Dahua Technology تستعرض حلول LED الذكية في معرض ISE 2026

برشلونة، إسبانيا ، 5 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- تقدم شركة "داهوا تكنولوجي" (Dahua Technology) ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول وخدمات "الذكاء الاصطناعي للأشياء" التي تركز على الفيديو ، أحدث حلول العرض والتحكم الذكية في معرض "الأنظمة المتكاملة - أوروبا" (Integrated Systems Europe) (ISE) 2026 في برشلونة. في المعرض ، تسلط "داهوا" الضوء على مجموعة شاملة من منتجات "ليد" (LED) المبتكرة وحلول العرض الاحترافية، وكلها مصممة لتقديم تجارب بصرية غامرة ومرنة وموثوقة على مستوى البيئات الاحترافية والتجارية.

شاشة MiP

تتميز منتجات LED للأماكن المغلقة من سلسلة SM من "داهوا" بتكنولوجيا MiP المتقدمة (حزم MicroLED) ، والتي تقدم تباينًا أعلى ومظهرًا أكثر قتامة وتفاصيل صورة أكثر دقة مقارنةً بشاشات "الرقاقات على اللوحة" (COB) التقليدية. من خلال دمج رقائق MicroLED الخالية من الركيزة من خلال النقل الضخم وتغليف طبقة إعادة التوزيع (RDL) المتقدم ، تدعم السلسلة التصغير المستدام ، وزوايا المشاهدة فائقة الواسعة التي تتجاوز 170 ° ، ونسب التباين تصل إلى 100000: 1 ، وتعزيز الاستقرار الهيكلي.

شاشة التراكب الإبداعية

تستخدم منتجات LED للأماكن المغلقة من سلسلة SE تقنية تغليف "أجهزة التثبيت السطحي" (SMD) لتقديم سطوع أعلى وحجم مرن ، وهي مثالية لمحلات السوبر ماركت ومحلات البيع بالتجزئة. تدعم السلسلة، المتوفرة في أربعة مكونات بكسل وأحجام خزانة متعددة ، تداخل الخزائن، والتثبيت بدوران 90 درجة دون تغيير اللون ، وتصاميم بمقاس 28 مليمتر نحيفة للغاية ، ونوافذ عرض عالية السطوع اختيارية وحواف خزانة قابلة للتخصيص للأشكال غير المنتظمة البسيطة.

شاشة LED المنحنية للاستخدامات الإيجارية

بالنسبة لبيئات التأجير والإبداع ، تتميز شاشات LED المنحنية للاستخدامات الإيجارية بنظام قفل على شكل قوس للتراكب السلس للشاشات المسطحة والمكعبة والمعقوفة مع زوايا قابلة للتعديل من -10 ° إلى 10 ° بزيادات 2.5 °. تمكّن منصّتها المكونة من وحدات وصندوق الطاقة الشامل القابل للتبديل أثناء العمل من الصيانة السريعة والتكوينات المرنة. يدعم الإصدار المكعب زوايا 90 درجة وشاشات مكعب متعددة الجوانب مع تركيب بدون أدوات وخيارات التجميع المختلط.

شاشة LED متكاملة قابلة للطي بمقاس 135 بوصة

تم تصميم هذه الشاشة الرائدة للتطبيقات الراقية ، بدءًا من الاجتماعات التنفيذية وقاعات المعارض وعروض الطرق والرياضات الإلكترونية إلى الفيلات والنوادي والتخييم في الهواء الطلق. تتضمن شاشة مقاس 135 بوصة بدقة 1080p مع تقنية "الرقاقات على اللوحة" (COB) مقلوبة بالكامل ، وتوفر مشاهدة مريحة للعين، ومتانة عالية ، وصيانة سهلة. الوحدة قابلة للطي وقابلة للحركة وقابلة لتعديل الارتفاع بمقدار 65 سم ، ولا تتطلب تركيبًا وجاهزة للاستخدام مباشرةً. مدعومةً بنظام Android 14 (نظام Windows اختياري) ، تدعم عرضًا متعدد الشاشات ووظائف الكاميرا الذكية وميزات الأمان المعززة والتشغيل بمساعدة الذكاء الاصطناعي ، مما يوفر تجارب احترافية وترفيهية جاهزة للاستخدام.

حل مركز الأوامر

يوفر "حل غرفة التحكم" N70 فك تشفير الكاميرا متعدد القنوات القوي ، والتقاط وإظهار إشارات بجودة Ultra-HD ، والتحكم المرن ، وتوافق البروتوكول الواسع ، والمخرجات القابلة للتخصيص لشاشات "ليد" (LED) و"إل سي دي" (LCD). يتيح حل بروتوكول البيانات السمعية البصرية عبر الإنترنت (AVoIP) التحكم عن بُعد الفعّال في لوحة المفاتيح والفيديو (الشاشة) والفأرة (KVM) ، ونقل الفيديو عالي الجودة منخفض التأخير ، وتوسيع النظام غير المحدود ، والتعاون عبر المناطق ، مما يوفر إدارة سلسة للبيانات السمعية البصرية لمراكز القيادة والعمليات على نطاق واسع.

حل العرض التجاري

تقدم "داهوا" إشارات رقمية متعددة الاستخدامات للاستخدام في الأماكن المغلقة والهواء الطلق على حد سواء. توفر نماذج الاستخدام في الهواء الطلق (43-65 بوصة) سطوعًا عاليًا وحماية مقاومة للأحوال الجوية وتشغيل موثوق على مدار الساعة. تتضمن تشكيلة الأماك المغلقة شاشات بلاستيكية فعالة من حيث التكلفة وشاشات معدنية فائقة النحافة للتثبيت على الجدران، وشاشات نافذة عالية السطوع تصل إلى 3000 شمعة/متر مربع من أجل رؤية قوية لأشعة الشمس. تغطي هذه الحلول مجموعة واسعة من احتياجات العرض التجاري ، بدءًا من التثبيتات القياسية إلى التطبيقات المتميزة للبيع بالتجزئة والمواجهة للنافذة.

لاستكشاف منتجات وحلول عرض داهوا ، تفضلوا بزيارة كشك رقم 3S800 أو معرفة المزيد على موق ويب شاشات "داهوا".

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2876728/image_997583_15159674.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg