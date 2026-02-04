Společnost Dahua Technology představuje na veletrhu ISE 2026 inteligentní LED řešení

News provided by

Dahua Technology

Feb 04, 2026, 11:22 ET

BARCELONA, Španělsko, 4. února 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Dahua Technology, přední světový poskytovatel řešení a služeb v oblasti umělé inteligence věcí (AIoT) zaměřených na video, představuje na veletrhu Integrované systémy Evropa (ISE) 2026 v Barceloně svá nejnovější inteligentní řešení pro zobrazení a ovládání. Na veletrhu Dahua prezentuje komplexní řadu inovativních LED produktů a profesionálních řešení pro displeje. Jsou navrženy tak, aby poskytovaly působivé, flexibilní a spolehlivé vizuální zážitky v profesionálním i komerčním prostředí.

Obrazovka MiP

Continue Reading
image_997583_15159674
image_997583_15159674

LED produkty pro vnitřní prostředí řady SM od společnosti Dahua jsou vybaveny pokročilou technologií MiP (mikroLED v balíčku), která nabízí vyšší kontrast, tmavší vzhled a jemnější detaily obrazu ve srovnání s konvenčními displeji typu COB (přímo na plošném spoji). Díky integraci čipů bez nutnosti pevného podkladu MicroLED prostřednictvím masivního přenosu a pokročilého balení RDL (s redistribuční vrstvou) podporuje tato řada udržitelnou miniaturizaci, ultraširoké pozorovací úhly přesahující 170°, kontrastní poměry až 100 000:1 a vylepšenou strukturální stabilitu.

Kreativní spojovací obrazovka

LED produkty pro vnitřní prostředí řady SE využívají technologii balení typu SMD (povrchově připevněného zařízení), která zajišťuje vyšší jas a flexibilní velikost, což je ideální pro supermarkety a maloobchodní prodejny. Tato řada je k dispozici ve čtyřech roztečích pixelů a několika velikostech skříní a podporuje propojitelné skříně, instalaci s otočením o 90 stupňů bez posunu barev, ultratenký design 28 mm, volitelná vysoce jasná zobrazovací okna a přizpůsobitelné okraje skříní pro jednoduché nepravidelné tvary.

Zakřivené LED pro pronájem

Pro pronájem a kreativní prostředí jsou zakřivené LED vybaveny obloukovým uzamykacím systémem pro plynulé spojování plochých, konvexních a konkávních obrazovek s nastavitelnými úhly od −10° do 10° v krocích po 2,5°. Modulární platforma a napájecí box typu „vše v jednom" s možností výměny za provozu umožňují rychlou údržbu a flexibilní konfigurace. Verze Cube podporuje rohy o 90° a vícestranné displeje s instalací bez použití nástrojů a s možností smíšené montáže.

Stopětatřicetipalcový skládací LED displej typu „vše v jednom"

Tento vlajkový displej je určen pro špičkové aplikace, od výkonných schůzek, výstavních hal, prezentačních akcí a e-sportů až po vily, kluby a kempování pod širým nebem. Je vybaven stopětatřicetipalcovou obrazovkou s rozlišením 1080p a technologií plně obráceného displeje typu COB, která nabízí příjemné sledování, vysokou odolnost a snadnou údržbu. Jednotka je skládací, přenosná a výškově nastavitelná o 65 cm, nevyžaduje žádnou instalaci a je připravena k použití ihned po vybalení. Je vybavena systémem Android 14 (volitelně Windows) a podporuje zobrazení na více obrazovkách, inteligentní funkce kamery, vylepšené bezpečnostní funkce a provoz s podporou AI, čímž nabízí profesionální a zábavní zážitky ihned po vybalení.

Řešení pro velín

Řešení pro velín zvané N70 Control Room Solution nabízí výkonné dekódování vícekanálových kamer, zachycení a zobrazení signálu v rozlišení Ultra HD, flexibilní ovládání, širokou kompatibilitu protokolů a přizpůsobitelné výstupy pro LED a LCD obrazovky. Řešení audiovizuální přenos přes internetový protokol (AVoIP) umožňuje efektivní dálkové ovládání KVM (klávesnice, video, myš), přenos videa ve vysoké kvalitě s nízkou latencí, neomezené rozšiřování systému a spolupráci mezi regiony, čímž poskytuje plynulou správu audio videa pro velíny a rozsáhlé operace.

Řešení pro komerční displeje

Společnost Dahua nabízí univerzální digitální značení pro vnitřní i venkovní použití. Venkovní modely (43–65 palců) poskytují vysoký jas, ochranu proti povětrnostním vlivům a spolehlivý provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Vnitřní řada zahrnuje cenově výhodné plastové a prémiové ultratenké kovové nástěnné displeje a vysoce jasné výkladní displeje s jasem až 3000 cd/m² pro dobrou viditelnost za silného slunečního světla. Tato řešení pokrývají širokou škálu komerčních potřeb v oblasti displejů, od standardních instalací po prémiové aplikace v maloobchodě a výlohách.

Chcete-li prozkoumat produkty a řešení společnosti Dahua v oblasti displejů, navštivte stánek 3S800 nebo se dozvíte více na webových stránkách Dahua Display.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2876728/image_997583_15159674.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Dahua Technology predstavuje na veľtrhu ISE 2026 inteligentné LED riešenia

Dahua Technology predstavuje na veľtrhu ISE 2026 inteligentné LED riešenia

Spoločnosť Dahua Technology, popredný svetový poskytovateľ riešení a služieb AIoT so zameraním na video, predstavuje na veľtrhu Integrated Systems...
Dahua Technology stellt intelligente LED-Lösungen auf der ISE 2026 vor

Dahua Technology stellt intelligente LED-Lösungen auf der ISE 2026 vor

Dahua Technology, ein weltweit führender Anbieter von videobasierten AIoT-Lösungen und -Dienstleistungen, präsentiert seine neuesten intelligenten...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Consumer Electronics

Consumer Electronics

High Tech Security

High Tech Security

Peripherals

Peripherals

News Releases in Similar Topics