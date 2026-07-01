PV & ESS Safety Industry Summit 2026: een nieuwe koers naar een veilige en betrouwbare ontwikkeling

MÜNCHEN, 1 juli 2026 /PRNewswire/ -- Tijdens Intersolar Europe 2026 organiseerde Huawei Digital Power op 24 juni 2026 in München, samen met internationale partners, de eerste PV & ESS Safety Industry Summit 2026. Het evenement stond in het teken van de veiligheidsrisico's en de kloof tussen de verzekeringsdekking en de werkelijke risico's bij de grootschalige uitrol van PV+ESS in het kader van de wereldwijde energietransitie. Het evenement bracht gezaghebbende experts, vertegenwoordigers van brancheorganisaties en de verzekeringssector samen voor een diepgaande dialoog over veiligheidsnormen voor energieopslag, uitdagingen op het gebied van brandbestrijding, de evolutie van testprocedures en innovaties op verzekeringsgebied. Daarmee werd een nieuwe koers uitgezet voor een veilige en betrouwbare ontwikkeling.

2026 PV & ESS Safety Industry Summit Release Ceremony of the Grid-Forming ESS Safety White Paper

PV+ESS-veiligheid vraagt om hoogwaardige ontwikkeling

Xia Hesheng, vicepresident van Huawei Digital Power en president van Huawei Digital Power Strategy & Marketing, benadrukte dat PV+ESS-veiligheid geen keuze is bij de ontwikkeling van het nieuwe energiesysteem, maar een noodzaak. Daarvoor volstaat één technologische doorbraak niet. Het vereist de integratie van meerdere disciplines, waaronder elektrochemie, thermisch beheer, vermogenselektronica, digitale technologie en AI. Huawei heeft altijd vastgehouden aan het principe dat kwaliteit vooropstaat en investeert op lange termijn in innovatie op het gebied van PV+ESS-veiligheidstechnologie om de veiligheid van de volledige keten te waarborgen. Huawei zal samen met de sector werken aan een diepgaande integratie van kwantitatieve veiligheidsbeoordelingen en verzekeringsmechanismen om zo de hoogwaardige ontwikkeling van de sector voor hernieuwbare energie te stimuleren.

Veiligheidsdoorbraken vanuit een mondiaal perspectief

Gerrit Lührung, hoofd Systeeminfrastructuur en BESS bij Bundesverband Energiespeicher Systeme e. V. (BVES), verklaarde dat energieopslag, in het licht van de 'afregelingscrisis', is geëvolueerd van een instrument voor commerciële arbitrage tot een essentiële systeemvoorziening. Momenteel bedraagt de totale BESS-capaciteit in Duitsland 19 GW. De groei is vooral te danken aan de nutssector en de commerciële en industriële sector. De komende drie jaar moet de sector de bestaande regelgevingsbeperkingen overwinnen, voldoen aan de nieuwe veiligheidsrichtlijnen en het potentieel van het energiesysteem beter benutten.

Tom Hessels, adviseur Energie- en Transportveiligheid bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), is van mening dat het aantal batterijbranden toeneemt en dat het grootste knelpunt wordt gevormd door 'informatiesilo's'. Hij pleitte voor de vrijgave van UL 9540A-testgegevens, zoals de duur van thermische ontsporing, en voor 24/7-ondersteuningskanalen van fabrikanten om de informatiekloof tussen brandweerdiensten en fabrikanten te dichten.

Mikel Arrese-Igor, senior engineer energieopslag bij DNV, verklaarde dat ongeveer 70% van de BESS-defecten zich op systeemniveau voordeed. Tests op volledige schaal, zoals die met het Huawei LUNA2000-systeem zijn uitgevoerd, maken het mogelijk de veiligheidsfilosofie en de safety-by-design-aanpak te valideren. Naar verwachting zal de sector de testnormen verder uitbreiden naar het 'installatieniveau', waarbij ook kettingbrandscenario's worden meegenomen waarin andere, niet tot het batterijsysteem behorende behuizingen betrokken zijn.

Bill Reaugh, Solar Executive en Principal Engineer bij de Duitse vereniging van fabrikanten van elektrotechnische en elektronische producten (VDE), verklaarde dat de transitie van energiesystemen nieuwe risico's met zich meebrengt. Veiligheid moet zich ontwikkelen van het componentniveau naar het ecosysteemniveau, ondersteund door een Digital Trust Model. Veiligheid en beveiliging bestrijken de volledige levenscyclus en vormen een gesloten keten die ontwerp, productie en exploitatie omvat.

Technische uitmuntendheid en financiële ondersteuning

Zhu Jun, Product Director of Utility GFM ESS bij Huawei Digital Power, wees erop dat de sector voor vier grote uitdagingen staat: het doorbreken van de begrenzing van thermische ontsporing, het falen van hoogspanningsisolatie, verstoringen van het elektriciteitsnet en een gebrek aan digitalisering. Er moet een kader voor kwantitatieve veiligheidsbeoordeling over de volledige levenscyclus worden opgezet om het risiconiveau te verschuiven van 'Zone B: risicobeperking' naar 'Zone C: aanvaardbare zone'. Huawei heeft een verdedigingsnetwerk opgebouwd dat gebaseerd is op 'passieve bescherming + proactieve vroegtijdige waarschuwing', dankzij hittebestendige isolatie, rookafvoer onder overdruk, een slimme stringarchitectuur met twee niveaus en AI-gestuurde technologieën voor vroegtijdige waarschuwing. Zo wordt ervoor gezorgd dat thermische ontsporing zich zelfs onder extreme omstandigheden niet verspreidt.

Alastair Nicklin ACII, Senior Director Business Development bij Willis Natural Resources, WTW, pleitte ervoor dat de verzekeringssector overstapt op een benadering waarbij ontwerp als instrument voor risicobeheersing centraal staat. Daarbij worden de risicokans en de ernst van de schade gekwantificeerd om een driedimensionaal, gesloten verdedigingsmechanisme op te bouwen dat fysieke, financiële en milieudimensies omvat. Dit houdt onder meer in dat de focus verschuift van grotere veiligheidsafstanden bij brand naar beheersing binnen de directe omgeving, van reparatie van apparatuur naar het afdekken van omzetverlies en van naleving van normen naar een veerkracht die verder gaat dan de geldende normen.

Tijdens de bijeenkomst werd het Grid-Forming ESS Safety White Paper gepresenteerd, met aandacht voor het kader voor kwantitatieve veiligheidsbeoordeling, het aanvals-verdedigingstestsysteem en trajecten voor digitalisering. Het document analyseert de principes van 'verdediging bevorderen door aanval, een datagestuurde aanpak en closed-loop-iteratie' en biedt richtlijnen voor onderzoek en ontwikkeling, regelgeving en de realisatie van installaties. Daarmee draagt het bij aan de invoering van een uniform veiligheidskader binnen de sector.

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