Dahua Technology přináší pokrok v barevném snímání při nízkém osvětlení s kamerami WizColor 2.0
Apr 16, 2026, 09:58 ET
HANGZHOU, Čína, 16. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Dahua Technology, přední světový poskytovatel řešení a služeb v oblasti AIoT se zaměřením na video, dnes oficiálně představila novinku pro monitoring za zhoršených světelných podmínek WizColor 2.0. Díky nově uvedené technologii WizColor X nabízí toto řešení vyšší ostrost, lepší přesnost barev a inteligentnější výkon v náročných světelných podmínkách.
WizColor X: Nová generace snímání při slabém osvětlení
Srdcem kamer WizColor 2.0 je technologie WizColor X vyvinutá pro výrazné zlepšení citlivosti na světlo a zobrazení sytějších barevných odstínů a jemnějších detailů v prostředí se slabým osvětlením. Zlepšuje také snímání a rozpoznávání pohybujících se objektů, čímž účinně zmírňuje pohybovou neostrost (motion blur).
Ke hlavním novinkám patří:
- Objektiv UltraSight: Ultra velká clona f/0,8 umožňuje 1,6× větší příjem světla než f/1,0, čímž dosahuje jak výjimečné ostrosti, tak lepšího zachycení světla.
- Snímač s velkou velikostí pixelů: Díky velikosti pixelu 4 μm je fotosenzitivní plocha každého pixelu 1,9× větší než u předchozí technologie WizColor.
- AI-ISP 2.0: Vylepšuje schopnosti modelů a výkon při sledování pohybujících se objektů s parametry škálovanými na miliardy a trénovacími datovými sadami rozšířenými na stovky tisíc. Využívá také segmentaci referenčního snímku a odhad směru pohybu k podpoře segmentace aktuálního snímku, čímž snižuje pohybové stopy (motion ghosting) v extrémních scénářích.
Řada WizColor X – TiOC PROX navíc využívá technologii korekce optické dráhy (OPC) k optimalizaci lomu světla pro dosažení lepší ostrosti. Mikrofon s duálním polem doplněný o technologii VoiceCatcher dále vylepšuje zvukový výkon pomocí redukce šumu na pozadí a rozšíření dosahu snímání.
Vzhůru do budoucnosti inteligentního sledování
„WizColor 2.0 přináší další pokrok plnobarevného snímání při slabém osvětlení," uvedla produktová manažerka společnosti Dahua Technology Beryl Bai. „Díky kombinaci pokročilé optiky, zpracování obrazu na bázi umělé inteligence a praktického řešení nasazení pomáháme zákazníkům dosáhnout spolehlivějšího a efektivnějšího monitorování v reálných scénářích."
Kamery WizColor 2.0 určené pro širokou škálu prostředí od továren, farem a parkovišť po chovné rybníky či domovní vnitrobloky představují vyvážené spojení špičkového výkonu s jednoduchým nasazením.
Společnost Dahua tak díky integraci pokročilých zobrazovacích algoritmů, inovativního optického designu a prakticky zaměřeného provedení znovu přináší komplexní řešení pro měnící se požadavky v odvětví. Kamery WizColor 2.0 zlepšují nejen viditelnost a přesnost, ale zároveň přispívají i k vyšší bezpečnosti, efektivitě a stabilitě provozu.
Více informací o WizColor 2.0 naleznete zde.
