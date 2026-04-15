Dahua Technology predstavuje WizColor 2.0, pokročilý plnofarebný monitoring pre prostredia so slabým osvetlením
Apr 15, 2026, 13:36 ET
HANGZHOU, Čína, 15. apríl 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Dahua Technology, popredný svetový poskytovateľ riešení a služieb AIoT zameraných na video, dnes oznámila spustenie WizColor 2.0, najnovšej aktualizácie svojich riešení monitorovania pri slabom osvetlení. Vďaka novo predstavenej technológii WizColor X prináša toto riešenie vylepšenú jasnosť, presnosť farieb a inteligentnejší výkon v náročných svetelných podmienkach.
WizColor X: Monitorovanie novej generácie pri slabom osvetlení
V jadre WizColor 2.0 stojí WizColor X, navrhnutý tak, aby výrazne zlepšil citlivosť na svetlo a poskytol výdatnejšie farebné vrstvy a jemnejšie detaily v prostrediach so slabým osvetlením. Okrem toho zlepšuje zachytávanie a rozpoznávanie pohybujúcich sa objektov, čím účinne znižuje rozmazanie pohybu.
Medzi kľúčové vlastnosti patrí:
- Šošovka UltraSight: Ultraveľká clona F0.8 umožňuje 1,6-krát väčší príjem svetla v porovnaní s clonou F1.0, čím dosahuje výnimočnú jasnosť aj lepšie zachytenie svetla.
- Snímač s veľkými pixelmi: Pri veľkosti pixelu 4 μm je fotocitlivá plocha každého pixelu 1,9-krát väčšia ako u predchádzajúcej technológie WizColor.
- AI-ISP 2.0: Vylepšuje schopnosti modelu a výkonnosť pri spracovaní pohyblivých objektov vďaka parametrom škálovaným na miliardy a tréningovými súbormi údajov rozšírenými na stovky tisícov. Využíva tiež segmentáciu referenčných snímok a odhad smeru pohybu na podporu segmentácie aktuálnej snímky, čím redukuje vznik duchov (ghosting) pri pohybe aj v extrémnych prípadoch.
Rad WizColor X – TiOC PROX Series okrem toho obsahuje technológiu optickej korekcie dráhy (OPC) na optimalizáciu lomu svetla pre lepšiu jasnosť. Duálne mikrofónové pole v kombinácii s technológiou VoiceCatcher ďalej zlepšuje zvukový výkon znížením šumu v pozadí a rozšírením dosahu snímania.
Podporujeme budúcnosť inteligentného monitorovania
„WizColor 2.0 predstavuje ďalší krok v zlepšovaní plnofarebného zobrazovania za slabého osvetlenia," povedala Beryl Bai, produktová manažérka spoločnosti Dahua Technology. „Kombináciou pokročilej optiky, spracovania obrazu s podporou AI a praktického návrhu nasadenia pomáhame zákazníkom dosiahnuť spoľahlivejšie a efektívnejšie monitorovanie v reálnych situáciách."
WizColor 2.0 je navrhnutý pre širokú škálu prostredí – vrátane tovární, fariem, parkovísk, rybníkov a obytných dvorov – a vyvažuje výkon s jednoduchým použitím.
Integráciou pokročilých zobrazovacích algoritmov, inovatívneho optického dizajnu a funkcií orientovaných na aplikácie Dahua naďalej prináša komplexné riešenia, ktoré spĺňajú vyvíjajúce sa požiadavky odvetvia. WizColor 2.0 zlepšuje viditeľnosť a presnosť, pričom zároveň podporuje bezpečnejšiu, efektívnejšiu a odolnejšiu prevádzku.
Viac informácií o WizColor 2.0 nájdete tu.
