Spoločnosť Dahua Technology vydáva správu o ESG za rok 2025: podpora trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom digitálnej inteligencie
Apr 29, 2026, 00:51 ET
CHANG-ČOU, Čína, 29. apríla 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Dahua Technology, popredný svetový poskytovateľ riešení a služieb umelej inteligencie v oblasti internetu vecí (AIoT) zameraných na video , vydala svoju siedmu správu o environmentálnych, sociálnych a riadiacich (ESG) aktivitách, v ktorej načrtáva svoje prebiehajúce úsilie v oblasti udržateľného rozvoja v rámci svojho poslania „umožniť inteligentnejšiu spoločnosť a lepší život".
V roku 2025 spoločnosť Dahua ďalej integrovala stratégie ESG do svojich globálnych operácií so zameraním na zelený rozvoj, dodržiavanie predpisov a zodpovedné využívanie technológií. Spoločnosť získala striebornú medailu od EcoVadis, čím sa zaradila medzi 15 % najlepších spoločností na svete.
Rozšírenie inovácií AIoT naprieč odvetviami
Spoločnosť Dahua pokračovala v rozširovaní aplikácií AIoT v priemyselných, mestských a environmentálnych scenároch. V odvetviach ako nové zdroje energie a petrochemický priemysel podporili inteligentné inšpekčné riešenia bezpečnejšiu prevádzku a zlepšili efektivitu údržby. V mestskom prostredí systémy monitorovania dopravy a infraštruktúry založené na umelej inteligencii pomáhali s riadením dopravy a reakciou na incidenty, čím prispievali k stabilnejšej prevádzke mesta. V oblasti ochrany životného prostredia spoločnosť Dahua aplikovala video a senzorické technológie na projekty monitorovania biodiverzity vrátane spolupráce so Svetovým fondom na ochranu prírody (WWF) pri ochrane mokradí. Riešenia AIoT sa uplatnili aj v zdravotníctve a vzdelávaní s cieľom zlepšiť prevádzkovú efektívnosť a dostupnosť každodenných služieb.
Urýchlenie zeleného a nízkouhlíkového rozvoja
V roku 2025 spoločnosť Dahua pokročila v nízkouhlíkovej transformácii vo všetkých svojich prevádzkach. Spoločnosť rozšírila svoje fotovoltické systémy a pridala približne 6,33 MW inštalovaného výkonu, čo predstavuje medziročný nárast o 78 %. Ročná výroba vlastnej solárnej energie dosiahla 11 080,70 MWh. Na úrovni výroby spoločnosť Dahua vylepšila „plne automatizované továrne" s AGV, ktoré pokrývajú ďalších 30 000 m², čím sa zlepšila efektivita logistiky o 50 %. Pokiaľ ide o produkty, spoločnosť Dahua pokračovala vo vývoji energeticky úsporných riešení vrátane 4G zariadení napájaných solárnou energiou, vonkajších kamier napájaných z batérií a nabíjacích systémov jednosmerným prúdom s výkonom 480 kW s cieľom znížiť emisie uhlíka. Spoločnosť získala viac ako 150 certifikátov ekologických produktov a vypracovala viac ako 40 správ o uhlíkovej stope produktov. Optimalizovala tiež dizajn obalov, čím sa znížil priemerný objem o 20 % a zlepšilo využitie skladovacieho a prepravného priestoru o 300 %.
Posilnenie riadenia, dodržiavania predpisov a bezpečnosti údajov
Spoločnosť Dahua posilnila svoj rámec riadenia integráciou správy dodržiavania predpisov do všetkých svojich globálnych operácií a posilnením obchodnej etiky a štandardov informačnej bezpečnosti. Spoločnosť získala viacero certifikácií vrátane GB/T 35770-2022 pre riadenie súladu s predpismi, ISO 9001 pre riadenie kvality a ISO 28000 pre bezpečnosť dodávateľského reťazca. Počas roka nedošlo k stiahnutiu žiadnych produktov z dôvodu problémov s kvalitou alebo bezpečnosťou. V oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochrany súkromia spoločnosť Dahua naďalej dodržiavala medzinárodné normy, ako sú CE-RED, ISO 27701 a ISO 27018, a zároveň prevádzkovala systém monitorovania zraniteľností na detekciu rizík a následnej reakcie. Spoločnosť Dahua tiež pokročila v postupoch riadenia umelej inteligencie vrátane zosúladenia s normou ISO/IEC 42001 pre riadenie umelej inteligencie.
Podpora zapojenia komunity a sociálneho vplyvu
V roku 2025 spoločnosť Dahua podporila pomoc pri katastrofách a komunitné iniciatívy vo viacerých regiónoch. V Európe spoločnosť prispela k úsiliu o zalesňovanie v Madride po lesných požiaroch, čím podporila ekologickú obnovu. Spoločnosť Dahua tiež spolupracovala s charitatívnymi organizáciami ako Rêves vo Francúzsku a Starlight v Austrálii na podpore detí s kritickými ochoreniami. V juhovýchodnej Ázii sa spoločnosť Dahua podieľala na núdzových reakciách vrátane pomoci pri povodniach v Indonézii a pomoci po zemetrasení v Mjanmarsku.
