémov PV+ESS v rámci globálnej energetickej transformácie. Na samite sa zišli renomovaní odborníci, vedúci predstavitelia združení a zástupcovia poisťovní, aby viedli hĺbkovú diskusiu o bezpečnostných normách skladovania energie, výzvach v prípade požiaru, vývoji testovacích postupov a inováciách v poisťovníctve. Vytýčila sa tak nová cesta k bezpečnému a spoľahlivému rozvoju.
Bezpečnosť systémov PV+ESS si vyžaduje vysokokvalitný vývoj
Xia Hesheng, viceprezident spoločnosti Huawei Digital Power a prezident spoločnosti Huawei Digital Power Strategy & Marketing, zdôraznil, že bezpečnosť PV+ESS nie je pri vývoji nového energetického systému len možnosťou – je jednoducho nevyhnutný. Nejde o jediný technologický prielom, ale o integráciu viacerých disciplín vrátane elektrochémie, riadenia teploty, výkonovej elektroniky, digitálnych technológií a AI. Pre Huawei bola vždy „kvalita na prvom mieste" a dlhodobo investuje do inovácií pre bezpečnosť fotovoltiky a skladovania energie s cieľom zaistiť bezpečnosť v celom reťazci. Spoločnosť Huawei bude spolupracovať s týmto odvetvím na presadzovaní hĺbkovej integrácie kvantitatívneho hodnotenia bezpečnosti a mechanizmov poistenia, aby podnietila kvalitný rozvoj odvetvia obnoviteľných zdrojov energie.
Prielom v oblasti bezpečnosti z globálneho hľadiska
Gerrit Lührung, vedúci systémovej infraštruktúry a BESS, Bundesverband Energiespeicher Systeme e. V. (BVES) uviedol, že vzhľadom na „krízu v oblasti obmedzenia dodávok" sa skladovanie energie vyvinulo z nástroja komerčnej arbitráže na kľúčový systémový prvok. V súčasnosti je celková kapacita systémov skladovania energie v batériách (BESS) v Nemecku na úrovni 19 GW, pričom rast poháňajú sektory verejných služieb, obchodu a priemyslu. V nasledujúcich troch rokoch musí toto odvetvie prekonávať regulačné obmedzenia, dodržiavať nové bezpečnostné pokyny a naplno využiť potenciál systému.
Tom Hessels, poradca pre bezpečnosť energie a dopravy v Holandskom inštitúte pre verejnú bezpečnosť (NIPV), je presvedčený, že počet požiarov batérií narastá, pričom hlavným problémom je „informačná nepriechodnosť". Vyzval k zverejneniu údajov z testov podľa normy UL 9540A (ako napríklad trvanie tepelného úniku) a k nepretržitej dostupnosti kanálov podpory výrobcov, aby sa preklenula informačná priepasť medzi hasičskými zbormi a výrobcami.
Mikel Arrese-Igor, hlavný inžinier pre skladovanie energie v spoločnosti DNV, uviedol, že približne 70 % porúch systémov BESS sa vyskytlo na systémovej úrovni. Testy v reálnych podmienkach, ako napríklad tie, ktoré sa vykonávajú v systéme Huawei LUNA2000, umožňujú overenie bezpečnostnej filozofie a prístupu k bezpečnosti už od fázy návrhu. V budúcnosti toto odvetvie pravdepodobne prinesie aktualizáciu testovacích noriem na „úrovni inštalácie", ktoré budú zahŕňať scenáre reťazového požiaru so zahrnutím aj iné kryty mimo batérií.
Bill Reaugh, výkonný riaditeľ pre solárnu energiu a hlavný inžinier v Nemeckom združení výrobcov elektrotechniky a elektroniky (VDE), uviedol, že transformácia energetických systémov so sebou prináša nové riziká. Bezpečnosť sa musí vyvíjať od úrovne komponentov až po celý ekosystém s využitím modelu digitálnej dôvery. Bezpečnosť a ochrana zahŕňajú celý životný cyklus a predstavujú uzavretú slučku, ktorá siaha od návrhu cez výrobu až po prevádzku.
Technická excelentnosť a finančná nezávislosť
Zhu Jun, produktový riaditeľ pre Utility GFM ESS v spoločnosti Huawei Digital Power, poukázal na štyri hlavné výzvy, ktorým odvetvie čelí: prekročenie hraničnej hodnoty tepelného úniku, zlyhanie izolácie vysokého napätia, poruchy siete a nedostatočná digitalizácia. Na zvýšenie riadenia rizika z úrovne „zmierňovania rizika zóny B" na „prijateľnú zónu C" je potrebné zaviesť rámec kvantitatívneho hodnotenia bezpečnosti počas celého životného cyklu. Spoločnosť Huawei vybudovala obrannú sieť „pasívna ochrana + proaktívne varovanie" prostredníctvom izolácie odolnej voči vysokým teplotám, pretlakového odvodu dymu, dvojstupňovej architektúry inteligentných reťazcov a technológií včasného varovania s podporou AI, vďaka ktorým sa tepelný únik nešíri ani v extrémnych scenároch.
Alastair Nicklin ACII, vedúci riaditeľ pre rozvoj obchodu v spoločnosti Willis Natural Resources, WTW, presadzoval posun poisťovníctva k paradigme „dizajn ako kontrola rizika", ktorá kvantifikuje „pravdepodobnosť rizika × závažnosť straty" s cieľom vybudovať trojrozmerný obranný mechanizmus s uzavretou slučkou v rámci fyzických, finančných aj environmentálnych dimenzií. To zahŕňa rozšírenie protipožiarnych odstupov až po obmedzenie mikroprostredia, modernizáciu opráv zariadení až po zabezpečenie proti prerušeniu príjmov a prechod od dodržiavania noriem k nadštandardnej odolnosti.
Počas samitu bola zverejnená biela kniha o bezpečnosti systémov skladovania energie, ktorá sa zameriava na rámec kvantitatívneho hodnotenia, systém testovania obrany proti útokom a cesty k digitalizácii. Analyzovala logiku „podpory obrany prostredníctvom útoku, prístupov založených na dátach a iterácie v uzavretej slučke", priniesla usmernenia pre výskum a vývoj, reguláciu a stavebníctvo a smerovala odvetvie k jednotnej bezpečnostnej paradigme.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/3002325/image1.jpg
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