Dahua Technology เปิดตัวรายงาน ESG ประจำปี 2568 ชูเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนความยั่งยืน
USA - English
News provided byDahua Technology
28 Apr, 2026, 23:49 CST
หางโจว, จีน, 28 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Dahua Technology ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันและบริการ AIoT ที่เน้นวิดีโอเป็นศูนย์กลาง ได้เปิดตัวรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ฉบับที่ 7 เพื่อแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามพันธกิจหลักในการ "สร้างสรรค์สังคมที่ชาญฉลาดและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น"
เมื่อปี 2568 ที่ผ่านมา Dahua ได้รุกเดินหน้าบูรณาการกลยุทธ์ ESG เข้ากับการดำเนินงานทั่วโลกอย่างเต็มตัว โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่นดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ คว้า Silver Medal จากการประเมินของ EcoVadis มาได้ ซึ่งถือเป็นคะแนนที่ติดกลุ่มสูงสุด 15% แรกของบริษัทจากทั่วโลก
ยกระดับนวัตกรรม AIoT ให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมต่าง ๆ
Dahua ยังคงเดินหน้าในการนำ AIoT ไปประยุกต์ใช้ในมิติต่าง ๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม การบริหารจัดการเมือง และการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานใหม่และปิโตรเคมีนั้น โซลูชันตรวจสอบอัจฉริยะได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบำรุงรักษา ส่วนในด้านการพัฒนาเมือง ระบบตรวจสอบการจราจรและโครงสร้างพื้นฐานด้วย AI ได้ช่วยสนับสนุนการจัดการจราจรและการระงับเหตุ ส่งผลให้การขับเคลื่อนเมืองเป็นไปอย่างราบรื่นมั่นคง ในส่วนของการปกป้องสิ่งแวดล้อม Dahua ได้นำเทคโนโลยีวิดีโอและเซนเซอร์มาใช้ในโครงการเฝ้าติดตามความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งรวมถึงการร่วมมือกับ World Wide Fund for Nature (WWF) ในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ นอกจากนี้ ยังได้นำโซลูชัน AIoT ไปใช้ในภาคสาธารณสุขและการศึกษา เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการพื้นฐานในชีวิตประจำวันได้สะดวกยิ่งขึ้น
เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ
ในปี 2568 Dahua ได้รุกคืบการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำในทุกมิติของการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้ขยายการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพิ่มขึ้นประมาณ 6.33 MW หรือเติบโตขึ้นถึง 78% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่งผลให้มียอดการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อใช้เองภายในองค์กรสูงถึง 11,080.70 MWh ต่อปี ในส่วนของภาคการผลิตนั้น Dahua ได้ยกระดับสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะแบบ "lights-out" โดยนำรถ AGV มาใช้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มเติมอีก 30,000 ตารางเมตร ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์ได้ถึง 50% สำหรับด้านผลิตภัณฑ์ ทาง Dahua ยังคงเดินหน้าคิดค้นนวัตกรรมประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ 4G พลังงานแสงอาทิตย์, กล้องแบบใช้แบตเตอรี่สำหรับติดตั้งภายนอก และระบบชาร์จไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ขนาด 480kW เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์สีเขียวมากกว่า 150 รายการ ทั้งยังจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ไปแล้วกว่า 40 รายการ ขณะเดียวกันยังได้ปรับปรุงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ซึ่งช่วยลดปริมาตรเฉลี่ยลงได้ 20% และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ในคลังสินค้าและการขนส่งได้มากถึง 300%
เสริมแกร่งธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความปลอดภัยของข้อมูล
Dahua ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างการกำกับดูแลองค์กร โดยนำระบบบริหารจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบมาผสานรวมเข้ากับการดำเนินงานทั่วโลก พร้อมตอกย้ำมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจและความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศอย่างเข้มงวด ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลในหลายด้าน อาทิ GB/T 35770-2022 ด้านการดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, ISO 9001 ด้านการบริหารงานคุณภาพ และ ISO 28000 ด้านการรักษาความปลอดภัยในซัพพลายเชน ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมาไม่พบการเรียกคืนสินค้าอันเนื่องมาจากปัญหาด้านคุณภาพหรือความปลอดภัยแต่อย่างใด ส่วนในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว Dahua ยังคงมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานให้สอดรับกับเกณฑ์สากล เช่น CE-RED, ISO 27701 และ ISO 27018 พร้อมทั้งเดินหน้าระบบตรวจสอบช่องโหว่เพื่อให้ตรวจจับและตอบสนองความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ Dahua ยังได้เข้ามาวางแนวปฏิบัติในการกำกับดูแล AI ให้สอดรับกับมาตรฐาน ISO/IEC 42001 ซึ่งเป็นมาตรฐานในการจัดการปัญญาประดิษฐ์
ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสร้างคุณค่าแก่สังคม
เมื่อปี 2568 ทาง Dahua ได้เข้ามามีบทบาทสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัยและริเริ่มโครงการเพื่อชุมชนในหลายภูมิภาคทั่วโลก โดยในยุโรป บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนการปลูกป่าทดแทนในกรุงมาดริดหลังเกิดเหตุไฟป่า เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง นอกจากนี้ Dahua ยังได้ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอย่าง Rêves ในฝรั่งเศส และ Starlight ในออสเตรเลีย เพื่อมอบความช่วยเหลือแก่เด็กที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรง สำหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Dahua ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในภารกิจช่วยเหลือฉุกเฉิน อาทิ การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในอินโดนีเซีย และการสนับสนุนความช่วยเหลือหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวในเมียนมา
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รายงาน ESG ประจำปี 2568 ของ Dahua
SOURCE Dahua Technology
