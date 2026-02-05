Dahua Technology presenta soluciones LED inteligentes en ISE 2026

BARCELONA, España, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, uno de los principales proveedores a nivel mundial de soluciones y servicios de inteligencia artificial de las cosas (AIoT, por sus siglas en inglés) enfocados en videos, presenta sus soluciones más recientes de pantalla y control inteligentes en Integrated Systems Europe (ISE) 2026 en Barcelona. En la exposición, Dahua muestra una línea completa de innovadores productos LED y soluciones de pantalla profesional, que están diseñados para proporcionar experiencias visuales inmersivas, flexibles y confiables en entornos profesionales y comerciales.

Pantalla MiP

Los productos LED para interiores de la serie SM de Dahua cuentan con tecnología avanzada MiP (MicroLED en encapsulado) que ofrece un mayor contraste, una apariencia más oscura y detalles de imagen más nítidos en comparación con las pantallas COB convencionales. Con la integración de chips MicroLED sin sustrato mediante la transferencia masiva y el encapsulado RDL avanzado, la serie permite la miniaturización sostenible, ángulos de visualización ultraamplios superiores a 170°, relaciones de contraste de hasta 100.000:1 y una mayor estabilidad estructural.

Pantalla de empalme creativa

Los productos LED para interiores de la serie SE utilizan tecnología de encapsulado SMD para proporcionar mayor brillo y flexibilidad de tamaños, elementos ideales para supermercados y tiendas minoristas. Disponible en distancias entre píxeles de 4 mm y múltiples tamaños de gabinete, la serie admite gabinetes entrelazados, instalación con rotación de 90 grados sin cambio de color, diseños ultrafinos de 28 mm, ventanas de visualización opcionales de alto brillo y bordes de gabinete personalizables para formas irregulares sencillas.

LED curvado de alquiler

Para entornos creativos y de alquiler, el LED curvado de alquiler cuenta con un sistema de bloqueo en forma de arco para la unión impecable de pantallas planas, convexas y cóncavas, con ángulos ajustables desde −10° hasta 10° en incrementos de 2,5°. Su plataforma modular y su caja de alimentación todo en uno con la funcionalidad de intercambio en caliente permiten mantenimientos rápidos y configuraciones flexibles. La versión cúbica admite esquinas de 90° y pantallas de cubo de varios lados con instalaciones sin herramientas y opciones de montaje combinadas.

Pantalla LED todo el uno plegable de 135 pulgadas

Esta emblemática pantalla está diseñada para aplicaciones de alta gama, que van desde reuniones ejecutivas, salones de exposiciones, presentaciones itinerantes y deportes electrónicos hasta su uso en villas, clubes y acampadas al aire libre. Cuenta con una pantalla de 1080p y 135 pulgadas con tecnología COB invertida completa, que ofrece una visualización cómoda para la vista, excelente durabilidad y fácil mantenimiento. La unidad es plegable, móvil y cuenta con altura ajustable de 65 cm, por lo que no requiere instalación y viene lista para usar de forma inmediata. Este equipo viene con Android 14 (Windows opcional) y admite pantallas múltiples, funciones de cámara inteligentes, características de seguridad mejoradas y un funcionamiento asistido por IA, para ofrecer experiencias profesionales y de entretenimiento de uso inmediato.

Solución del centro de control

La solución del centro de control N70 ofrece una potente decodificación de cámara multicanal, captura y visualización de señales ultra HD, control flexible, amplia compatibilidad de protocolos y salidas personalizables para pantallas LED y LCD. La solución AVoIP permite un control remoto KVM eficiente, una transmisión de video de alta calidad y baja latencia, expansión ilimitada del sistema y la colaboración interregional, lo que proporciona una gestión audiovisual fluida para centros de control y operaciones a gran escala.

Solución de pantalla comercial

Dahua ofrece opciones de señalización digital versátiles tanto para uso en interiores como en exteriores. Los modelos para exteriores (de 43 a 65 pulgadas) proporcionan un alto brillo, protección contra la intemperie y un funcionamiento confiable las 24/7. La línea de productos para interiores incluye pantallas de pared económicas fabricadas en plástico y metal ultrafino de alta calidad, así como pantallas de alto brillo para vidrieras con hasta 3000 cd/m² que garantizan la visibilidad en condiciones de luz solar intensa. Estas soluciones satisfacen una amplia variedad de necesidades de pantallas comerciales, que van desde las instalaciones estándar hasta usos prémium en tiendas y vidrieras.

Para explorar los productos y soluciones de pantallas de Dahua, visite el estand 3S800 u obtenga más información en el sitio web Dahua Display.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2876728/image_997583_15159674.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg

FUENTE Dahua Technology