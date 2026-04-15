Dahua Technology dévoile WizColor 2.0, qui fait progresser la surveillance en couleur dans les environnements à faible luminosité

HANGZHOU, Chine , 15 avril 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, fournisseur mondial de solutions et de services AIoT centrés sur la vidéo, a annoncé aujourd'hui le lancement de WizColor 2.0, la dernière mise à jour de ses solutions de surveillance à faible luminosité. Dotée de la toute nouvelle technologie WizColor X, la solution offre une clarté et une précision des couleurs accrues, ainsi qu'une performance plus intelligente dans des conditions d'éclairage difficiles.

WizColor X : Surveillance à faible luminosité de nouvelle génération

KV

Au cœur de WizColor 2.0 se trouve WizColor X, conçu pour améliorer de manière significative la sensibilité à la lumière et offrir des couches de couleurs plus riches et des détails plus fins dans les environnements à faible luminosité. Cela améliore également la capture et la reconnaissance des sujets en mouvement, réduisant ainsi efficacement le flou de mouvement.

Principales caractéristiques :

Lentille UltraSight : L'ouverture ultra-large F0.8 permet une entrée de lumière 1,6 fois supérieure à celle de F1.0, ce qui permet d'obtenir une clarté exceptionnelle et une meilleure capture de la lumière.

L'ouverture ultra-large F0.8 permet une entrée de lumière 1,6 fois supérieure à celle de F1.0, ce qui permet d'obtenir une clarté exceptionnelle et une meilleure capture de la lumière. Capteur de grande taille : Avec une taille de pixel de 4 μm, la zone photosensible de chaque pixel est 1,9× plus grande que celle de la technologie WizColor précédente.

Avec une taille de pixel de 4 μm, la zone photosensible de chaque pixel est 1,9× plus grande que celle de la technologie WizColor précédente. AI-ISP 2.0 : Améliore la capacité du modèle et les performances des cibles de mouvement, avec des paramètres mis à l'échelle par milliards et des bases de données d'entraînement étendus à des centaines de milliers. Le système exploite également la segmentation de l'image de référence et l'estimation de la direction du mouvement pour soutenir la segmentation de l'image actuelle, réduisant ainsi les images fantômes de mouvement dans les scénarios extrêmes.

En outre, la série WizColor X - TiOC PROX intègre la technologie de correction du chemin optique (OPC) afin d'optimiser la réfraction de la lumière pour une meilleure clarté. Un double réseau de microphones associé à la technologie VoiceCatcher améliore encore les performances audio en réduisant les bruits de fond et en augmentant la portée de la prise de son.

L'avenir de la surveillance intelligente

« WizColor 2.0 représente une nouvelle étape dans l'amélioration de l'imagerie en couleur dans des conditions de faible luminosité », a déclaré Beryl Bai, chef de produit chez Dahua Technology. « En combinant des optiques avancées, un traitement d'image fondé sur l'IA et une conception de déploiement pratique, nous aidons les clients à réaliser une surveillance plus fiable et plus efficace dans des scénarios réels. »

Conçu pour un large éventail d'environnements – y compris les usines, les fermes, les parkings, les étangs à poissons et les cours résidentielles – WizColor 2.0 concilie performance et facilité de déploiement.

En intégrant des algorithmes d'imagerie avancés, une conception optique innovante et des fonctions orientées vers les applications, Dahua continue à fournir des solutions complètes qui répondent aux demandes évolutives de l'industrie. WizColor 2.0 améliore la visibilité et la précision tout en favorisant des opérations plus sûres, plus efficaces et plus résistantes.

Pour plus d'informations sur WizColor 2.0, veuillez visiter ici.

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