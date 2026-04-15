Технология Dahua представляет WizColor 2.0, улучшая полноцветный мониторинг в условиях низкой освещенности

ХАНЧЖОУ, Китай, 15 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Dahua Technology, ведущий мировой поставщик решений и услуг AIoT, ориентированных на видео, сегодня объявила о запуске WizColor 2.0, последнего обновления своих решений для мониторинга в условиях низкой освещенности. Благодаря недавно представленному WizColor X это решение обеспечивает повышенную четкость, улучшенную точность цвета и более интеллектуальную производительность в сложных условиях освещения.

WizColor X: мониторинг в условиях низкой освещенности следующего поколения

KV

В основе WizColor 2.0 лежит WizColor X, предназначенный для значительного улучшения светочувствительности и обеспечения более насыщенных цветовых слоев и более мелких деталей в условиях низкой освещенности. Он также улучшает захват и распознавание движущихся объектов, эффективно уменьшая размытость движения.

Ключевые функции:

Объектив UltraSight.

Сверхбольшая диафрагма F0.8 позволяет получать в 1,6 раза больше света по сравнению с F1.0, обеспечивая исключительную четкость и улучшенный захват света. Датчик размера большого пикселя. При размере пикселя 4 мкм светочувствительная область каждого пикселя в 1,9 раза больше, чем у предыдущей технологии WizColor.

При размере пикселя 4 мкм светочувствительная область каждого пикселя в 1,9 раза больше, чем у предыдущей технологии WizColor. AI-ISP 2.0. Увеличивает возможности модели и производительность при движении, при этом параметры масштабируются до миллиардов, а обучающие наборы данных расширяются до сотен тысяч. Он также использует сегментацию опорного кадра и оценку направления движения для поддержки сегментации текущего кадра, уменьшая ореолы движения в экстремальных сценариях.

Кроме того, серия WizColor X – TiOC PROX включает технологию Optical Path Correction (OPC) для оптимизации преломления света для улучшения прозрачности. Массив с двумя микрофонами в сочетании с технологией VoiceCatcher еще больше повышает производительность звука, уменьшая фоновый шум и расширяя диапазон срабатывания.

Управляя будущим интеллектуального мониторинга

«WizColor 2.0 представляет собой еще один шаг в улучшении полноцветной визуализации в условиях низкой освещенности, — сказал Берил Бай, менеджер по продукции Dahua Technology. — Сочетая передовую оптику, обработку изображений на основе искусственного интеллекта и практический дизайн развертывания, мы помогаем клиентам достичь более надежного и эффективного мониторинга в реальных сценариях».

Разработанный для широкого спектра сред, включая заводы, фермы, парковки, рыбные пруды и жилые дворы, WizColor 2.0 уравновешивает производительность с простотой развертывания.

Интегрируя передовые алгоритмы обработки изображений, инновационный оптический дизайн и прикладные функции, Dahua продолжает предоставлять комплексные решения, отвечающие растущим требованиям отрасли. WizColor 2.0 повышает наглядность и точность, поддерживая более безопасные, более эффективные и более устойчивые операции.

