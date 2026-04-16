Dahua Technology Luncurkan WizColor 2.0, Tingkatkan Solusi Pemantauan Berwarna di Kondisi Minim Cahaya

WizColor X menjadi unsur utama di balik WizColor 2.0. Dengan sensitivitas cahaya yang meningkat signifikan, WizColor X menghasilkan lebih banyak warna dan detail yang semakin halus dalam kondisi minim cahaya. Teknologi ini juga mengoptimalkan kemampuan kamera dalam menangkap dan mengenali objek bergerak sehingga efek blur dapat diminimalkan.

Sejumlah keunggulan utama:

Lensa UltraSight: Dengan apertur yang sangat besar hingga F0.8, cahaya yang ditangkap kamera menjadi 1,6 kali lebih banyak dibandingkan F1.0, menghasilkan gambar yang lebih jernih sekaligus meningkatkan kemampuan menangkap cahaya.

Sensor Piksel Besar: Dengan ukuran piksel 4 μm, area sensitif cahaya pada tiap piksel 1,9 kali lebih besar dibandingkan teknologi WizColor versi sebelumnya.

Dengan ukuran piksel 4 μm, area sensitif cahaya pada tiap piksel 1,9 kali lebih besar dibandingkan teknologi WizColor versi sebelumnya. AI-ISP 2.0: Meningkatkan kapabilitas model dan performa AI dalam menangkap objek bergerak, didukung parameter yang lebih banyak hingga miliaran unit, serta rangkaian data pelatihan hingga ratusan ribu. Teknologi ini juga memanfaatkan segmentasi berbasiskan frame referensi dan estimasi arah gerakan yang mendukung segmentasi frame saat ini, mengurangi efek bayangan gerak (motion ghosting) dalam kondisi ekstrem.

Selain itu, seri WizColor X – TiOC PROX dilengkapi teknologi Optical Path Correction (OPC) untuk mengoptimalkan pembiasan cahaya dan meningkatkan kejernihan gambar. Dukungan rangkaian mikrofon ganda yang berpadu dengan teknologi VoiceCatcher turut meningkatkan kualitas audio dengan mengurangi kebisingan serta memperluas jangkauan tangkapan suara.

Mendorong Masa Depan Pemantauan Cerdas

"WizColor 2.0 menjadi langkah selanjutnya untuk meningkatkan pencitraan berwarna di kondisi minim cahaya," ujar Beryl Bai, Product Manager, Dahua Technology. "Dengan memadukan teknologi optik canggih, pemrosesan gambar berbasiskan AI, serta desain yang praktis, pelanggan memperoleh sistem pemantauan yang lebih andal dan efisien di berbagai kondisi nyata."

WizColor 2.0 dirancang untuk berbagai lingkungan, mulai dari pabrik, peternakan, area parkir, kolam ikan, hingga halaman rumah. Solusi ini memadukan performa tinggi dengan kemudahan instalasi.

Dengan integrasi algoritma pencitraan canggih, desain optik inovatif, serta fitur yang berorientasi pada kebutuhan aplikasi, Dahua selalu menghadirkan solusi lengkap yang mampu menjawab kebutuhan industri yang terus berkembang. WizColor 2.0 tidak hanya meningkatkan visibilitas dan akurasi, namun juga mendukung aktivitas operasional yang lebih aman, efisien, dan andal.

Informasi selengkapnya tentang WizColor 2.0 tersedia di tautan ini .

SOURCE Dahua Technology