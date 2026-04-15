Технология Dahua представляет WizColor 2.0, улучшая полноцветный мониторинг в условиях низкой освещенности

Dahua Technology

Apr 15, 2026, 13:35 ET

ХАНЧЖОУ, Китай, 15 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Dahua Technology, ведущий мировой поставщик решений и услуг AIoT, ориентированных на видео, сегодня объявила о запуске WizColor 2.0, последнего обновления своих решений для мониторинга в условиях низкой освещенности. Благодаря недавно представленному WizColor X это решение обеспечивает повышенную четкость, улучшенную точность цвета и более интеллектуальную производительность в сложных условиях освещения.

WizColor X: мониторинг в условиях низкой освещенности следующего поколения

KV

В основе WizColor 2.0 лежит WizColor X, предназначенный для значительного улучшения светочувствительности и обеспечения более насыщенных цветовых слоев и более мелких деталей в условиях низкой освещенности. Он также улучшает захват и распознавание движущихся объектов, эффективно уменьшая размытость движения.

Ключевые функции:

  • Объектив UltraSight. Сверхбольшая диафрагма F0.8 позволяет получать в 1,6 раза больше света по сравнению с F1.0, обеспечивая исключительную четкость и улучшенный захват света.
  • Датчик размера большого пикселя. При размере пикселя 4 мкм светочувствительная область каждого пикселя в 1,9 раза больше, чем у предыдущей технологии WizColor.
  • AI-ISP 2.0. Увеличивает возможности модели и производительность при движении, при этом параметры масштабируются до миллиардов, а обучающие наборы данных расширяются до сотен тысяч. Он также использует сегментацию опорного кадра и оценку направления движения для поддержки сегментации текущего кадра, уменьшая ореолы движения в экстремальных сценариях.

Кроме того, серия WizColor X – TiOC PROX включает технологию Optical Path Correction (OPC) для оптимизации преломления света для улучшения прозрачности. Массив с двумя микрофонами в сочетании с технологией VoiceCatcher еще больше повышает производительность звука, уменьшая фоновый шум и расширяя диапазон срабатывания.

Управляя будущим интеллектуального мониторинга

«WizColor 2.0 представляет собой еще один шаг в улучшении полноцветной визуализации в условиях низкой освещенности, — сказал Берил Бай, менеджер по продукции Dahua Technology. — Сочетая передовую оптику, обработку изображений на основе искусственного интеллекта и практический дизайн развертывания, мы помогаем клиентам достичь более надежного и эффективного мониторинга в реальных сценариях».

Разработанный для широкого спектра сред, включая заводы, фермы, парковки, рыбные пруды и жилые дворы, WizColor 2.0 уравновешивает производительность с простотой развертывания.

Интегрируя передовые алгоритмы обработки изображений, инновационный оптический дизайн и прикладные функции, Dahua продолжает предоставлять комплексные решения, отвечающие растущим требованиям отрасли. WizColor 2.0 повышает наглядность и точность, поддерживая более безопасные, более эффективные и более устойчивые операции.

Дополнительную информацию о WizColor 2.0 можно получить здесь.

Dahua Technology presenta WizColor 2.0, solución avanzada para monitorización en entornos con poca luz

Dahua Technology presenta WizColor 2.0, solución avanzada para monitorización en entornos con poca luz

Dahua Technology, proveedor líder mundial de soluciones y servicios de IAoT centrados en vídeo, anunció hoy el lanzamiento de WizColor 2.0, la última ...
Dahua Technology prezentuje WizColor 2.0, rozwijając technologię monitoringu w pełnym kolorze w warunkach słabego oświetlenia

Dahua Technology prezentuje WizColor 2.0, rozwijając technologię monitoringu w pełnym kolorze w warunkach słabego oświetlenia

Dahua Technology, światowy lider w zakresie rozwiązań i usług AIoT skoncentrowanych na technologii wideo, ogłosił dziś wprowadzenie na rynek WizColor ...
Computer & Electronics

Computer & Electronics

Consumer Electronics

Consumer Electronics

High Tech Security

High Tech Security

Peripherals

Peripherals

