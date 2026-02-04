Dahua Technology présente des solutions LED intelligentes à l'ISE 2026

BARCELONE, Espagne, 4 février 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, un fournisseur mondial de solutions et de services AIoT centrés sur la vidéo, présente ses plus récentes solutions d'affichage et de contrôle intelligents à l'Integrated Systems Europe (ISE) 2026 à Barcelone. Lors du salon, Dahua présente une gamme complète de produits LED innovants et de solutions d'affichage professionnelles, tous conçus pour offrir des expériences visuelles immersives, flexibles et fiables dans des environnements professionnels et commerciaux.

Écran MiP

Les produits LED d'intérieur de la gamme SM de Dahua sont dotés de la technologie MiP (MicroLED in Package) avancée, offrant un contraste plus élevé, une apparence plus sombre et des détails d'image plus fins par rapport aux écrans COB classiques. En intégrant des puces MicroLED sans substrat grâce à un transfert massif et à un emballage RDL avancé, la gamme permet une miniaturisation durable, des angles de vision ultra-larges dépassant 170°, des rapports de contraste allant jusqu'à 100 000:1 et une stabilité structurelle améliorée.

Écran créatif de découpe

Les produits LED d'intérieur de la gamme SE utilisent la technologie d'emballage SMD pour offrir une plus grande luminosité et des dimensions flexibles, idéales pour les supermarchés et les magasins de détail. Disponible en quatre tailles de pixels et plusieurs formats de panneaux, la gamme prend en charge les armoires à emboîtement, l'installation avec rotation à 90 degrés sans changement de couleur, les conceptions ultra-minces de 28 mm, les fenêtres d'affichage à haute luminosité en option et les bords d'armoires personnalisables pour les formes irrégulières simples.

Écran LED courbé en location

Pour les environnements de location et de création, l'écran LED courbé en location dispose d'un système de verrouillage en forme d'arc pour un assemblage transparent des écrans plats, convexes et concaves avec des angles réglables de -10° à 10° par incréments de 2,5°. Sa plateforme modulaire et son boîtier d'alimentation tout-en-un remplaçable à chaud permettent une maintenance rapide et des configurations flexibles. La version Cube prend en charge les angles à 90° et les présentations cubiques multilatérales avec une installation sans outils et des options d'assemblage mixtes.

Mur LED pliable tout-en-un de 135 pouces

Ce modèle phare est conçu pour des applications haut de gamme, allant des réunions de direction aux salles d'exposition, aux roadshows, aux e-sports, aux villas, aux clubs et aux campings en plein air. Il est doté d'un écran 1080p de 135 pouces avec technologie COB inversée complète, offrant une visualisation agréable pour les yeux, une grande durabilité et une maintenance facile. L'appareil est pliable, mobile et réglable en hauteur sur 65 cm, ne nécessite aucune installation et est prêt à l'emploi. Alimenté par Android 14 (Windows en option), il prend en charge l'affichage multi-écrans, les fonctions de caméra intelligente et de sécurité améliorées, et le fonctionnement assisté par IA, offrant des expériences professionnelles et de divertissement prêtes à l'emploi.

Solution de centre de commandement

La solution de salle de contrôle N70 offre un puissant décodage de la caméra multicanal, une capture et un affichage de signal ultra-HD, un contrôle flexible, une large compatibilité de protocole et des sorties personnalisables pour les écrans LED et LCD. La solution AVoIP permet un contrôle à distance KVM efficace, une transmission vidéo de haute qualité à faible latence, une expansion illimitée du système et une collaboration interrégionale, offrant une gestion AV fluide pour les centres de commandement et les opérations à grande échelle.

Solution d'affichage commercial

Dahua propose une signalisation numérique polyvalente pour l'intérieur et l'extérieur. Les modèles d'extérieur (43 à 65 pouces) offrent une grande luminosité, une protection contre les intempéries et un fonctionnement fiable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La gamme intérieure comprend des présentoirs muraux économiques en plastique et en métal ultra-minces haut de gamme, ainsi que des vitrines à haute luminosité pouvant atteindre 3 000 cd/m² pour une excellente visibilité au soleil. Ces solutions couvrent une vaste gamme de besoins en matière d'affichage commercial, des installations standard aux commerces de détail haut de gamme et aux applications de vitrine.

Pour découvrir les produits et solutions d'affichage de Dahua, visitez le stand 3S800 ou apprenez-en davantage sur le site Web de Dahua Display.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2876728/image_997583_15159674.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg