Dahua Technology เปิดตัวเทคโนโลยี WizColor 2.0 ชูจุดเด่นในการบันทึกภาพสีในสภาวะแสงน้อยอย่างเหนือชั้น
15 Apr, 2026, 20:34 CST
หางโจว, จีน, 15 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Dahua Technology ผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านโซลูชันและบริการ AIoT แบบวิดีโอ ประกาศเปิดตัว WizColor 2.0 นวัตกรรมล่าสุดที่อัปเกรดประสิทธิภาพการบันทึกภาพในสภาวะแสงน้อย โดยมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่าง WizColor X ที่เหนือกว่าทั้งในเรื่องความคมชัด ความแม่นยำของสี และการทำงานที่ชาญฉลาดยิ่งกว่าเดิมแม้ในสภาวะแสงที่ท้าทาย
WizColor X: นิยามใหม่ของการบันทึกภาพในสภาวะแสงน้อย
หัวใจสำคัญของ WizColor 2.0 คือเทคโนโลยี WizColor X ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับความไวแสงให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมมอบมิติของสีที่สมบูรณ์และรายละเอียดที่คมชัดยิ่งขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย นอกจากนี้ ยังเพิ่มขีดความสามารถในการจับภาพและจดจำวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ ซึ่งช่วยลดปัญหาภาพเบลอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นที่น่าสนใจ
- เลนส์ UltraSight: มาพร้อมรูรับแสงขนาดใหญ่พิเศษ F0.8 ซึ่งช่วยให้รับแสงได้มากกว่าเลนส์ F1.0 ถึง 1.6 เท่า มอบทั้งความคมชัดที่เหนือชั้นและการรับแสงที่ยอดเยี่ยม
- เซนเซอร์พิกเซลขนาดใหญ่: ด้วยขนาดพิกเซล 4 μm ทำให้พื้นที่รับแสงของแต่ละพิกเซลใหญ่กว่าเทคโนโลยี WizColor รุ่นเดิมถึง 1.9 เท่า
- AI-ISP 2.0: ยกระดับประสิทธิภาพของโมเดลและการจัดการวัตถุที่เคลื่อนไหว ด้วยการอัปเกรดพารามิเตอร์ขึ้นสู่ระดับพันล้านและขยายชุดข้อมูลการฝึกฝนเป็นหลักแสนชุด นอกจากนี้ ยังใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพจากเฟรมอ้างอิงและประมาณทิศทางการเคลื่อนที่ เพื่อช่วยในการประมวลผลเฟรมปัจจุบัน ซึ่งช่วยลดการเกิดภาพเงาซ้อน แม้ในสถานการณ์ที่บันทึกภาพได้ยากลำบาก
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ในซีรีส์ WizColor X – TiOC PROX ยังได้นำเทคโนโลยี Optical Path Correction (OPC) เข้ามาช่วยปรับการหักเหของแสงให้เหมาะสมที่สุดเพื่อเพิ่มความคมชัดของภาพ พร้อมผสานการทำงานของไมโครโฟนคู่และเทคโนโลยี VoiceCatcher ที่ช่วยยกระดับคุณภาพเสียง ด้วยการลดเสียงรบกวนรอบข้างและขยายระยะการรับสัญญาณเสียงให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
ขับเคลื่อนอนาคตแห่งระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ
"WizColor 2.0 คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาการบันทึกภาพสีในสภาวะแสงน้อย" คุณ Beryl Bai ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ Dahua Technology กล่าว "เรานำเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ขั้นสูงมาผสานรวมเข้ากับการประมวลผลภาพด้วย AI และการออกแบบที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับระบบตรวจสอบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ยิ่งขึ้นในทุกสถานการณ์"
WizColor 2.0 ออกแบบมาให้ครอบคลุมการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน พื้นที่เกษตรกรรม ลานจอดรถ บ่อเลี้ยงปลา ไปจนถึงลานบ้าน โดยสามารถรักษาสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการทำงานกับการติดตั้งใช้งานที่สะดวกง่ายดายได้อย่างลงตัว
Dahua ผสานอัลกอริทึมการประมวลผลภาพขั้นสูง นวัตกรรมการออกแบบทัศนศาสตร์ และฟีเจอร์ที่เน้นการใช้งานจริง โดยยังคงมุ่งมั่นนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา WizColor 2.0 จะช่วยยกระดับทั้งการมองเห็นและความแม่นยำ พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานให้มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
