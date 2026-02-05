Dahua Technology apresenta soluções LED inteligentes na ISE 2026

BARCELONA, Espanha, 5 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Dahua Technology, fornecedora líder mundial de soluções e serviços de IAoT voltados para vídeo, está apresentando suas mais recentes soluções inteligentes de exibição e controle na Integrated Systems Europe (ISE) 2026, em Barcelona. Na exposição, a Dahua apresenta sua linha completa de produtos LED inovadores e soluções profissionais de exibição, todos eles desenvolvidos para proporcionar experiências visuais envolventes, flexíveis e confiáveis, tanto em ambientes profissionais como comerciais.

Tela MiP

Os produtos LED para interiores da série SM da Dahua contam com tecnologia MiP (MicroLED in Package) avançada, oferecendo maior contraste, visual mais escuro e detalhes de imagem mais precisos em comparação com os monitores COB convencionais. Ao integrar chips MicroLED sem substrato por meio de transferência em massa e encapsulamento RDL avançado, a série oferece miniaturização sustentável, ângulos de visão extremamente amplos (superiores a 170°), taxas de contraste de até 100.000:1 e maior estabilidade estrutural.

Tela de junção criativa

Os produtos LED para interiores da série SE utilizam tecnologia de encapsulamento SMD para proporcionar maior brilho e flexibilização do tamanho, sendo ideais para supermercados e lojas de varejo. Disponível em quatro densidades de pixels e vários tamanhos de gabinete, a série permite interligar gabinetes, instalação com rotação de 90 graus sem alteração de cor, designs ultrafinos de 28 mm, janelas de exibição opcionais de alto brilho e bordas de gabinete personalizáveis para formas irregulares simples.

LED Curved Rental

Para ambientes criativos e de aluguel, o LED Curved Rental possui um sistema de travamento em forma de arco para emendas perfeitas de telas planas, convexas e côncavas com ângulos ajustáveis de −10° a 10° em incrementos de 2,5°. Sua plataforma modular e a caixa de alimentação hot-swappable multifuncional permitem uma manutenção rápida e configurações flexíveis. A versão Cube permite ângulos de 90° e expositores cúbicos com várias faces, com instalação sem ferramentas e opções de montagem mista.

Tela LED multifuncional dobrável de 135 polegadas

Este monitor topo de linha foi projetado para aplicações de alto nível, desde reuniões executivas, salas de exposições, apresentações itinerantes e esportes eletrônicos até mansões, clubes e acampamentos ao ar livre. Possui uma tela de 135 polegadas com resolução 1080p e tecnologia COB totalmente invertida, oferecendo uma visualização agradável aos olhos, alta durabilidade e fácil manutenção. A unidade é dobrável, transportável e com altura ajustável em 65 cm, não requer instalação e pode ser utilizada assim que for retirada da embalagem. Equipada com Android 14 (Windows opcional), ela suporta exibição em várias telas, funções inteligentes de câmera, recursos de segurança aprimorados e operação assistida por IA, oferecendo experiências profissionais e de entretenimento prontas para uso.

Solução para centro de comando

A solução N70 Control Room oferece decodificação poderosa de câmeras multicanais, captura e exibição de sinal ultra-HD, controle flexível, ampla compatibilidade de protocolos e saídas personalizáveis para telas LED e LCD. A solução AVoIP oferece controle remoto KVM eficiente, transmissão de vídeo de alta qualidade e baixa latência, expansão ilimitada do sistema e colaboração entre regiões, permitindo um gerenciamento AV contínuo para centros de comando e operações de grande porte.

Solução de exibição comercial

A Dahua oferece sinalização digital versátil para uso interno e externo. Os modelos para uso externo (43–65 polegadas) oferecem alto brilho, proteção à prova de intempéries e operação confiável 24 horas por dia, 7 dias por semana. A linha para uso interno inclui monitores de parede de plástico econômicos e monitores de metal ultrafino premium, além de monitores para vitrines de alto brilho com até 3000 cd/m² que garantem excelente visibilidade sob luz solar intensa. Essas soluções atendem a uma ampla gama de necessidades de exibição comercial, desde instalações padrão até aplicações premium para varejo e vitrines.

Para conhecer os produtos e soluções de exibição da Dahua, visite o estande 3S800 ou saiba mais no site da Dahua Display.

