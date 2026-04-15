Dahua Technology Memperkenalkan WizColor 2.0, Memajukan Pemantauan Warna Penuh dalam Persekitaran Cahaya Rendah

HANGZHOU, China, 15 April 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, penyedia penyelesaian dan perkhidmatan AIoT berteraskan video terkemuka dunia, hari ini mengumumkan pelancaran WizColor 2.0, naik taraf terbaharu kepada penyelesaian pemantauan cahaya rendahnya. Menampilkan WizColor X yang baru diperkenalkan, penyelesaian ini menawarkan kejelasan dipertingkat, ketepatan warna yang lebih baik serta prestasi yang lebih pintar dalam keadaan pencahayaan mencabar.

WizColor X: Pemantauan Cahaya Rendah Generasi Seterusnya

Pada teras WizColor 2.0 ialah WizColor X, yang direka untuk meningkatkan sensitiviti cahaya secara signifikan serta menghasilkan lapisan warna yang lebih beraneka dan perincian yang lebih halus dalam persekitaran cahaya rendah. Ia juga mempertingkat penangkapan dan pengecaman subjek bergerak, sekali gus mengurangkan kabur gerakan secara berkesan.

Ciri utama termasuk:

Kanta UltraSight : Apertur ultra besar F0.8 membolehkan pengambilan cahaya 1.6 kali ganda berbanding F1.0, mencapai kejelasan luar biasa serta penangkapan cahaya yang lebih baik.

: Dengan saiz piksel 4 μm, kawasan fotosensitif setiap piksel adalah 1.9 kali lebih besar berbanding teknologi WizColor sebelumnya.

AI-ISP 2.0: Mempertingkat keupayaan model dan prestasi sasaran bergerak, dengan parameter berskala hingga berbilion dan set data latihan diperluas kepada ratusan ribu. Ia turut memanfaatkan segmentasi bingkai rujukan dan anggaran arah gerakan untuk menyokong segmentasi bingkai semasa, sekali gus mengurangkan kesan bayangan gerakan dalam senario ekstrem.

Selain itu, WizColor X – Siri TiOC PROX menggabungkan teknologi Optical Path Correction (OPC) untuk mengoptimumkan pembiasan cahaya bagi meningkatkan kejelasan. Susunan dwimikrofon yang digabungkan dengan teknologi VoiceCatcher turut mempertingkat prestasi audio dengan mengurangkan hingar latar belakang serta memperluas julat tangkapan bunyi.

Memacu Masa Depan Pemantauan Pintar

"WizColor 2.0 merupakan satu lagi langkah dalam meningkatkan pengimejan warna penuh dalam keadaan cahaya rendah," kata Beryl Bai, Pengurus Produk di Dahua Technology. "Dengan menggabungkan optik maju, pemprosesan imej dikuasakan AI dan reka bentuk pelaksanaan praktikal, kami membantu pelanggan mencapai pemantauan yang lebih boleh dipercayai dan cekap dalam senario dunia sebenar."

Direka untuk pelbagai persekitaran — termasuk kilang, ladang, kawasan parkir, kolam ikan dan halaman kediaman — WizColor 2.0 menyeimbangkan prestasi dengan kemudahan pelaksanaan.

Dengan mengintegrasikan algoritma pengimejan termaju, reka bentuk optik inovatif serta ciri berorientasikan aplikasi, Dahua terus menyediakan penyelesaian komprehensif yang memenuhi keperluan industri yang berkembang. WizColor 2.0 meningkatkan keterlihatan dan ketepatan sambil menyokong operasi yang lebih selamat, cekap dan berdaya tahan.

