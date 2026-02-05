Dahua Technology Pamerkan Solusi LED Cerdas di ISE 2026

Produk LED untuk dalam ruang seri SM dari Dahua mengusung teknologi MiP (MicroLED in Package) canggih yang menawarkan kontras lebih tinggi, tampilan lebih gelap, dan detail gambar lebih halus dibandingkan layar COB konvensional. Dengan mengintegrasikan cip MicroLED tanpa substrat melalui proses transfer massal dan pengemasan RDL mutakhir, seri SM mendukung miniaturisasi berkelanjutan, sudut pandang ultra-lebar lebih dari 170°, rasio kontras hingga 100.000:1, serta stabilitas struktur yang lebih baik.

Layar Splicing Kreatif

Produk LED untuk dalam ruang seri SM menggunakan teknologi pengemasan SMD untuk menghasilkan tingkat kecerahan tinggi dan ukuran fleksibel, ideal untuk supermarket dan gerai ritel. Tersedia dalam empat pilihan pixel pitch dan berbagai ukuran kabinet, seri SM juga mendukung kabinet dengan sistem interlocking, pemasangan rotasi 90 derajat tanpa perubahan warna, desain ultra-tipis 28 mm, opsi layar displai dengan tingkat kecerahan tinggi, serta tepi kabinet yang dapat disesuaikan untuk membentuk konfigurasi tidak beraturan secara sederhana.

Curved Rental LED

Untuk kebutuhan sewa dan penggunaan kreatif, Curved Rental LED dilengkapi sistem pengunci berbentuk melengkung yang memperlancar penyambungan layar datar, cembung, dan cekung dengan sudut yang dapat diatur dari −10° hingga 10° dalam sudut lipatan 2,5°. Berkat platform modular dan power box terpadu yang dapat diganti cepat (hot-swappable), proses pemeliharaan perangkat dapat berlangsung cepat dengan konfigurasi fleksibel. Versi Cube mendukung sudut 90° dan tampilan kubus multisisi dengan pemasangan tanpa alat, serta opsi perakitan campuran.

Displai LED 135 inci Terpadu yang dapat Dilipat

Displai unggulan ini dirancang untuk aplikasi premium, mulai dari rapat eksekutif, aula pameran, roadshow, dan e-sports hingga vila, klub, dan aktivitas luar ruang. Mengusung layar 1.080p berukuran 135 inci dan teknologi inverted COB, perangkat ini menawarkan tampilan yang nyaman dilihat oleh mata, daya tahan tinggi, dan kemudahan perawatan. Unit ini dapat dilipat, dipindahkan, dan ketinggiannya dapat diatur hingga 65 cm, tanpa instalasi dan siap digunakan langsung. Didukung Android 14 (versi Windows sebagai opsi), produk ini mendukung tampilan multilayar, fungsi kamera cerdas, fitur keamanan yang lebih optimal, serta penggunaan berbasiskan AI untuk kebutuhan profesional dan hiburan.

Solusi Command Center

Solusi N70 Control Room menghadirkan fitur multi-channel camera decoding, penangkapan dan tampilan sinyal ultra-HD, sistem kontrol yang fleksibel, kompatibilitas protokol yang lengkap, serta keluaran yang dapat disesuaikan untuk layar LED dan LCD. Solusi AVoIP mendukung sistem kontrol KVM jarak jauh yang efisien, transmisi video bermutu tinggi dengan latensi rendah, ekspansi sistem tanpa batas, serta kolaborasi lintaswilayah sehingga pengelolaan AV menjadi lebih lancar untuk command center dan operasi berskala besar.

Solusi Displai Komersial

Dahua menawarkan solusi digital signage yang praktis untuk penggunaan dalam dan luar ruang. Model luar ruang (43–65 inci) memiliki tingkat kecerahan tinggi, perlindungan tahan cuaca, dan keandalan operasional selama 24/7. Jajaran produk dalam ruang mencakup layar plastik yang ekonomis, layar berbahan logam ultra-tipis kelas premium untuk pemasangan di dinding, serta layar etalase berkecerahan tinggi hingga 3.000 cd/m² untuk visibilitas optimal di bawah sinar matahari. Solusi tersebut mencakup berbagai kebutuhan displai komersial, mulai dari instalasi standar hingga aplikasi ritel premium dan etalase.

Produk displai dan solusi Dahua tersedia di Stan Pameran 3S800 atau situs Dahua Display .

SOURCE Dahua Technology