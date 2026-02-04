Dahua Technology демонстрирует интеллектуальные светодиодные решения на выставке ISE 2026

БАРСЕЛОНА, Испания, 5 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Dahua Technology, ведущий мировой поставщик решений и услуг AIoT для видео, представляет свои новейшие интеллектуальные решения для отображения и управления на выставке Integrated Systems Europe (ISE) 2026 в Барселоне. На выставке Dahua представляет обширную линейку инновационных светодиодных продуктов и профессиональных решений для отображения, предназначенных для обеспечения захватывающего, гибкого и надежного визуального опыта в профессиональных и коммерческих средах.

Экран MiP

Внутренние светодиодные продукты серии SM от Dahua оснащены передовой технологией MiP (MicroLED in Package), обеспечивающей более высокую контрастность, более темный внешний вид и более мелкие детали изображения по сравнению с обычными дисплеями COB. Благодаря интеграции микросхем MicroLED без подложки посредствои массивного переноса и усовершенствованной упаковки RDL серия поддерживает устойчивую миниатюризацию, ультраширокие углы обзора, превышающие 170°, коэффициенты контрастности до 100000:1 и повышенную структурную стабильность.

Экран для сращивания

Внутренние светодиодные продукты серии SE используют технологию упаковки SMD для обеспечения более высокой яркости и гибкого размера, что идеально подходит для супермаркетов и розничных магазинов. Доступная в четырех шагах пикселя и нескольких размерах корпуса, эта серия поддерживает блокировку корпусов, установку с поворотом на 90 градусов без цветового сдвига, ультратонкие 28-миллиметровые конструкции, дополнительные окна высокой яркости и настраиваемые края корпуса для простых неправильных форм.

Curved Rental LED

Для арендной и творческой среды Curved Rental LED имеет дугообразную систему блокировки для бесшовного сращивания плоских, выпуклых и вогнутых экранов с регулируемыми углами от −10° до 10° с шагом 2,5°. Его модульная платформа и универсальный блок питания с возможностью горячей замены обеспечивают быстрое обслуживание и гибкую конфигурацию. Версия Cube поддерживает углы 90° и многогранные кубические дисплеи с вариантами установки без использования инструментов и со смешанной сборкой.

135-дюймовый складной многофункциональный светодиодный дисплей

Этот флагманский дисплей предназначен для высококлассных применений, начиная от совещаний руководителей, выставочных залов, роуд-шоу и киберспорта до вилл, клубов и кемпингов на открытом воздухе. Он оснащен 135-дюймовым экраном 1080p с полностью перевернутой технологией COB, обеспечивающей удобный просмотр, высокую долговечность и простоту обслуживания. Устройство является складным, подвижным и регулируется по высоте на 65 см, не требует установки и готово к использованию из коробки. Работает на Android 14 (опционально Windows), поддерживает многоэкранный дисплей, интеллектуальные функции камеры, расширенные функции безопасности и работу с ИИ, предлагая готовые к использованию профессиональные и развлекательные возможности.

Решение для командного центра

Решение для диспетчерской N70 обеспечивает мощное многоканальное декодирование камеры, захват и отображение сигнала сверхвысокой четкости, гибкое управление, совместимость с широким протоколом и настраиваемые выходы для светодиодных и ЖК-экранов. Решение AVoIP обеспечивает эффективное дистанционное управление KVM, высококачественную передачу видео с низкой задержкой, неограниченное расширение системы и межрегиональное сотрудничество, обеспечивая бесперебойное управление аудио и видео для командных центров и крупномасштабных операций.

Коммерческое дисплейное решение

Dahua предлагает универсальные цифровые вывески как для внутреннего, так и для наружного использования. Наружные модели (43–65 дюймов) обеспечивают высокую яркость, устойчивость к атмосферным воздействиям и надежную работу в режиме 24/7. Внутренняя линейка включает в себя экономичные пластиковые и сверхтонкие металлические настенные дисплеи премиум-класса, а также оконные дисплеи с высокой яркостью до 3000 кд/м² для сильной видимости солнечного света. Эти решения охватывают широкий спектр коммерческих потребностей в дисплеях, от стандартных установок до премиальных розничных и оконных приложений.

Чтобы ознакомиться с дисплейными продуктами и решениями Dahua, посетите стенд 3S800 или узнайте больше на сайте Dahua Display.

