Dahua Technology publikuje raport ESG za 2025 r. - zrównoważony rozwój wspierany przez inteligencję cyfrową

HANGZHOU (Chiny), 28 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Dahua Technology, światowy lider w zakresie rozwiązań i usług AIoT skoncentrowanych na technologii wideo, opublikował siódmy raport poświęcony środowisku, odpowiedzialności społecznej i ładowi korporacyjnemu (ESG), przedstawiający bieżące działania spółki na rzecz zrównoważonego rozwoju realizowane w ramach misji „stwarzania możliwości dla inteligentniejszego społeczeństwa i lepszej jakości życia".

W 2025 r. firma Dahua jeszcze silniej włączyła strategie ESG do swojej globalnej działalności, koncentrując się na zielonym rozwoju, zgodności z regulacjami i odpowiedzialnym wykorzystaniu technologii. Spółka została wyróżniona srebrnym medalem EcoVadis, plasując się wśród 15% najlepszych firm na świecie.

Rozszerzanie innowacji AIoT w różnych sektorach

Firma Dahua kontynuowała rozwój zastosowań AIoT w obszarach przemysłowych, miejskich i środowiskowych. W sektorach takich jak nowe źródła energii i przemysł petrochemiczny inteligentne rozwiązania inspekcyjne wspierały bezpieczniejszą eksploatację i zwiększały efektywność utrzymania ruchu. W środowisku miejskim systemy monitorowania ruchu i infrastruktury oparte na sztucznej inteligencji wspomagały zarządzanie ruchem oraz reagowanie na zdarzenia, przyczyniając się do bardziej stabilnego funkcjonowania miast. W obszarze ochrony środowiska Dahua wykorzystywała technologie wideo i sensoryczne w projektach monitorowania bioróżnorodności, w tym we współpracy z World Wide Fund for Nature (WWF) przy ochronie terenów podmokłych. Rozwiązania AIoT znalazły również zastosowanie w ochronie zdrowia i edukacji, poprawiając efektywność operacyjną i dostępność codziennych usług.

Przyspieszenie zielonej i niskoemisyjnej transformacji

W 2025 r. firma Dahua przyspieszyła transformację niskoemisyjną w całej swojej działalności. Spółka rozbudowała systemy fotowoltaiczne, zwiększając zainstalowaną moc o około 6,33 MW, co oznacza wzrost o 78% rok do roku. Roczna produkcja energii słonecznej zużywanej na potrzeby własne osiągnęła poziom 11 080,70 MWh. Na poziomie produkcji Dahua rozwijała koncepcję zautomatyzowanych procesów produkcyjnych, przy czym pojazdy AGV objęły dodatkowe 30 000 m2 powierzchni, zwiększając efektywność logistyki o 50%. W zakresie produktów firma kontynuowała rozwój energooszczędnych rozwiązań, w tym urządzeń 4G zasilanych energią słoneczną, zewnętrznych kamer zasilanych na baterie oraz systemów ładowania prądem stałym o mocy 480 kW, ograniczając emisję dwutlenku węgla. Spółka uzyskała ponad 150 certyfikatów dla produktów ekologicznych i opracowała ponad 40 raportów dotyczących śladu węglowego produktów. Zoptymalizowano również projekt opakowań, zmniejszając ich średnią objętość o 20% oraz zwiększając wykorzystanie przestrzeni magazynowej i transportowej o 300%.

Wzmocnienie ładu korporacyjnego, zgodności i bezpieczeństwa danych

Firma Dahua wzmocniła ramy zarządzania poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zgodności w całej globalnej działalności oraz poprzez dalsze umacnianie standardów etyki biznesowej i bezpieczeństwa informacji. Spółka uzyskała liczne certyfikaty, w tym GB/T 35770-2022 w zakresie zarządzania zgodnością, ISO 9001 w zakresie zarządzania jakością oraz ISO 28000 dotyczący bezpieczeństwa łańcucha dostaw. W ciągu roku nie odnotowano żadnych wycofań produktów z powodu problemów z jakością lub bezpieczeństwem. W obszarze cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności firma Dahua kontynuowała dostosowywanie się do międzynarodowych standardów, takich jak CE-RED, ISO 27701 oraz ISO 27018, jednocześnie prowadząc system monitorowania podatności w celu wykrywania i reagowania na zagrożenia. Spółka rozwijała także praktyki zarządzania sztuczną inteligencją, w tym dostosowanie do normy ISO/IEC 42001 dotyczącej zarządzania AI.

Zaangażowanie społeczne i wpływ na społeczności

W 2025 r. firma Dahua wspierała działania pomocowe i inicjatywy społeczne w wielu regionach świata. W Europie firma uczestniczyła w działaniach związanych z zalesianiem w Madrycie po pożarach, wspierając odbudowę ekosystemów. Dahua współpracowała również z organizacjami charytatywnymi, takimi jak Rêves we Francji i Starlight w Australii, pomagając dzieciom z poważnymi chorobami. W Azji Południowo-Wschodniej firma brała udział w działaniach reagowania kryzysowego, w tym w pomocy powodziowej w Indonezji oraz wsparciu po trzęsieniu ziemi w Mjanmie.

