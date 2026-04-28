Dahua Technology publie son rapport ESG 2025 : Faire progresser le développement durable grâce à l'intelligence numérique

HANGZHOU, Chine, 29 avril 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, leader mondial en matière de solutions et de services AIoT centrés sur la vidéo, a publié son septième rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG), axé sur ses efforts continus dans le domaine du développement durable dans le cadre de sa mission visant à « favoriser une société plus intelligente et un mode de vie amélioré ».

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En 2025, Dahua a continué d'intégrer des stratégies ESG dans ses activités mondiales, en se concentrant sur le développement écologique, la conformité et l'utilisation responsable de la technologie. L'entreprise a reçu la médaille d'argent d'EcoVadis, ce qui la classe parmi les 15 % d'entreprises les plus performantes au monde.

Développer l'innovation AIoT dans tous les secteurs

Dahua a continué de développer ses applications AIoT dans les domaines industriel, urbain et environnemental. Dans des secteurs tels que les nouvelles énergies et la pétrochimie, les solutions d'inspection intelligentes ont permis de sécuriser davantage les opérations et d'optimiser la maintenance. En milieu urbain, les systèmes de surveillance du trafic et des infrastructures basés sur l'IA ont contribué à la gestion du trafic et à l'intervention en cas d'incident, contribuant à une plus grande stabilité des opérations urbaines. Dans le domaine de la protection de l'environnement, Dahua a utilisé les technologies vidéo et de détection sur des projets de surveillance de la biodiversité, notamment en collaborant avec le Fonds mondial pour la nature (WWF) sur la conservation des zones humides. Les solutions AIoT ont également été appliquées dans les domaines de la santé et de l'éducation afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et l'accessibilité des services quotidiens.

Accélération du développement vert et à faible émission de carbone

En 2025, Dahua a fait progresser la transformation à faible émission de carbone dans l'ensemble de ses opérations. L'entreprise a développé ses systèmes photovoltaïques, en ajoutant environ 6,33 MW de capacité installée, soit une augmentation de 78 % par rapport à l'année précédente. La production annuelle d'énergie solaire destinée à l'autoconsommation a atteint 11 080,70 MWh. En matière de fabrication, Dahua a mis au point des usines « sans lumière », avec des AGV couvrant 30 000 m2 supplémentaires, améliorant ainsi l'efficacité logistique de 50 %. En ce qui concerne les produits, Dahua a poursuivi son développement de solutions à faible consommation d'énergie, notamment des appareils 4G alimentés par l'énergie solaire, des caméras extérieures fonctionnant sur batterie et des systèmes de charge de 480 kW CC, afin de réduire les émissions de carbone. L'entreprise a obtenu plus de 150 certifications de produits verts et a dressé plus de 40 rapports sur l'empreinte carbone des produits. Elle a également optimisé la conception des emballages, en réduisant le volume moyen de 20 % et en améliorant l'utilisation de l'espace de stockage et de transport de 300 %.

Renforcement de la gouvernance, de la conformité et de la sécurité des données

Dahua a renforcé son cadre de gouvernance en intégrant la gestion de la conformité dans l'ensemble de ses opérations mondiales et en renforçant l'éthique commerciale et les normes de sécurité de l'information. L'entreprise a obtenu de nombreuses certifications, notamment GB/T 35770-2022 pour la gestion de la conformité, ISO 9001 pour la gestion de la qualité et ISO 28000 pour la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Au cours de l'année, aucun produit n'a fait l'objet d'un rappel pour des raisons de qualité ou de sécurité. En matière de cybersécurité et de protection de la vie privée, Dahua est restée alignée sur les normes internationales telles que CE-RED, ISO 27701 et ISO 27018, tout en exploitant un système de surveillance des vulnérabilités pour la détection et la gestion des risques. Dahua a également fait progresser les pratiques de gouvernance de l'IA, notamment en s'alignant sur la norme ISO/IEC 42001 pour la gestion de l'intelligence artificielle.

Renforcement de l'engagement communautaire et de l'impact social

En 2025, Dahua a soutenu des opérations de secours en cas de catastrophe et des initiatives communautaires dans plusieurs régions. En Europe, l'entreprise a contribué aux efforts de reboisement menés à Madrid à la suite d'incendies de forêt, contribuant ainsi à la restauration écologique. Dahua a également collaboré avec des organisations caritatives telles que Rêves en France et Starlight en Australie afin de venir en aide aux enfants atteints de maladies graves. En Asie du Sud-Est, Dahua a participé aux efforts d'intervention d'urgence, notamment des actions de secours en cas d'inondation en Indonésie et à l'assistance suite à un séisme au Myanmar.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le rapport ESG 2025 de Dahua.

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