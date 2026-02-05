Dahua Technology、インテグレーテッド・システム・ヨーロッパ 2026（ISE 2026）でインテリジェントLEDソリューションを展示

バルセロナ（スペイン）、2026年2月5日 /PRNewswire/ -- ビデオ中心のAIoTソリューションおよびサービスプロバイダーとして世界をリードするDahua Technologyは、バルセロナで開催されるインテグレーテッド・システム・ヨーロッパ 2026（Integrated Systems Europe（ISE）2026）において、最新のインテリジェント・ディスプレイおよび制御ソリューションを発表します。この展示会でDahuaは、革新的なLED製品およびプロフェッショナル向けディスプレイソリューションの包括的なラインアップを強調して紹介します。これらはすべて、プロフェッショナルおよび商業環境において、没入感が高く、柔軟性と信頼性を備えた視覚体験を提供するよう設計されています。

MiPスクリーン

DahuaのSMシリーズ屋内LED製品は、先進的なMiP（MicroLED in Package）技術を採用しており、従来のCOBディスプレイと比較して、より高いコントラスト、より深みのある黒表現、より精細な映像表現を実現します。このシリーズは、マッシブトランスファーと高度なRDLパッケージングにより基板不要のMicroLEDチップを統合することで、持続可能な小型化を可能にするとともに、170°を超える超広視野角、最大100,000：1のコントラスト比、そして構造的安定性の向上を実現します。

クリエイティブスプライシングスクリーン

SEシリーズの屋内用LED製品は、SMDパッケージング技術を採用し、高輝度と柔軟なサイズ展開を実現しており、スーパーマーケットや小売店舗に最適です。このシリーズは、4種類のピクセルピッチと複数のキャビネットサイズを展開しており、連動可能なキャビネット構成、色ずれのない90度回転設置、厚さわずか28mmの超薄型設計、オプションの高輝度ディスプレイウィンドウ、さらにシンプルな異形レイアウトに対応するカスタマイズ可能なキャビネットエッジをサポートします。

曲面レンタルLED

レンタルやクリエイティブな環境向けに、Curved Rental LEDは、平面、凸面、凹面のスクリーンをシームレスに接続できる弧状のロックシステムを備えており、角度は−10°から10°まで、 2.5° 刻みで調整可能です。モジュール式プラットフォームとオールインワンのホットスワップ対応電源ボックスにより、迅速なメンテナンスと柔軟な構成を可能にします。キューブ・バージョンは、工具不要の設置と混在組み立てオプションにより、90°コーナーや多面キューブ・ディスプレイへの対応を可能にします。

135インチ折りたたみ式オールインワンLEDディスプレイ

このフラッグシップ・ディスプレイは、エグゼクティブミーティング、展示会場、ロードショー、eスポーツをはじめ、別荘、クラブ、アウトドアキャンプに至るまで、ハイエンド用途向けに設計されています。本製品は、135インチの1080pスクリーンとフルインバーテッドCOBテクノロジーを採用しており、目に優しい視認性、高い耐久性、そして容易なメンテナンス性を実現します。本体は折りたたみ式かつ可動式で、最大65cmの高さ調節が可能なほか、設置作業を必要とせず、すぐに使用することができます。Android 14（オプションでWindows）を搭載し、マルチスクリーン表示、インテリジェントカメラ機能、強化されたセキュリティ機能、AIアシスト操作をサポートすることで、すぐに利用できるプロフェッショナル用途およびエンターテインメント用途の体験を提供します。

コマンドセンター・ソリューション

N70コントロールルーム・ソリューションは、マルチチャンネルのカメラ映像を高性能にデコードし、超高解像度信号の取得と表示を実現するとともに、柔軟な制御、幅広いプロトコル互換性、さらにLEDおよびLCDスクリーン向けの出力を用途に応じてカスタマイズ可能です。AVoIPソリューションは、効率的なKVMリモート制御、低レイテンシーの高品質映像伝送、システムの無制限な拡張、地域をまたいだコラボレーションを可能にし、コマンドセンターや大規模運用環境において、シームレスなAV管理を実現します。

商業ディスプレイ・ソリューション

Dahuaは、屋内と屋外の両方で使用できる汎用性の高いデジタルサイネージを提供しています。屋外用モデル（43～65インチ）は、高輝度表示と高い耐候性を備え、信頼性の高い24時間365日の連続稼働を可能にします。屋内用ラインアップには、費用対効果の高いプラスチック製およびプレミアムな超薄型メタル製の壁掛けディスプレイ、強い日差し下でも高い視認性を確保する、最大3,000 cd/m²の高輝度ウィンドウディスプレイなどが含まれます。これらのソリューションは、標準的な設置から高級小売店やウィンドウディスプレイ用途まで、商業ディスプレイにおける幅広いニーズに対応しています。

Dahuaのディスプレイ製品およびソリューションの詳細については、ブース3S800にお立ち寄りいただくか、Dahua Display公式ウェブサイトをご覧ください。

