Dahua Technology prezentuje WizColor 2.0, rozwijając technologię monitoringu w pełnym kolorze w warunkach słabego oświetlenia

HANGZHOU (Chiny), 15 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Dahua Technology, światowy lider w zakresie rozwiązań i usług AIoT skoncentrowanych na technologii wideo, ogłosił dziś wprowadzenie na rynek WizColor 2.0 - najnowszej wersji rozwiązań do monitoringu w warunkach słabego oświetlenia. Wyposażone w nowo wprowadzoną technologię WizColor X rozwiązanie zapewnia zwiększoną przejrzystość obrazu, udoskonaloną dokładność odwzorowania kolorów i bardziej inteligentne działanie w wymagających warunkach oświetleniowych.

WizColor X: nowa generacja monitoringu przy słabym oświetleniu

KV

Rdzeniem WizColor 2.0 jest WizColor X, zaprojektowany w celu znaczącej poprawy czułości na światło i zapewnienia bogatszych warstw kolorów i bardziej szczegółowego odwzorowania detali w warunkach słabego oświetlenia. Technologia ta usprawnia również rejestrowanie i rozpoznawanie poruszających się obiektów, skutecznie redukując rozmycie ruchu.

Kluczowe funkcje obejmują:

- UltraSight Lens: ultraszeroka przysłona F0.8 umożliwia przepuszczenie 1,6 razy więcej światła w porównaniu z F1.0, zapewniając zarówno wyjątkową przejrzystość obrazu, jak i lepsze wychwytywanie światła.

- Sensor o dużym rozmiarze piksela: przy rozmiarze piksela wynoszącym 4 μm powierzchnia światłoczuła każdego piksela jest 1,9 razy większa niż w poprzedniej technologii WizColor.

- AI-ISP 2.0: zwiększa możliwości modeli oraz wydajność w zakresie obiektów w ruchu, przy parametrach skalowanych do miliardów i zbiorach treningowych rozszerzonych do setek tysięcy. Wykorzystuje także segmentację klatek referencyjnych oraz estymację kierunku ruchu do wspierania segmentacji bieżącej klatki, ograniczając efekt powielania obrazu w ruchu w najbardziej wymagających scenariuszach.

Ponadto seria WizColor X - TiOC PROX wykorzystuje technologię korekcji toru optycznego (OPC), optymalizującą załamanie światła w celu poprawy przejrzystości obrazu. Podwójny zestaw mikrofonów w połączeniu z technologią VoiceCatcher dodatkowo poprawia jakość dźwięku poprzez redukcję szumów tła i zwiększenie zasięgu wychwytywania dźwięku.

Kształtowanie przyszłości inteligentnego monitoringu

„WizColor 2.0 stanowi kolejny krok w kierunku poprawy obrazowania w pełnym kolorze w warunkach słabego oświetlenia - powiedziała Beryl Bai, menedżerka produktu w Dahua Technology. - Łącząc zaawansowaną optykę, przetwarzanie obrazu wspierane przez sztuczną inteligencję i praktyczne rozwiązania wdrożeniowe, pomagamy klientom osiągnąć bardziej niezawodny i wydajny monitoring w rzeczywistych scenariuszach".

Zaprojektowany z myślą o zróżnicowanych środowiskach - m.in. fabrykach, gospodarstwach rolnych, parkingach, stawach hodowlanych i otoczeniu domów mieszkalnych - WizColor 2.0 łączy wysoką wydajność z łatwością wdrożenia.

Dzięki integracji zaawansowanych algorytmów obrazowania, innowacyjnych rozwiązań optycznych oraz funkcji ukierunkowanych na zastosowania praktyczne, Dahua niezmiennie dostarcza kompleksowych rozwiązań odpowiadających na zmieniające się potrzeby branży. WizColor 2.0 zwiększa widoczność i dokładność, wspierając jednocześnie bezpieczniejsze, bardziej efektywne i trwałe działania.

Aby uzyskać więcej informacji o WizColor 2.0, odwiedź stronę internetową.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2956982/KV.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg