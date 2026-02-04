Dahua Technology predstavuje na veľtrhu ISE 2026 inteligentné LED riešenia

Dahua Technology

Feb 04, 2026

BARCELONA, Španielsko, 4. február 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Dahua Technology, popredný svetový poskytovateľ riešení a služieb AIoT so zameraním na video, predstavuje na veľtrhu Integrated Systems Europe (ISE) 2026 v Barcelone svoje najnovšie inteligentné zobrazovacie a ovládacie riešenia. Dahua na výstave uvádza komplexný sortiment inovatívnych LED produktov a profesionálnych zobrazovacích riešení, ktoré sú navrhnuté tak, aby poskytovali pohlcujúce, flexibilné a spoľahlivé vizuálne zážitky v profesionálnom a komerčnom prostredí.

Obrazovka MiP

Interiérové LED produkty Dahua série SM sú vybavené pokročilou technológiou MiP (MicroLED in Package), ktorá ponúka v porovnaní s konvenčnými COB displejmi vyšší kontrast, tmavší vzhľad a jemnejšie detaily obrazu. Vďaka integrácii čipov MicroLED bez substrátu prostredníctvom masívneho prenosu a pokročilého RDL puzdra podporuje táto séria udržateľnú miniaturizáciu, ultraširoké uhly sledovania nad 170°, kontrastné pomery až 100 000:1 a zvýšenú štrukturálnu stabilitu.

Kreatívna obrazovka zo spájaných panelov

Interiérové LED produkty série SE využívajú technológiu SMD puzdra, ktorá poskytuje vyšší jas a flexibilné rozmery, čo je ideálne pre supermarkety a maloobchodné predajne. Séria je dostupná v rozstupoch štyroch pixelov a viacerých veľkostiach kabinetov. Podporuje vzájomne prepojené kabinety, inštaláciu s otočením o 90 stupňov bez posunu farieb, ultratenké 28 mm prevedenia, voliteľné okná s vysokým jasom a prispôsobiteľné okraje kabinetov pre jednoduché nepravidelné tvary.

Zakrivené LED diódy na prenájom

Pre nájomné a kreatívne prostredia je zakrivený LED displej na prenájom vybavený oblúkovým uzamykacím systémom pre plynulé prepájanie plochých, konvexných a konkávnych obrazoviek s nastaviteľnými uhlami od −10° do 10° v krokoch po 2,5°. Jeho modulárna platforma a univerzálny napájací zdroj s možnosťou výmeny za chodu umožňujú rýchlu údržbu a flexibilné konfigurácie. Verzia Cube podporuje 90° rohy a viacstranné displeje v tvare kocky s inštaláciou bez použitia náradia a možnosťami zmiešanej montáže.

135-palcový skladací LED displej typu všetko v jednom

Tento vlajkový displej je určený pre špičkové aplikácie, od manažérskych mítingov, výstavných hál, roadshow a elektronických športov až po vily, kluby a outdoorové kempovanie. Je vybavený 135-palcovou obrazovkou s rozlíšením 1080 p a plne invertovanou technológiou COB, ktorá ponúka sledovanie šetrné k očiam, vysokú odolnosť a jednoduchú údržbu. Jednotka je skladacia, prenosná a výškovo nastaviteľná o 65 cm. Nevyžaduje si žiadnu inštaláciu a dá sa použiť hneď po vybalení z krabice. Vďaka systému Android 14 (voliteľne Windows) podporuje viacero obrazoviek, inteligentné funkcie fotoaparátu, vylepšené bezpečnostné funkcie a ovládanie s podporou AI. Ponúka tak profesionálne aj zábavné zážitky pripravené na okamžité použitie.

Riešenie operačného strediska

Riešenie riadiacej miestnosti N70 poskytuje výkonné viackanálové dekódovanie kamier, zachytávanie a zobrazovanie signálu v ultra HD rozlíšení, flexibilné ovládanie, širokú kompatibilitu protokolov a prispôsobiteľné výstupy pre LED a LCD obrazovky. Riešenie AVoIP umožňuje efektívne diaľkové ovládanie KVM, prenos videa vo vysokej kvalite s nízkou latenciou, neobmedzené rozširovanie systému a spoluprácu medzi regiónmi. Prináša tak bezproblémovú správu AV pre operačné strediská a rozsiahle prevádzky.

Riešenie pre komerčné displeje

Dahua ponúka všestranné digitálne značenie pre použitie v interiéri aj exteriéri. Exteriérové modely (43 – 65 palcov) poskytujú vysoký jas, ochranu voči poveternostným vplyvom a spoľahlivú prevádzku 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Interiérový sortiment zahŕňa cenovo dostupné plastové a prémiové ultratenké kovové nástenné displeje a okenné displeje s vysokým jasom až 3000 cd/m² so silnou viditeľnosťou pri slnečnom svetle. Tieto riešenia pokrývajú širokú škálu potrieb komerčných displejov, od štandardných inštalácií až po prémiové maloobchodné a výkladné aplikácie.

Ak chcete spoznať zobrazovacie produkty a riešenia spoločnosti Dahua, navštívte stánok 3S800 alebo sa môžete dozvedieť viac na webovej stránke Dahua Display.

