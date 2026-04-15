Dahua Technology ra mắt WizColor 2.0, nâng cao giám sát có màu toàn thời gian trong điều kiện ánh sáng yếu

HÀNG CHÂU, Trung Quốc, ngày 16 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ AIoT lấy video làm trung tâm hàng đầu thế giới, hôm nay công bố ra mắt WizColor 2.0, phiên bản nâng cấp mới nhất cho các giải pháp giám sát trong điều kiện ánh sáng yếu. Với WizColor X mới được giới thiệu, giải pháp mang lại độ rõ nét nâng cao, cải thiện độ chính xác màu sắc và tích hợp các tính năng thông minh ưu việt hơn trong các điều kiện ánh sáng phức tạp.

WizColor X: Giám sát ánh sáng yếu thế hệ tiếp theo

Trọng tâm của WizColor 2.0 là WizColor X, được thiết kế nhằm cải thiện đáng kể độ nhạy sáng, đồng thời mang lại dải màu phong phú hơn và chi tiết tinh tế hơn trong môi trường ánh sáng yếu. Công nghệ này cũng nâng cao khả năng thu nhận và nhận diện các đối tượng chuyển động, giúp giảm hiệu quả hiện tượng nhòe chuyển động.

Các tính năng chính:

Ống kính UltraSight: Khẩu độ siêu lớn F0.8 cho phép lượng ánh sáng thu vào nhiều hơn 1,6 lần so với F1.0, đạt được cả độ rõ nét vượt trội và khả năng thu sáng tốt hơn.

Cảm biến điểm ảnh kích thước lớn: Với kích thước điểm ảnh 4 μm, diện tích cảm quang của mỗi điểm ảnh lớn hơn 1,9 lần so với công nghệ WizColor trước đây.

AI-ISP 2.0: Nâng cao năng lực mô hình và hiệu suất đối với các đối tượng chuyển động, với số lượng tham số đạt quy mô hàng tỷ và bộ dữ liệu huấn luyện được mở rộng lên hàng trăm nghìn. Công nghệ này cũng tận dụng phân đoạn khung tham chiếu và ước lượng hướng chuyển động để hỗ trợ phân đoạn khung hiện tại, qua đó giảm hiện tượng bóng mờ chuyển động trong các tình huống khắc nghiệt.

Ngoài ra, WizColor X – TiOC PROX Series tích hợp công nghệ Hiệu chỉnh đường quang (OPC) nhằm tối ưu hóa khúc xạ ánh sáng để cải thiện độ rõ nét. Mảng micro kép kết hợp với công nghệ VoiceCatcher tiếp tục nâng cao hiệu suất âm thanh bằng cách giảm tạp âm và mở rộng phạm vi thu nhận.

Thúc đẩy tương lai của giám sát thông minh

"WizColor 2.0 đánh dấu một bước tiến xa hơn trong việc cải thiện ghi hình có màu đầy đủ (full-color) trong điều kiện ánh sáng yếu", Beryl Bai, Quản lý Sản phẩm tại Dahua Technology cho biết. "Bằng cách kết hợp quang học tiên tiến, xử lý hình ảnh dựa trên AI và thiết kế tối ưu cho triển khai thực tế, chúng tôi đang giúp khách hàng đạt được khả năng giám sát đáng tin cậy và hiệu quả hơn trong các tình huống thực tế".

Được thiết kế cho nhiều môi trường khác nhau – bao gồm nhà máy, trang trại, bãi đỗ xe, ao nuôi cá và sân vườn nhà ở – WizColor 2.0 cân bằng giữa hiệu năng và khả năng triển khai dễ dàng.

Bằng việc tích hợp các thuật toán hình ảnh tiên tiến, thiết kế quang học đổi mới và các tính năng hướng tới ứng dụng, Dahua tiếp tục cung cấp các giải pháp toàn diện đáp ứng nhu cầu ngày càng thay đổi của ngành. WizColor 2.0 nâng cao khả năng quan sát và độ chính xác, đồng thời hỗ trợ vận hành an toàn hơn, hiệu quả hơn và bền bỉ hơn.

