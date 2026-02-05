Dahua Technology prezentuje inteligentne rozwiązania LED na targach technologii audiowizualnych i integracji systemów ISE 2026

Dahua Technology

Feb 05, 2026, 06:43 ET

BARCELONA, Hiszpania, 5 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- Dahua Technology, wiodący światowy dostawca rozwiązań i usług AIoT opartych na technologii wideo, prezentuje swoje najnowsze inteligentne rozwiązania do wyświetlania i sterowania na targach Integrated Systems Europe (ISE) 2026 w Barcelonie. Dahua eksponuje na targach kompleksową gamę innowacyjnych produktów LED i profesjonalnych urządzeń wyświetlających, stworzonych z myślą o zapewnieniu wciągających, elastycznych i niezawodnych wrażeń wizualnych w środowiskach profesjonalnych i komercyjnych.

Ekran MiP

Produkty LED serii SM firmy Dahua do użytku wewnętrznego wykorzystują zaawansowaną technologię MiP (MicroLED in Package), która zapewnia wyższy kontrast, ciemniejszy wygląd i większą szczegółowość obrazu w porównaniu z tradycyjnymi wyświetlaczami COB. Dzięki integracji chipów MicroLED bez podłoża poprzez masowy transfer i zaawansowane opakowanie RDL, seria ta zapewnia zrównoważoną miniaturyzację, ultraszerokie kąty widzenia przekraczające 170°, współczynniki kontrastu do 100 000:1 oraz zwiększoną stabilność strukturalną.

Kreatywny ekran splicingowy do łączenia

Produkty LED serii SE do użytku wewnętrznego wykorzystują technologię pakowania SMD, dzięki czemu zapewniają większą jasność i elastyczne rozmiary, przez co idealnie nadają się do supermarketów i sklepów detalicznych. Seria, dostępna w czterech rozmiarach pikseli i wielu rozmiarach obudów, obsługuje obudowy łączone, instalację z obrotem o 90 stopni bez zmiany koloru, ultracienkie konstrukcje o grubości 28 mm, opcjonalne okna wyświetlacza o wysokiej jasności oraz konfigurowalne krawędzie obudowy dla prostych nieregularnych kształtów.

Zakrzywiony wyświetlacz Curved Rental LED przeznaczony na wynajem

W przypadku wynajmu i kreatywnych środowisk zakrzywiony wyświetlacz Curved Rental LED przeznaczony na wynajem jest wyposażony w łukowy system mocowania, który umożliwia płynne łączenie płaskich, wypukłych i wklęsłych ekranów z regulowanym kątem od -10° do 10° w krokach co 2,5°. Modułowa platforma i uniwersalna skrzynka zasilająca typu „wszystko w jednym" z opcją hot-swap umożliwiają szybką konserwację i elastyczne konfiguracje. Wersja Cube umożliwia tworzenie narożników pod kątem 90° oraz wielostronnych wyświetlaczy sześciennych, a jej montaż nie wymaga użycia narzędzi i oferuje różne opcje łączenia.

Składany 135-calowy wyświetlacz LED All-in-One

Ten flagowy wyświetlacz został zaprojektowany z myślą o wymagających zastosowaniach, od spotkań kadry kierowniczej, hal wystawowych, pokazów objazdowych i e-sportu po wille, kluby i kempingi. Wyposażony jest w ekran o przekątnej 135 cali i rozdzielczości 1080p z technologią pełnego odwróconego COB, zapewniającą komfortowe dla oczu oglądanie, wysoką trwałość i łatwą konserwację. Urządzenie jest składane, przenośne i regulowane w zakresie 65 cm, nie wymaga instalacji i jest gotowe do użycia zaraz po wyjęciu z pudełka. Zasilane systemem Android 14 (opcjonalnie Windows), oferuje obsługę wielu ekranów, inteligentne funkcje aparatu, ulepszone funkcje bezpieczeństwa i pomoc sztucznej inteligencji, zapewniając gotowe do użycia profesjonalne i rozrywkowe doświadczenia.

Rozwiązanie dla centrów dowodzenia

Rozwiązanie N70 Control Room zapewnia wydajne dekodowanie obrazu z wielu kanałów kamer, przechwytywanie i wyświetlanie sygnału w rozdzielczości Ultra HD, elastyczne sterowanie, szeroką kompatybilność protokołów oraz konfigurowalne wyjścia dla ekranów LED i LCD. Rozwiązanie AVoIP umożliwia wydajne zdalne sterowanie KVM, wysokiej jakości transmisję wideo o niskim opóźnieniu, nieograniczoną rozbudowę systemu oraz współpracę między regionami, zapewniając płynne zarządzanie AV dla centrów dowodzenia i operacji na dużą skalę.

Rozwiązanie do wyświetlania komercjalnego

Dahua oferuje wszechstronne oznakowanie cyfrowe do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Modele zewnętrzne (43–65 cali) zapewniają wysoką jasność, ochronę przed warunkami atmosferycznymi i niezawodną pracę przez całą dobę. Oferta modeli wewnętrznych obejmuje ekonomiczne plastikowe i wysokiej jakości ultracienkie metalowe wyświetlacze montowane na ścianie oraz wyświetlacze przeznaczone do witryn sklepowych o wysokiej jasności do 3000 cd/m², zapewniające dobrą widoczność w silnym świetle słonecznym. Rozwiązania te zaspokajają szeroki zakres potrzeb w zakresie wyświetlaczy komercyjnych, od standardowych instalacji po wysokiej klasy zastosowania w handlu detalicznym i ekspozycjach okiennych.

W celu zapoznania się z produktami i rozwiązaniami firmy Dahua w zakresie wyświetlaczy, zachęcamy do odwiedzenia stoiska 3S800. Więcej informacji można również znaleźć na stronie internetowej Dahua Display.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2876728/image_997583_15159674.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg

